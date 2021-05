Martín Boquete: “Los precios tocaron su piso”

“Al 2021 lo veo bien en la comparativa con el año anterior porque venimos de estar muy mal. De a poco aparecen las ganas de hacer cosas tanto por parte de los desarrolladores como de los consumidores e inversores. No imagino un super año, pero va a ser mucho mejor que el año anterior, no por mérito, sino por demérito de 2020″. Con este análisis, Martín Boquete, director de Toribio Achával, arranca el mano a mano con LA NACION. De cara a lo que viene, reconoce que “hay ganas de lanzar proyectos”.

- ¿Hay oportunidades?

- Veo sensación de oportunidad que es cuando hay gente que empieza a creer que el mercado toco su piso. Los precios en dólares tocaron un piso: bajaron dependiendo los casos entre 15 y 40%. Por ejemplo, los usados en el barrio de Recoleta se ajustaron 20% en promedio, aunque hay zonas donde bajaron aún más.

- ¿Y los proyectos en pozo?

- En comparación a los tiempos anteriores a la pandemia ajustaron 25% y en algunos casos aún más. Pero por otro lado hay un tema que es que empiezan a subir en dólares porque, en los últimos meses, el costo de construcción está subiendo en dólares debido a que estaba planchado versus el índice de la Cámara Argentina de la Construcción, que es la referencia de las actualizaciones de las cuotas que los inversores pagan por mes cuando invierten en un proyecto.

- ¿Cuál fue el producto estrella?

- Sin duda, los lotes y casas ubicados afuera de la ciudad que en algunos casos hasta duplicaron sus valores de venta si se los compara con los anteriores a la pandemia. Hubo un boom de venta de lotes, en 2020 se vendieron más que durante todo 2018 y 2019 y las zonas más buscadas son zona Norte en general, Pilar y Canning, en particular.

- ¿Cuál es el potencial de los proyectos de mediana densidad en barrios cerrados?

- Son buenos, ese tipo de emprendimientos ubicados en las áreas suburbanas están vistos como virtuosos, tienen condiciones positivas para el consumidor, como por ejemplo que suelen quedar cerca de las casas de la familia y tienen una excarcelación de la altura, es decir que un segundo piso en media densidad es un sexto piso ubicado en la ciudad de Buenos Aires porque todo lo que hay alrededor es bajo. Por otra parte tiene otras virtudes como el ticket bajo y los bajos costos de mantenimiento en comparación a los de una casa. Además, hay opciones desde los US$150.000 por una unidad pequeña.

- ¿Cómo imaginás el futuro del mercado inmobiliario de zonas tradicionales como Recoleta?

- Puntualmente Recoleta es un barrio de gente mayor y de familias con chicos. No veo cambio de gente que se haya ido masivamente, lo que si veo, si hablamos de pandemia, es que las propiedades mejoraron su estándar de calidad interna y su confort: están recicladas y fueron equipadas con tecnología dentro de las mismas unidades. Recoleta es un barrio maduro, en donde está todo construido. Quien quiere hacer un emprendimiento tiene que demoler, no hay terrenos. Por eso creo que las unidades recicladas y bien equipadas se van a revalorizar. Otro fenómeno de estos tiempos es que se está buscando bajar los costos de mantenimiento reemplazando, por ejemplo, la seguridad presencial con la remota.

- ¿Considerás que el “location, location, location” mantiene su importancia?

- Funciona como un “pasa o no pasa”, pero por otra parte lo que sí veo es que ahora la demanda le da más importancia al contenido del inmueble, lo que hay adentro. Me imagino un mercado en donde los edificios le deben poner más valor agregado adentro, como la importancia de entregar el departamento más terminado, con interior de placares, lavarropas, cocina instalada. De todas formas todavía no hay desarrolladores que lo hagan en el país. Es una tendencia mundial y lo que se busca y se logra es una cierta economía en todos los accesorios que después en el precio no pesa y lográs entregar una unidad con mejores terminaciones.

- ¿Cuál es el valor que se le da a las superficies semicubiertas?

- Se demandan más, pero lo cierto es que en el mercado actual nada subió de precio, sólo hay productos que bajaron menos y esos son los que tienen superficies descubiertas aprovechables más amplias. Hoy las unidades con expansión defienden mejor su precio que las que no lo tienen y también hay menos márgenes de negociación.