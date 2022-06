Mundo inmobiliario: el valor de la comunicación y las claves para aprovechar las oportunidades

La comunicación en el real estate es una de las herramientas fundamentales a la hora de llevar a cabo un negocio inmobiliario con éxito. Ya sea desde el lado del cliente, el propietario o los profesionales involucrados en una operación de compraventa o alquiler, un mensaje claro y bien transmitido irradia confianza y, por ende tranquilidad a los involucrados.

Bajo esta premisa se llevó a cabo un encuentro organizado por Premium Group, una Sociedad Anónima que otorga fianzas para alquilar tu vivienda, comercio u oficina, en donde se reunieron especialistas del sector para analizar la actualidad del mercado.

Durante el evento, titulado “Re encuentro inmobiliario” y moderado por Eduardo Terpin, promotor inmobiliario, se buscó “reconstruir el vínculo del real estate”. “Hace 35 años quien iba a dedicar tiempo a especializarse en el Real Estate. Hoy el sector está lleno de oportunidades”, señaló el broker en la apertura.

En este sentido, los disertantes invitaron a repensar el valor de la comunicación como la base de las relaciones. Así lo manifestó una de las oradoras del evento, Sandra Ramírez Estrada, profesora de filosofía de la Universidad del Salvador (USAL), que destacó “el poder de la palabra” durante un análisis sobre la relación entre el mundo y el lenguaje.

El concepto fue retomado por Alfredo López Salteri, consultor y conferencista internacional y Director de ALS Consultants. “En la Argentina, la formación de las personas en cuanto a la actividad inmobiliaria está muy ceñida al campo de las leyes y la normativa. Pero, ¿Quién enseña a trabajar en la venta? ¿Qué está haciendo el mercado inmobiliario frente a la atención del cliente?”, planteó el especialista.

En esta línea, apuntó a la necesidad de no descartar el factor humano ante el avance de la tecnología. “Hoy la innovación y la tecnología parecen la razón de ser de todo pero la venta es una relación humana dónde hay que construir desde el vínculo. La tecnología no puede suplantar la figura de las personas. Un robot puede vender pero no tiene emociones. Cuando una persona toma la decisión de comprar se enamoró de la propiedad. Por eso, primero siempre la relación y después la tarea”, señaló.

Sobre las oportunidades dentro del sector, se destacó el cambio del mercado y, especialmente, de los compradores. “La gente no quiere que le vendan, la gente quiere comprar. Está cansada de entrar a internet y ver avisos que se repiten vacíos y que no dicen nada. Por eso es clave saber quién es el cliente, porque quiere lo que quiere, para quién. Son preguntas fundamentales para descubrir lo que le pasa. sino hace las preguntas difícilmente se pueda brindar un servicio”.

Además, que “la esencia” está en la confianza y la credibilidad, factores determinantes por lo cual el propietario va a definir a quién otorga una propiedad para su venta.

Alfredo López Salteri, consultor y conferencista internacional y Director de ALS Consultants participó del encuentro @Premium Group

Claves dentro el mundo inmobiliario

En línea con el espíritu del encuentro, que buscó crear vínculos entre profesionales del sector y brindar herramientas, Salteri enumeró una serie de tips dentro del mercado inmobiliario actual