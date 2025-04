Nace una nueva plataforma para encontrar las mejores oportunidades inmobiliarias

Los cambios experimentados por la economía durante 2024 impactaron significativamente en el mercado inmobiliario. La combinación de inflación alta en pesos con dólar estable produjo un aumento considerable en los costos de construcción, generando un contexto que ha reconfigurado el tipo de oportunidades de inversión inmobiliaria.

“Nos encontramos con un nuevo escenario de costos en la construcción que se traslada al valor de venta. A lo largo de 2024 los costos fueron evolucionando y el nuevo promedio de precios del mercado inmobiliario ha cambiado”, asegura Miguel Ludmer, director de Interwin.

Ante este escenario desafiante, hoy es más importante que nunca contar con información de primerísima mano para identificar las mejores oportunidades inmobiliarias. Un buen timing -saber exactamente en qué momento entrar y cuándo salir de un proyecto- es clave a la hora de maximizar la rentabilidad de una inversión inmobiliaria.

Es por eso que desde Interwin se ha creado una nueva división llamada Interwin Inversiones, que concentra oportunidades off market, es decir aquellas que aún no están publicadas ni difundidas. “Se trata de oportunidades que están disponibles en un momento puntual y por muy poco tiempo, accesibles para un pequeño grupo selecto de inversores. Son verdaderos negocios que ofrecen tasas de retorno muy interesantes en el corto plazo. No hay propuestas de este tipo en Argentina”, especifica Miguel Ludmer.

Los directivos de Interwin, una empresa con más de 35 años de trayectoria en el mercado inmobiliario, entienden a la perfección los momentos del mercado y el producto adecuado para cada lugar. “Estudiamos todos los factores que intervienen, como el marco legal, las variables económicas y financieras, la arquitectura, la demanda y los otros aspectos que hacen al desarrollo integral de inversiones inmobiliarias”, señala Ludmer.

Tipos de inversiones

De acuerdo al perfil inversor, Interwin Inversiones selecciona distintos tipos de negocios:

inversores mayoristas que adquieren m2 en la etapa previa a la compra de la tierra

inversores de equity que participan de la sociedad creada para el proyecto

inversores de tierra que aportan el terreno en canje por m2 ya construidos o a construirse

inversores de departamentos que aportan inmuebles terminados a cambio de m2 en nuevas obras

clientes de preventa que acceden a las unidades a precios preferenciales antes del lanzamiento oficial al mercado

Diversificar las inversiones en Real Estate participando de diferentes proyectos y estados de obra es hoy una de las recomendaciones que hacen los especialistas del mercado. “La propuesta de Interwin Inversiones permite crecer en metros cuadrados en condiciones preferenciales y sin gastos adicionales”, resume y concluye Miguel Ludmer.

