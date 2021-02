Oficinas 2021: las nuevas claves

La vuelta al trabajo en oficinas no es aún una realidad. Por lo menos, no tal como la conocíamos. Si bien algunas empresas han regresado a sus empleados a sus puestos de trabajo con estrictos protocolos y con esquemas que combinan la presencialidad con el home-office la mayoría de las organizaciones ha optado por continuar con esquemas de teletrabajo. Por otra parte, el escenario sigue siendo incierto, la pandemia aún no ha terminado y no se ve claridad en el horizonte.

“En el segmento de oficinas estamos en un momento en que la toma de decisiones se torna compleja, principalmente porque no está claro cuáles de los cambios provocados por la pandemia van a quedarse y cuáles son meramente transitorios”, sostiene Luis Gómez Centurión, director de consultoría inmobiliaria de Castro Cranwell & Weiss. Con gran experiencia en el rubro, plantea que si bien hay cierto consenso entre los líderes de las compañías acerca de la continuidad de las oficinas, seguramente esto se dará con una menor utilización de espacios y con esquemas diferentes. Todo apunta a que las oficinas seguirán siendo un espacio de atracción para nuevos talentos, así como un sitio en el que se fomente la creatividad, el trabajo en equipo y se refuerce el sentido de pertenencia.

“Algunas firmas ya están definiendo sus planes de retorno, redefiniendo sus esquemas de trabajo y ajustando sus modelos de operación. Como resultado de estas nuevas tendencias, muchas empresas pondrán la lupa sobre sus espacios de trabajo. Analizarán la conveniencia de los espacios con los que cuentan actualmente y la forma en que los están utilizando, apuntando a trabajar con metros cuadrados más eficientes. Será para muchos el momento de decidir qué tan conveniente puede ser realizar una mudanza de sus oficinas actuales a nuevos espacios de trabajo”, dice Gómez Centurión, y destaca que la decisión debe basarse en un análisis que permita evaluar la conveniencia del cambio y evitar poner en riesgo la operación del negocio.

¿Qué factores tener en cuenta a la hora de tomar decisiones? El especialista de Castro Cranwell & Weiss es claro en los lineamientos a seguir. Los beneficios económicos son un ítem fundamental: en muchos casos el ahorro en el gasto inmobiliario puede ser una variable que movilice el cambio. Estos ahorros pueden ser significativos, sobre todo cuando se proyectan en el largo plazo. Los beneficios para los empleados son otro punto a destacar: espacios con amenities, más espacios comunes y mejor iluminados, más espacios verdes, ubicaciones en zonas con servicios de primera calidad, acceso a transporte público y tiempo de desplazamiento son elementos que impactan en los empleados y deben tenerse en cuenta a la hora de seleccionar una nueva oficina. Las ventajas que puede traer una mejora en la imagen institucional son también muy relevantes: edificios emblemáticos de la ciudad, instalaciones modernas y a la vanguardia, oficinas de calidad bajo estándares y normas que las hagan más sustentables son un valor agregado fundamental.

Por último, pero no menos importante, el director de consultoría inmobiliaria de Castro Cranwell & Weiss señala la necesidad de contemplar los impactos en el negocio y su continuidad: “¿Cómo afectará mi traslado de oficinas a mis principales clientes? ¿Cómo garantizaré la operación del negocio durante el traslado? ¿Qué planes de contingencia y continuidad del negocio deberán establecerse?” son algunas de las preguntas que deberían resonar en la mente de todo empresario a la hora de definir el futuro de sus espacios laborales.

