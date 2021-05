Oficinas: 7 oportunidades increíbles para alquilar hoy

“Hoy hay metros cuadrados disponibles en edificios de calidad que históricamente estaban siempre ocupados”, dice Fernando Novoa Uriarte, socio de Newmark Argentina. Y marca, con esta frase, una de las grandes oportunidades que hoy tienen los inquilinos de oficinas para mejorar y optimizar sus espacios de trabajo.

Si bien la situación epidemiológica y las restricciones todavía no permiten vislumbrar cuándo se podrá volver a trabajar a las oficinas en plenitud, y aun cuando ese retorno se materialice con nuevos hábitos y necesidades, los momentos de crisis suelen ofrecer ventajas para aquellos que tienen la virtud de anticiparse y tomar decisiones para el mediano plazo.

Dentro de las dificultades que ha generado la pandemia y de lo incierto que es el panorama actual, el aumento de la vacancia (16,67% según el último informe de mercado de Newmark) generó posibilidades para aquellos inquilinos que buscan optimizar y mejorar la calidad del lugar de trabajo. Hoy el mercado presenta oportunidades para que las empresas puedan ocupar espacios más eficientes y productivos. Se va dando lentamente un “fly to quality”.

Estas oportunidades, sin embargo, son limitadas. Por un lado, porque el mercado argentino es acotado con respecto a otros países de la región en términos de stock total y de m2 por habitante, debido principalmente a la ausencia de un mercado de capitales desarrollado. Y, por el otro, porque tampoco se prevé una gran incorporación de stock en los próximos dos años.

Después de un largo tiempo de home office y de poca concurrencia a las oficinas, cuando finalmente se pueda volver al trabajo presencial sin restricciones se dará un fenómeno bastante particular: muchos no van a conocer a sus pares, ya que se estima que entre el 10 y 20% de los empleados van a ser “nuevos”, es decir que fueron contratados durante la pandemia. Esta situación le dará mucha más importancia al espacio físico de trabajo. “¿Cómo construir identidad corporativa, ADN empresarial y lealtad si no nos conocemos ni las caras? La tecnología ayuda mucho pero, especialmente en nuestras latitudes, valoramos la interacción social”, señala Novoa Uriarte.

Si bien es cierto que muchos dudan del “futuro” de las oficinas ante la aceptación y expansión del home office, para Novoa Uriarte la cuestión no es tan lineal, ya que la oficina es mucho más que un simple lugar de trabajo. “Es el espacio donde interactúan los empleados motivados por objetivos comunes, interacción que se da en niveles laborales e interpersonales y que está altamente relacionada con la productividad y la cultura de la organización. Antes de la pandemia, las oficinas eran una de las principales herramientas para atraer y retener el talento. Y post pandemia lo seguirán siendo. Quizás ya no será el espacio donde las personas pasen el mayor tiempo del día, pero seguirá siendo un espacio necesario para la interacción y el principal activo para generar y fomentar la identidad de la compañía”, sostiene.

Por estos motivos, y a pesar de no tener una fecha precisa de regreso formal a las oficinas, para muchos hoy es el momento de tomar decisiones que tendrán impacto en la organización en los próximos 5 a 8 años. Las mudanzas llevan tiempo y tienen un costo: hay que definir la ubicación, negociar contratos y hacer mejoras para un uso más eficiente. Todo esto demanda, como mínimo, entre 4 y 8 meses de trabajo. Es por eso, que hay que estar atento a esas alternativas de edificios de oficinas, ubicados en diversos submercados del AMBA, con excelentes características técnicas y prestaciones, con disponibilidad inmediata y con condiciones favorables de mercado.

