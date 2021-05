Oficinas: las ventajas de instalarse en el Corredor Norte

La tendencia no es nueva, pero la pandemia la ha acelerado: muchas empresas, históricamente radicadas en el microcentro porteño o incluso en ese coqueto apéndice que es Puerto Madero, deciden instalarse hacia el norte, tanto en capital como en provincia.

Lo que se conoce como Corredor de la Panamericana y Corredor de Avenida Libertador tiene hoy muchas ventajas para ofrecer, muchas de ellas potenciadas a partir de los cambios de hábitos que produjo la pandemia. A ello contribuye una excelente infraestructura ya montada desde hace algunos años, cuando mudar las oficinas del centro empezó a ser para muchos una más que interesante alternativa. Como reflejo de esta tendencia, se estima que hoy el 20% de las obras en construcción de oficinas están en esta zona, un porcentaje que se mantiene para los proyectos futuros.

“Hoy las compañías buscan estar más cerca de donde viven la mayoría de sus empleados y ejecutivos, con plantas más grandes en edificios modernos y con todos los servicios” asegura Patricio Weiss, presidente de Castro Cranwell & Weiss. Si bien hace tiempo que la zona norte de Buenos Aires se fue poblando a partir de la búsqueda de la mejor calidad de vida que ofrecen los countries y barrios cerrados, la migración porteña a la periferia se intensificó en el último año a partir de las restricciones a la circulación y la expansión del home office como producto de las políticas tomadas.

Ofrecerles a sus empleados un mejor acceso a su lugar de trabajo, vivan en zona norte o no, no es la única ventaja que ofrecen estos corredores. El centro, en los últimos tiempos, se ha convertido en un lugar poco atractivo para trabajar, por las marchas, los piquetes, el alto tráfico y hasta la polución. “Además de menor tiempo de viaje y más tiempo personal a sus empleados, las empresas buscan dar más servicios in house. Optimizan espacio y tratan de dar mejor calidad de vida con un layout que sea más amigable y colaborativo”, especifica Patricio Weiss.

En muchos casos, las empresas migraron primero su back office a la periferia pero dejaron su casa matriz en el centro. Hoy la tendencia es mudar todo a zona norte para integrar áreas y personal en un mismo edificio. Quienes buscan una superficie de planta en el rango de los 200 a 1000 metros cuadrados suelen ubicarse en Av. Libertador, en tanto las que necesitan más de 1000 metros cuadrados lo hacen en Panamericana.

Centro Empresarial Libertador, con amplias plantas de 2.000 m2 aprox.

Las mejores opciones

Las zonas más buscadas son el corredor Libertador, tanto en CABA como en Provincia hasta Corrientes, y el corredor Panamericana, que va desde la Av. General Paz en CABA hasta Av. Márquez. A continuación, detallamos algunos de los edificios corporativos clase A que hoy cuentan con oficinas disponibles y que comercializa Castro, Cranwell & Weiss.

. Nodus. Ubicado en Laprida 3125 (Vicente López), tiene su 2° piso disponible. La superficie cubierta es de 285m2 y el edificio cuenta con un área parquizada de más de 5.000m2.

. Blas Parera 31. A 500 metros del DOT, pero en Florida, este edificio desarrollado en 2 subsuelos, planta baja, 3 pisos de cocheras y 10 de oficinas tiene una ubicación de inigualables accesos y se ubica en el nodo de mayor crecimiento corporativo de la última década.

. Centro Empresarial Libertador. En Av. del Libertador 7202, en el barrio porteño de Nuñez, este distinguido edificio cuenta con su 10° piso disponible. Se trata de una torre corporativa innovadora y vanguardista, con certificación LEED y categoría Gold.

. Av. del Libertador 6350. Tiene libre su 4° piso, que cuenta con 951m2. A pocas cuadras de Av. General Paz, tiene un gran frente sobre la avenida y salida por la calle Montañeses.

. Panamericana Plaza. En Tronador 4890, en CABA, tiene su 8° piso disponible, con una superficie de 900m2. Con minibanco, cajero automático, comedor VIP y común, cafetería y gimnasio, entre otras características, es una oportunidad de categoría a escasos metros del DOT.

. Lumina III. Ubicado en Av. General Paz y Panamericana, del lado de Villa Martelli, tiene su piso 11 libre, con una superficie de 223m2.

________________________________________________________

