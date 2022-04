¿Pozo o terminado? Cuáles son las ventajas de cada opción al comprar un inmueble

Ya se trate de un inversionista o de un consumidor final, uno de los grandes dilemas que surgen a la hora de adquirir una propiedad es si conviene hacerlo a través del modelo de pozo o bien elegir un inmueble ya terminado. El asunto, según los especialistas, es que no existe una respuesta concluyente, sino que todo va a depender del perfil y/o de las necesidades y posibilidades concretas del comprador.

La larga falta de crédito, tanto para consumidores finales como para inversores, sumado a la coyuntura económica de los últimos años de la Argentina, han motivado un desarrollo importante de los edificios construidos bajo la modalidad en pozo, que aunque no es exclusiva de nuestro país sí ha cobrado aquí un protagonismo mayor que en otros lugares del planeta. Y aunque tradicionalmente se trata de una opción más atractiva para los inversores, hoy también se puede ver a otro tipo de público ingresando en este formato. Como sea, ambas opciones cuentan con ventajas particulares que es bueno conocer.

Sens Luxury Homes, un ejemplo de proyecto en pozo que comercializa Ocampo Propiedades.

“Tradicionalmente al pozo accedían los inversores. Hoy eso cambió, porque hay gente que entiende que comprar en pozo puede ser un beneficio más allá de que después lo vendan con una mayor valorización o no. Saben que están entrando en una etapa donde pueden conseguir mejor precio o, incluso, customizar el inmueble”, dice Gabriela Goldszer, directora de Ocampo Propiedades. También cambiaron los compradores de departamentos usados: antes se asociaban generalmente y casi exclusivamente a quienes buscaban “mudarse ya”, para vivir. Ahora existe también un segmento de inversores que los buscan en el contexto actual para obtener una renta inmediata.

Perfiles de inversores y de proyectos

Una de las claves a la hora de inclinarse por una u otra opción es saber qué tipo de inversión o necesidad se tiene. “Un concepto clave es que no todos los proyectos son para todos los inversores y no todos los inversores son para todos los proyectos”, señala Goldszer. ¿Cómo se resuelva esa cuestión? Con un buen asesoramiento profesional. “Cuando yo realmente conozco a mi cliente, sobre todo a los inversores, veo con qué tipo de desarrollo va su personalidad. Ahí es importante analizar el perfil y la confianza que transmite ese desarrollador, cómo está concebido el proyecto, su ubicación, las terminaciones, la flexibilidad para poder hacerle cambios, el tiempo de construcción o la forma de pago”, agrega. En definitiva, al no haber un inversor “universal”, deben entrar en juego una larga serie de variables que solo los especialistas conocen profundamente.

Entre las ventajas que presenta la Argentina de hoy para comprar en pozo está la posibilidad de capitalizarse en dólares con el excedente de pesos. Si bien por lo general se solicita un anticipo del 30 o 35 por ciento en dólares, luego el saldo restante se va cancelando en cuotas en pesos que se van ajustando por algún índice. “Es una forma de dolarizarse en una inversión que tiende a valorizarse con el tiempo”, resume la directora de Ocampo Propiedades. La trayectoria y experiencia de la comercializadora, por su parte, también tiene un rol protagónico en el asesoramiento en proyecto en pozo, ya que algunas solo se especializan en vender productos terminados. El otro gran beneficio de esta modalidad es la posibilidad de la revalorización, es decir, comprar a un valor menor al que después va a terminar costando.

Departamento terminado en la Torre Deco Barrio Norte.

Las ventajas de comprar un departamento usado son quizás más conocidas, como disponer del mismo en el momento de la compra, ya sea para ponerlo en alquiler o para vivir. También poder “verlo”, ya terminado y no a través de renders. “Igualmente, en los departamentos usados, también es importante tener confianza en el desarrollador y ver sus proyectos anteriores”, insiste Goldszer.

“Con los departamentos usados pensados como inversión suceden dos cosas. La primera es comprar con el objetivo de alquilarlo. En ese caso hay que tener en cuenta el valor de las expensas, porque incide directamente en el valor del alquiler. Y, por otro lado, están las coyunturas: en momentos de sobreoferta, como el de la Argentina actual, las posibilidades de comprar por debajo de los valores históricos y el poder de negociación de quien tiene todos los dólares son mayores”, concluye Gabriela Goldszer.

