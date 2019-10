Referentes de la arquitectura mundial visitan la Argentina

Los principales exponentes que desembarcan para participar de la Bienal plantearon cuáles son los desafíos en los que trabajan

Gabriela Koolen
12 de octubre de 2019

Esta semana la ciudad de Buenos Aires reunirá a los principales exponentes de arquitectura del mundo. En su paso por Buenos Aires para participar de la Bienal Internacional de Arquitectura, , que se llevará a cabo entre el 15 y el 20 de octubre en La Usina del Arte, los arquitectos de los estudios KPF, Snøhetta Studio y FHV dialogaron con La Nación sobre sus proyectos y profundizaron sobre las clave para entender las tendencias que vienen. Sin duda, el estudio Kohn Pedersen Fox Associates, también reconocido por sus siglas KPF es uno de los invitados de lujo. Desde sus nueve oficinas alrededor del mundo, el estudio diseña para más de cuarenta y cinco países proyectos que se convierten en íconos de las principales ciudades del globo. La gran versatilidad de KPF hace creer que todo es posible: el estudio cuenta en su portfolio con imponentes edificios de oficinas como Heron Tower en Londres, Otemachi Tower en Tokyo, o Soho Gubei en Shanhgai, además de emprendimientos culturales como el Museo Automotor Petersen en Los Ángeles o el Museo Rodin en Seúl, pasando por proyectos residenciales y mucho más.

A pesar de su formidable tamaño y escala -más de seiscientas empleados -, su secreto parece estar, según la arquitecta Hana Kassem, la mujer que lidera el estudio, en mantener el espíritu de una práctica pequeña. La empresa funciona con múltiples clusters guiados por directores, cada uno de los cuales tiene un foco individual en sintonía con la misión y la cultura general de la firma. Entre los emprendimientos actuales, Kassem destaca tres en etapa de finalización: Hudson Yards y One Vanderbilt, ambos en Nueva York, y el Aeropuerto Internacional de Abu Dhabi en la ciudad homónima. Sobre este último, cuenta que será el más largo de la región, con un total de 735.000 metros cuadrados. La funcionalidad se mezcla con el estilo, y la línea ondulante del techo, por ejemplo, genera una armonía dinámica y serena con las dunas del desierto que rodea el emprendimiento. "Nos gusta trabajar contextualmente. Tomamos el tiempo para entender la cultura y el contexto en el que estamos trabajando", relata Kassem. Sobre Hudson Yards -un nuevo barrio en Manhattan- cuenta que el proyecto comenzó hace casi una década con un master plan para un área de Manhattan que incluye vías férreas.

La arquitecta noruega Jenny Osuldsen, socia de Snøhetta Studio es otra de las figuras de esta Bienal. Emprendimientos como "Under", el primer restaurante abajo del agua en Europa, o la Gran Casa de Ópera de Shanghai o la Opera de Oslo conviven en Snøhetta con un proyecto en medio del bosque noruego, que brinda refugio a pacientes y visitantes de centros de salud de la zona. Osuldsen cuenta que el estudio comenzó como un taller conjunto de arquitectura y paisajismo en 1989. Hoy ha crecido hasta convertirse en una renombrada empresa internacional de arquitectura, paisajismo, arquitectura de interiores, y diseño gráfico y de producto. Está compuesto por dos estudios principales, uno localizado en Oslo, Noruega, y otro en Nueva York, y cuenta con más de 240 empleados de más de 32 naciones. "Una parte importante de nuestra identidad es que trabajamos en equipos interdisciplinarios. Esto se ve también en nuestra estructura y en el lay out físico de nuestros espacios de oficina, con una estructura organizacional horizontal y un flujo abierto de información y espacio entre colegas", dice Osuldsen y agrega que "Under" da cuenta de que el estudio es literalmente todoterreno. Se trata de un restaurante abajo del agua, una idea que, según cuenta la arquitecta, provino desde el cliente. "El gran desafío fue diseñar y construir un edificio semi sumergido, una forma monolítica de 34 metros de largo, para que repose en un fondo de mar cinco metros debajo de la superficie. La estructura está diseñada para integrarse completamente en su entorno marino a través del tiempo, mientras que la dureza de la cáscara de concreto funciona como un arrecife artificial, dando la bienvenida a moluscos y algas marinas que lo habiten", describe. De cara al futuro, la arquitecta señala también que desde el estudio están haciendo un esfuerzo consciente para reciclar y reutilizar materiales existentes en edificios. Es esencial, afirma Osuldsen, preguntarse siempre ¿Es necesario construir algo nuevo o podemos reutilizar algo que ya existe?

El estudio FHV -Fruehauf Henry & Viladoms- es otro de los referentes que visitará a la Argentina. Su portolio incluye edificios culturales, educativos y residenciales tales como el proyecto Sirius de cien viviendas en Lausana (Suiza), el concurso internacional para la ampliación del Museo del Leman en Nyon y la extensión de la biblioteca Universitaria de Lausana. Según explica Guillaume Henry, socio de FHV, los proyectos son completamente diferentes en tipología, tamaño y lógica, pero el abordaje es el mismo: partiendo de los usuarios. El trabajo sobre edificios históricos es un punto fuerte de FHV y Henry sostiene: "Es importante entender la esencia de los edificios históricos antes de trabajar con ellos. Tratamos de generar una dialéctica entre lo nuevo y lo viejo. El desafío es encontrar el balance correcto en la expresión de ambos", afirma y concluye aclarando que no ve las nuevas tecnologías como una ayuda para desarrollar este tipo de arquitectura.