Skyway. Así es el moderno emprendimiento residencial en el tradicional barrio de Martínez

Sobre la calle Castelli 1050, en la mejor zona de Martínez, Skyway es una invitación a vivir en un entorno tranquilo y muy bien conectado. En una superficie de 3.696 m2, se emplaza este desarrollo moderno ubicado a pocas cuadras del Hipódromo de San Isidro y a minutos del Paseo Gastronómico Dardo Rocha, del centro comercial de Martínez, de Unicenter y de la estación del Ferrocarril Mitre.

Una de las curiosidades que hacen más atractivo a Skyway tiene que ver con su origen. Y es que el proyecto recicla parcialmente la estructura de una construcción ya existente para lograr un desarrollo en tres módulos. Allí funcionaba, hasta finales de la década del 90, la sede de la empresa Cirlafin S.A., importador oficial de la marca automotriz Mazda, que lo ocupó entre 1979 y 1998. Desde entonces se encontraba en desuso, lo que impactaba negativamente en la zona y los vecinos. Por ese motivo, su puesta en valor es también una ganancia para el barrio.

Dadas las grandes alturas de los espacios internos del edificio original, las unidades fueron diseñadas aprovechando este aspecto para lograr espacios residenciales amplios y muy luminosos. Ideal tanto para parejas como para aquellos que viven solos, pero también como inversión, las residencias tienen entre 70 m2 a 110 m2 totales.

La mayor parte de las unidades son de doble altura, lo cual permite ubicar el dormitorio en el entrepiso y disponer del living y la cocina integrados. A su vez, cuentan con un toilette en planta baja y baño completo en el entrepiso. Algunos pocos departamentos, por su parte, sí están divididos en dos ambientes. Las residencias de planta baja cuentan con galería, parilla y jardín propio. Las del primer piso, en cambio, tienen galería, parrilla y balcón terraza.

En cuanto a los amenities, en la planta baja están el gimnasio y el SUM, que puede también ser utilizado como espacio de coworking. En la terraza, por su parte, hay amplia pileta con solárium y superficies de expansión para actividades recreativas.

El estacionamiento, que cuenta con cocheras cubiertas y descubiertas, se encuentra parcialmente en un subsuelo y en un área descubierta de la planta baja, que actúa también como un patio-jardín interior y pulmón verde del edificio con un gran tratamiento paisajístico.

Todas las características del emprendimiento se pueden apreciar a la perfección visitando las oficinas de NARVAEZ, donde desarrollaron una maqueta digital hiperrealista utilizando a Unreal Engine, la plataforma digital que usan los principales estudios de videojuegos y de cine para la generación de fondos y espacios virtuales. De hecho, es la que se utilizó para la producción de la exitosa serie de Netflix El Eternauta y que sorprendió a todos. Esta maqueta, permite recorrer libremente el proyecto desde cualquier ángulo, apreciando desde los materiales y terminaciones hasta la iluminación natural que recibe cada unidad. Sus aplicaciones, como lo demuestra la Inmobiliaria y Desarrolladora Narvaez para presentar Skyway en su sede de San Isidro, pueden ir mucho más allá del mundo audiovisual.

Skyway, un desarrollo conjunto de las empresas Narvaez Desarrollos y DYCISA, tiene fecha de entrega para abril de 2027. Los precios de las unidades comienzan en USD 212.505 y llegan hasta USD 289.725. La forma de pago es con el 35% de anticipo en dólares y el saldo en 36 cuotas también en dólares.

Para obtener más información sobre este y otros desarrollos que comercializa Inmobiliaria y Desarrolladora Narvaez o combinar una entrevista para poder vivenciarlo a través de la maqueta digital, visite la página web www.narvaez.com.ar, comuníquese al (011) 4743-2090, al WhatsApp (11) 2829-9141 o envíe un mail a info@narvaez.com.ar

