Un espacio de trabajo mejor para un mundo cambiante

La arquitectura es tal vez de las disciplinas que más miran hacia el futuro a la vez que dialogan con el pasado y lo resignifican. Hoy varias áreas industriales del siglo XIX reciben los desarrollos de vivienda y oficinas del mundo que viene y el histórico barrio porteño de Barracas es un claro ejemplo de esto. Nacido como el corazón residencial de Buenos Aires, se convirtió en los años veinte y treinta en una zona de usos mixtos donde conviven la vivienda, la industria, y el almacenaje, albergando espacios residenciales y de trabajo que fueron desarrollándose a través del tiempo.

La nueva perspectiva de esta zona, en particular el área de Parque Lezama, con la incorporación de viviendas y oficinas producto de la re-funcionalización de grandes inmuebles industriales icónicos - como Ex Alpargatas, Canale y en particular el edificio de la Ex Cruz de Malta- no hace más que consolidar como opción de vivienda y trabajo a una de las áreas mas tradicionales de la ciudad.

¿Qué proyectos se destacan?

Fusión de modernidad y tradición, el edificio de la ex Cruz de Malta es un increíble espacio que, gracias a sus características y calidad arquitectónica, permite hacer frente a los desafíos que plantea la pandemia -un requisito fundamental para el mundo que viene-en un entorno ideal para trabajar con todas las comodidades y eficiencia. Con diseño del estudio de arquitectos Berdichevsky y Asociados, constituye una de las pocas opciones de oficinas flexibles con grandes volúmenes, terrazas, espacios abiertos, circulación de aire natural, dobles alturas y al mismo tiempo alta tecnología para la operación y confort.

Se trata de una oportunidad única de alquiler en un ícono de la ciudad que ofrece aproximadamente 22 mil metros cuadrados totales y cinco plantas de oficinas. Además, cuenta con certificación LEED, seis ascensores, patios internos, terraza propia con parquización, parrillas, salas de reuniones, grupos electrógenos y cocheras, entre otras características. Cabe destacar también su conectividad y movilidad multimodal en el corazón de Buenos Aires, y el fácil acceso a trenes, colectivos de corta, media y larga distancia, acceso vehicular libre, bicisendas y subte que confluyen en el eje de este edificio. El futuro ya llegó.

Para mas información consultar a Newmark: www.nmrk.com.ar

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

