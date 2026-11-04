Chapeaux, la banda de Popstars 2026: cuándo es su primer show en el Movistar Arena y cómo comprar entradas

La nueva banda femenina surgida de Popstars 2026 ya tiene sus cinco integrantes y fecha para su primer recital. Chapeaux, el grupo formado por Juana Distefano, Kala Bidner, Magalí Altamirano, María Adolfina Pérez y Mía Piñeiro, debutará en vivo el jueves 21 de enero de 2027 en el Movistar Arena, en el barrio porteño de Villa Crespo.

El anuncio llega después de la final del reality musical de Telefe, conducido por Nico Vázquez. Las cinco jóvenes fueron seleccionadas entre miles de aspirantes y comenzarán su nueva etapa artística con un concierto para el que la preventa de entradas se habilitará este miércoles 4 de noviembre, a las 16, mientras que la venta general comenzará el jueves 5, en el mismo horario.

Quiénes son las cinco integrantes de Chapeaux

Chapeaux, la nueva banda femenina pop argentina surgida del reality Popstars Gentileza

La formación definitiva de Chapeaux se conoció el martes 3 de noviembre, durante el último capítulo de Popstars. El jurado, integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García, fue el encargado de seleccionar a las ganadoras de la competencia.

Las cinco integrantes son:

Juana Distefano: fue la primera participante en recibir la confirmación de que integraría la banda.

fue la primera participante en recibir la confirmación de que integraría la banda. Kala Bidner: tiene 22 años y había compartido escenario con Franco de Vita en el Luna Park cuando tenía nueve.

tiene 22 años y había compartido escenario con Franco de Vita en el Luna Park cuando tenía nueve. Magalí Altamirano: es oriunda del barrio de Barracas y comenzó a estudiar comedia musical a los diez años.

es oriunda del barrio de Barracas y comenzó a estudiar comedia musical a los diez años. María Adolfina Pérez: nació en Basavilbaso, Entre Ríos, donde comenzó a desarrollar su carrera como cantante.

nació en Basavilbaso, Entre Ríos, donde comenzó a desarrollar su carrera como cantante. Mía Piñeiro: tiene 18 años y proviene de una familia vinculada con la música.

La definición se produjo en el capítulo 40 del programa. Las otras tres participantes que habían llegado a la instancia final, Oriana Ledesma Castillo, Micaela Dobarro y Sofía Helmich, quedaron fuera de la formación.

“Me Provoca”, el primer tema de Chapeaux

La primera presentación de Chapeaux

Como anticipo de su proyecto musical, el quinteto grabó el videoclip de “Me Provoca”, la primera canción interpretada por la formación definitiva de Chapeaux.

El video se estrenó durante el cierre de Popstars, después de que se conocieran los nombres de las ganadoras. La canción ya había formado parte de los ensayos de las participantes durante la competencia.

El próximo paso será trasladar esa propuesta al escenario del Movistar Arena, donde las cinco artistas tendrán su primera presentación en vivo como grupo.

Cuándo y dónde es el primer show de Chapeaux

Cuándo: jueves 21 de enero de 2027.

jueves 21 de enero de 2027. Dónde: Movistar Arena, Humboldt 450, Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires.

Movistar Arena, Humboldt 450, Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires. Artista: Chapeaux, la banda formada en Popstars 2026.

Chapeaux, la banda formada en Popstars 2026. Preventa: miércoles 4 de noviembre de 2026, desde las 16.

miércoles 4 de noviembre de 2026, desde las 16. Venta general: jueves 5 de noviembre de 2026, desde las 16.

jueves 5 de noviembre de 2026, desde las 16. Beneficio: seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito BBVA durante la preventa.

Cómo comprar entradas para Chapeaux en el Movistar Arena

Chapeaux, la nueva banda femenina pop argentina surgida del reality Popstars con Nico Vázquez Gentileza

Las localidades se comercializarán a través del sitio oficial del Movistar Arena, con dos instancias de venta.

Ingresar al sitio oficial del Movistar Arena. La comercialización se realizará por ese canal.

La comercialización se realizará por ese canal. Iniciar sesión o crear una cuenta. El sistema del estadio requiere un usuario registrado para gestionar las compras.

El sistema del estadio requiere un usuario registrado para gestionar las compras. Acceder a la venta de Chapeaux. La preventa comenzará el miércoles 4 de noviembre a las 16, con el beneficio de seis cuotas sin interés para tarjetas de crédito BBVA.

La preventa comenzará el miércoles 4 de noviembre a las 16, con el beneficio de seis cuotas sin interés para tarjetas de crédito BBVA. Consultar la venta general. Estará habilitada desde el jueves 5 de noviembre a las 16.

Estará habilitada desde el jueves 5 de noviembre a las 16. Completar la compra. Seguir las indicaciones del sitio oficial para seleccionar las localidades disponibles y finalizar la operación.

Precios: aún no informados oficialmente. Las entradas saldrán a la venta el miércoles 4 de noviembre a las 16, mediante la preventa anunciada, y la venta general comenzará el jueves 5 de noviembre a las 16.