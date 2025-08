Kylie Minogue, Mora y más artistas llegan en agosto al Movistar Arena; fechas, precios y cómo comprar entradas

El Movistar Arena será epicentro de la música en agosto de 2025, con una agenda que reúne artistas internacionales como Kylie Minogue, Mora y Manuel Turizo, junto a grandes nombres del ámbito local como El Kuelgue y Bandalos Chinos.

Los shows recorrerán diversos estilos musicales, desde pop y reggaetón hasta rock alternativo y música urbana, ofreciendo propuestas para todo público. Las entradas para todos estos shows se compran desde el sitio oficial del Movistar Arena.

Kylie Minogue

Kylie Minogue se presenta en el O2 Arena durante su “Tension Tour” Jim Dyson - Getty Images

La australiana Kylie Minogue regresa a la Argentina con su “Tension Tour” el jueves 7 de agosto. En una noche que recorrerá toda su trayectoria, interpretará clásicos como “Can’t Get You Out of My Head” y temas de su nuevo álbum Tension II. Entradas desde $55.000.

¡FAlklore!

El domingo 10 llega ¡FAlklore!, con Milo J y Mex Urtizberea al frente de una peña que fusiona el folklore argentino con sonidos actuales. Artistas consagrados y jóvenes talentos se unirán en un show cargado de sorpresas y energía. Entradas desde $35.000.

El Kuelgue

El Kuelgue en Quilmes Rock 2025 Lucas Mangi - LA NACION

El miércoles 13, El Kuelgue presentará Juegue Kuelgue – En Vivo en Buenos Aires, repasando toda su discografía con arreglos y momentos únicos. La banda de Julián Kartún es reconocida por su mezcla de géneros y su impronta escénica cargada de humor e improvisación. Entradas desde $58.000.

Bandalos Chinos

El jueves 14, Bandalos Chinos llega con Vándalos, su nuevo disco, en el marco de una gira mundial que recorrerá América Latina, Estados Unidos y España. El grupo liderado por Goyo Degano promete una noche de indie-pop con estética y sonido refinados. Entradas desde $45.000.

ADO

La sensación japonesa Ado se presenta por primera vez en Argentina el viernes 15, como parte de su “Hibana World Tour Powered by Crunchyroll”. Será un show inmersivo que combina música y visuales impactantes. Entradas desde $52.000.

Mora

El puertorriqueño Mora llega con su gira “Lo mismo de la otra vez” en dos funciones, el 16 y 17 de agosto. Interpretará sus hits más populares como “512” y “Volando” en un espectáculo cargado de energía urbana. Entradas desde $40.000.

Manuel Turizo

El colombiano Manuel Turizo, una de las figuras más escuchadas del pop latino, se presentará con su “201 Tour” repasando temas como “La Bachata” y “Una Lady Como Tú”. Entradas desde $40.000.

Erreway

Felipe Colombo, Camila Bordonaba y Benjamín Rojas de Erreway actúan en el escenario durante el “Juntos Otra Vez Tour 2025” en Movistar Arena de Madrid Borja B. Hojas - Getty Images Europe

La icónica banda que marcó a una generación vuelve con ocho funciones en el Movistar Arena el 29 y 30 de agosto, 3, 4, 16, 17, 23 y 24 de septiembre. Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas revivirán clásicos y presentarán nuevas canciones. Entradas desde $50.000.