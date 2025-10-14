Rodrigo De Paul, Puerto Madero y un brindis especial: los detalles de una velada con todos los condimentos

Las noches porteñas llevan a Buenos Aires a lo más alto. Cuando se pone el sol, las luces empiezan a tomar la ciudad; la energía cambia, el reloj parece detenerse y los paisajes se convierten en escenarios de película.

Tradition & Rebellion, un rooftop de Puerto Madero, fue el spot para vivir un evento exclusivo al que no le faltó nada. Elegancia, glamour, gastronomía, música y lujo. Stella Artois presentó su nueva campaña que tiene como protagonista a nuestro David Beckham argentino: el mismísimo Rodrigo De Paul.

El Puente de la Mujer, desde Tradition & Rebellion.

El campeón del mundo celebró los momentos compartidos, el tiempo de calidad, el disfrute auténtico y una Stella Artois como símbolo de esos instantes en un spot dirigido y producido por Andy Fogwill, titulado “Un Sabor que Vale Más”. El comercial fusiona humor, fútbol y glamour con el objetivo de transmitir que lo realmente importante es disfrutar el presente y los encuentros genuinos.

De Paul comentó al respecto: “Me divirtió mucho hacer este comercial porque representa de forma divertida algo muy real en mi vida: convivir con la exposición y encontrar esos momentos de pausa para disfrutar. Para mí, esos instantes con amigos, una buena charla y una Stella son lo que realmente vale la pena”.

Todos los detalles de una noche de lujo

Al llegar, los invitados caminaron por una pasarela repleta de paparazzis, recreando la campaña. Entre los presentes, estuvieron embajadores de la marca como Germán Martitegui, Damián Betular y Tefi Russo. Además, El DJ Otto Bunge le dio ritmo a la velada.

Damián Betular y Germán Martitegui.

Tefi Russo. Tomas Morrison

Fran Rizzaro. Tomas Morrison

Delfina Ferro, Connie Fach y Zuzu Coudeu.

Otto Bunge.

Stella Artois y una noche de lujo en Puerto Madero.

Buñuelos de espinaca. Tomas Morrison

El plato principal: pato a la cerveza.

Eugenio Raffo, vicepresidente de marketing de CMQ, expresó: “Todos los que están acá son, de alguna manera, parte de Stella Artois. Presentar esta campaña significa mostrarles un granito de arena de una marca que tiene años de historia”.

Eugenio Raffo, vicepresidente de marketing de CMQ.

Y agregó: “Stella Artois se mantiene a lo largo de la historia de dos maneras: renovándose y manteniendo su esencia, siempre enfocándose en el valor. En este momento hay un maestro cervecero en Bélgica o una persona en Nueva York, Sudáfrica o Uruguay obsesionada con la calidad de la cerveza. De esta manera, todos estamos construyendo ese legado”.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.