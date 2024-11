Todos sobre los recitales de diciembre en el Movistar Arena: fechas, precios de las entradas y cómo comprarlas

El Movistar Arena cerrará el 2024 con una grilla espectacular de artistas nacionales e internacionales, que incluye desde leyendas del rock como Iron Maiden y Divididos hasta íconos de la música latinoamericana como Fito Páez, Carlos Rivera y Diego Torres. El cronograma también destaca a bandas de renombre internacional como Bring Me The Horizon y artistas que son emblemas de la música local, como Andrés Calamaro y No Te Va Gustar. Además, el evento Un Poco de Ruido promete una noche especial celebrando la cumbia con un toque moderno.

Las entradas para los shows tienen un rango que va desde los $20.000 hasta los $60.000, dependiendo del artista, la ubicación y los beneficios asociados a cada ticket. Algunos conciertos, como el de Iron Maiden y las primeras fechas de Andrés Calamaro, ya se encuentran agotados, mientras que otros aún tienen disponibilidad limitada. La compra se puede realizar en el sitio oficial del Movistar Arena.

Andrés Calamaro: Agenda 1999 Tour

El poeta del rock argentino regresa al escenario del Movistar Arena para interpretar sus grandes éxitos y canciones menos conocidas. Las fechas confirmadas son el 29 y 30 de noviembre y el 3 de diciembre, con todas las localidades agotadas. La gira Agenda 1999 se centra en homenajear su icónico álbum Honestidad Brutal, evocando momentos de nostalgia con un toque contemporáneo.

Show de Andrés Calamaro, Movistar Arena, noviembre de 2022 PATRICIO PIDAL/AFV

Bring Me The Horizon: Regreso a Buenos Aires

La banda británica de rock alternativo, ganadora de múltiples premios internacionales, se presentará el 8 de diciembre. Con millones de álbumes vendidos en todo el mundo, ofrecerán un show con producción de primer nivel. Las entradas tienen un valor desde $55.000.

Carlos Rivera: Concierto Carlos XX

Celebrando 20 años de carrera, el cantante mexicano ofrecerá dos conciertos únicos, el 14 y 15 de diciembre, con localidades desde $60.000. Esta gira, titulada Carlos XX, incluye sus éxitos más recordados y momentos especiales para su público.

Diego Torres: Mejor Que Ayer Tour

El reconocido artista argentino se subirá al escenario el 18 de diciembre para presentar su nuevo álbum Mejor Que Ayer, junto a sus clásicos de más de 30 años de trayectoria. Las entradas están disponibles desde $35.000.

Divididos: Dos noches en el Movistar Arena

La mítica banda de rock nacional, conocida como “La Aplanadora del rock and roll”, tocará el 21 y 22 de diciembre. Tras agotar entradas en estadios anteriores, Divididos cierra el año con un show electrizante. Los tickets tienen un valor desde $44.000.

Divididos en Movistar Arena IGNACIO ARNEDO - Gentileza 300 Producciones

Dream Theater: 40th Anniversary Tour

Los gigantes del metal progresivo regresan a Buenos Aires el 19 de diciembre en el marco de su gira aniversario. Este tour, que celebra sus 40 años de carrera, incluirá clásicos y nuevas composiciones. El precio de las entradas parte desde $50.000.

Fito Páez: Aniversario de Del 63 y Circo Beat

El legendario cantautor rosarino celebrará los aniversarios de dos de sus discos más icónicos con presentaciones los días 12 y 13 de diciembre. El evento contará con arreglos especiales y versiones renovadas de sus canciones. Los tickets se ofrecían desde $35.000. pero están agotados para ambas funciones.

Iron Maiden: The Future Past World Tour

La banda británica de heavy metal agotó sus localidades para el concierto del 2 de diciembre, que tenían un precio inicial de $55.000, en el marco de su gira The Future Past World Tour. Este show incluye temas de su último álbum Senjutsu y clásicos como Somewhere in Time,de 1986 junto a los clásicos favoritos de los fans, siendo esta la 12° visita de Iron Maiden a Buenos Aires.

El vuelo 666 de Iron Maiden JOHN McMURTRIE

No Te Va Gustar: 30 años de historia

La banda uruguaya celebrará tres décadas de música con una serie de conciertos los días 4, 5, 6 y 7 de diciembre. Las entradas para estos shows tienen un valor desde $20.000 y están diseñadas para rendir homenaje a su vasta trayectoria.

Un Poco de Ruido: Primer aniversario

La fiesta de cumbia Un Poco de Ruido celebrará su primer aniversario el 11 de diciembre en el Movistar Arena. Este evento contará con una mezcla de sonidos modernos y tradicionales, invitando al público a ser parte de una noche inolvidable. Las entradas comienzan en $25.000.

Cómo llegar al Movistar Arena

El Movistar Arena está ubicado en Villa Crespo, con ingresos en Humboldt 450 y Av. Corrientes 6094. Existen varias alternativas de transporte para asistir al espectáculo:

Subte: la Estación Dorrego de la Línea B está ubicada a pocas cuadras.

Colectivos: líneas 34, 42, 55, 63, 78, 87, 93, 111, 176, 19, 47, 65, 71, 76, 90, 99, 108, 109, 110, 127, 166.

Trenes: Estación Federico Lacroze de la Línea Urquiza y Estación Villa Crespo de la Línea San Martín.

En auto: se recomienda utilizar las avenidas principales y reservar estacionamiento con antelación, considerando la alta concurrencia esperada.

