El resurgir del bodegón, un recorrido nacional a través de sus recetas.

Más allá de probar cada tanto algo nuevo o tener alguna original experiencia gastronómica, a la hora de elegir que comer, hoy, la mayoría de los argentinos se vuelcan por esos platos de olla, o servidos en fuentes para compartir en familia, o aquellos que les recuerdan situaciones de la niñez.

Así llegamos a un panorama en que los bodegones son los protagonistas del comer, sobre todo porteño. Sus cocinas proponen el mix de las culturas inmigrantes con las criollas y regionales, y es por eso que en los bodegones todos se sienten a gusto.

En abril el se realizó una semaa dedicada a ellos con Pintó Bodegón, organizada por el BA Capital Gastronómica y la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC)

Y a partir del sábado 7 de mayo, llegará la Semana de los Bodegones Don Valentín Lacrado, un ciclo que también busca revalorizar la gastronomía auténtica y tradicional. En la movida estarán presentes más de 60 establecimientos todo el país con un completo menú a precio promocional, junto a este vino que es parte de la historia local.

“Para nosotros era muy importante reanudar esta actividad que busca revalorizar estos establecimientos, favoritos de todas las generaciones. Entendemos que estamos en un momento de reencuentros, de reconectar con nuestros seres queridos, y en nuestro país, todo esto siempre se ha dado alrededor de una mesa” -anticipa Romina Crisci, Gerente de marketing y Trade marketing de Bodegas Bianchi.

El origen de los bodegones se remonta a las antiguas pulperías, que fueron los primeros establecimientos de venta de bebidas y comidas de la Argentina del siglo XIX. Luego con la llegada de las distintas colectividades a nuestro país la gastronomía se fue amalgamando y en estos templos de la comida casera y abundante se reunieron en un mismo menú los platos italianos, españoles y alemanes, entre otros.

La vigencia de los bodegones es hoy uno de los pilares del atractivo de la oferta de Buenos Aires y de muchas ciudades del interior que proponen opciones de calidad de las más diversas cocinas internacionales y que encuentran en la mesa del bodegón uno de los gestos culturales más característicos de nuestra identidad.

Bodegón sálteño: receta del locro de choclo

Huaschalocro, "casi locro" de choclo, una receta oriunda de Salta. Shutterstock

El huaschalocro o guaschalocro es un guiso o sopa proveniente del Noroeste argentino. Es específicamente de Salta, y se elabora a base de choclo, calabaza y carnes. Esta receta del locro de choclo es una receta muy fácil y más económica de preparar que el locro; y sobre todas las cosas súper sana, especial para confortar el alma en los días fríos de invierno.

Bodegón porteño: receta de los buñuelos de acelga

Buñuelos de acelga Gentileza Lo de Jesús y La Malbequería

Ricos, rápidos, para comer con las manos, los buñuelos de acelga son un clásico anterior a la moda del finger food y siempre estuvieron en las mesas de los argentinos. Son uno de los infaltables de los bodegones. Esta receta de los buñuelos de acelga es una propuesta mucho más liviana que comerse una picada con queso, papitas y maní; y cumplen con el objetivo de poner algo en el estómago, mientras se pasa un buen momento con amigos. En casa y en bodegones, los buñuelos de acelga recién hechos, son una entrada que gusta a todos, incluso a los chicos y a los no muy amantes de las verduras.

Bodegón español: receta de la tortilla de papa

Tortilla de papa. Shutterstock

La tortilla de papa como se la conoce actualmente es originaria de España, aunque en América ya existía una preparación en base a huevos en forma de tortilla. Los españoles introdujeron la papa en Europa, y allí comenzaron a crear las tortillas con papa, huevo y cebolla. La receta de esta tortilla de papa es una preparación sencilla que tiene técnicas profesionales para lograr su forma perfecta. El mayor desafío siempre es dar vuelta la tortilla en el aire y no son muchos los que se atreven a hacerlo así. La tortilla de papa se puede comer fría o caliente y puede llevar ingredientes como chorizo colorado o jamón crudo.

Flan con dulce de leche el infaltable del bodegón

El flan, el rey de los postres del bodegón.

Esta receta es de un flan clásico, fácil, rápido y económico. A base de 4 huevos, esta preparación perfumada con vainilla tan simple que no vas a dejar de hacerlo. Antes de empezar una aclaración sobre el mito de los 12 huevos. A mayor cantidad de huevos, más estabilidad y consistencia. Este flan es mágico, un manjar de dioses, bien liviano y dulce, cuando lo pruebes sentirás que te transporta a un lugar soñado, como todo manjar. No tiene grandes secretos. El secreto de esta receta de flan clásico muy fácil es justamente su sencillez. Esta receta propone un flan clásico, es un flan casero, es un flan fácil de hacer que no falla. Es un flan fácil de desmoldar, de batir, de cuidar en el horno. Lo único difícil, siempre, es el caramelo. Tené mucha precaución al hacer el caramelo porque el azúcar al calentarse quema muchísimo. Así que si vas a cocinar con chicos, este paso saltealo. O en todo caso comprales la botellita de caramelo líquido y quedate tranquila. Este flan casero argentino, queda perfecto con una crema chantilly bien blanca y al lado una buena montaña de dulce de leche, para mayor atractivo. Aquí les dejo la receta de flan clásico muy fácil para disfrutar en cualquier momento.