Receta de Torta de zanahorias sin gluten

Ingredientes Aceite vegetal, 1/2 taza (125 cc)

Harina sin TACC, 3/4 taza (100 g)

Harina leudante sin TACC, 1/2 taza (65 g)

Cereal de arroz para bebés sin TACC, 1/4 taza (20 g)

Mezcla de especias para repostería, 1 cucharadita

Azúcar moreno, 2/3 taza (150 g)

Zanahoria rallada, 1 1/2 tazas Preparación Precalentar el horno a 180°C. Engrase un molde para rebanadas de 18 cm x 28 cm y cubra la base y los 2 lados largos con papel de hornear, dejando que los lados sobresalgan. Coloque la harina combinada, el cereal de arroz, la mezcla de especias y el azúcar en un tazón grande. Revuelve para combinar. Agregue la zanahoria, el huevo y el aceite y revuelva hasta que se combinen. Vierta la mezcla en el molde preparado. Hornee durante 25-30 minutos o hasta que al insertar un palillo en el centro, éste salga limpio. Dejar en el molde hasta que se enfríe y luego, desmoldar. Para hacer el glaseado de limón, coloca la mantequilla y el azúcar glas en un tazón pequeño. Revuelve para combinar. Agregue suficiente jugo de limón para hacer una pasta para untar. Pase la torta a una bandeja. Unte la parte superior con glaseado de limón. Cortar en porciones y servir. Se puede decorar con frutos secos y/o ralladura de limón o de zanahoria.

El hecho de que una torta, como esta carrot cake, no tenga gluten no significa que no pueda ser riquísima y tan esponjosa como las tortas hechas con harina común. Y, justamente, la carrot cake es una de las tortas que mejor se adapta a las preparaciones que se hacen con harinas sin TACC, aptas para las personas con celiaquía. Porque la característica de la torta de zanahorias es la humedad y el dulzor agradable que le da este vegetal. ¿La primavera te viene tentando con un perfumado pastel de zanahoria? Si es así, te encantará esta versión de torta de zanahoria sin gluten, la clásica carrot cake.

Tips para disfrutar de una torta de zanahorias sin gluten

La clave de esta torta es su humedad. Por eso conviene rallar la zanahoria en forma gruesa, para que se sienta su textura al morder la torta de zanahoria sin gluten.

La torta de zanahorias sin gluten se puede personalizar para hacerla aun más rica al gusto propio: agregarle nueces dentro de la masa o como decoración; agregarle pasas de uva adentro o reemplazar el glaseado de limón, por glaseado de lima o de naranja.

La torta de zanahorias sin gluten se puede congelar hasta por tres meses.

