Tres recetas fáciles y rápidas para compartir en los días feriados

¿Quién tiene ganas de cocinar el domingo después de las fiestas? Probablemente nadie que haya estado preparando los banquetes de diciembre quiera volver a la cocina. Sin embargo, los festejos siguen y se prestan para reuniones con amigos o alrededor de la pileta.

Así que no está de mas tener presentes algunas recetas fáciles y rápidas para improvisar con pocos ingredientes y seguir festejando.

Receta de Mozzarella in carrozza

Mozzarella in carrozza, sándwich frito de muzzarella. Shutterstock

Este plato italiano que se sirve como entrada, guarnición o tentempié para cualquier momento del día, la mozzarella in carroza, es un sándwich de mozzarella, pero no cualquier sándwich así de sencillo. El queso mozzarella se dispone entre dos rodajas de pan que se pasan previamente por huevo y se empanan con rebozador. En la receta de mozzarella in carrozza se puede usar pan rallado o, para ser más modernos, con panko (de pan lactal), el rebozador japonés más grueso y crujiente.

Receta de Pollo al ajillo

Pollo al ajillo Gentileza Canta el Gallo

El pollo al ajillo es un plato bien sabroso, económico y fácil de cocinar. Proveniente de la cocina tradicional española, se suele preparar con diversas partes del pollo, pero en esta receta de pollo al ajillo, el chef Francisco Pidal, de Canta el Gallo, elige usar la carne de la pata y el muslo porque son más gustosos. El secreto para este plato, como para todos, es usar materia prima de buena calidad y seguir bien el paso a paso. Para quienes gustan del sabor del ajo, este pollo al ajillo es ideal para disfrutar como entrada o como principal.

Receta de Bruschetta de palta, tomate y frutos secos

Brusqueta de palta, tomate y frutos secos. Shutterstock

La bruschetta es una tostada caliente que puede llevar salsas y vegetales por encima. Funciona como una comida rápida para servir como entrada, es ideal para un brunch o para improvisar una picada con amigos. Esta bruschetta de palta, tomate y frutos secos lleva a otro nivel a este clásico tentempié. Con la guía de Magdalena Marquevich, chef de Piani la receta de la bruschetta de palta, tomate y frutos secos es una combinación que queda increíble.