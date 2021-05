Gamers. A qué jugar antes de la llegada de Elden Ring

Cada vez tenemos más detalles sobre Elden Ring, el nuevo souls like que está produciendo FromSoftware junto con el padre del género, Hidetaka Miyazaki, y George R. R. Martin, autor de Juego de Tronos. Si bien no tenemos fecha de lanzamiento, se estima que lo veremos este año para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y PC.

Por el momento, los desarrolladores adelantaron que se tratará de un juego desafiante con una narrativa original, pero que además implementará mecánicas en un nuevo estilo para el estudio. Este título, al igual que otras obras del género, conservará las bases propias de un juego de rol que, con la combinación de universos de fantasía de tinte oscuro, logrará captar la atención de todos los fanáticos de los souls likes.

Mientras tanto, para hacer más corta la espera de noticias oficiales sobre el juego, podremos disfrutar de títulos similares que nos irán preparando para el nuevo desafío que tendremos por delante.

Bloodborne

Una historia de pesadillas llamada “el sueño del cazador”, que funciona como nexo entre dos mundos.

Sin dudas, fue uno de los juegos más esperados y más exitosos durante su lanzamiento en 2015. El exclusivo de PS4 desarrollado por Miyazaki y FromSoftware demostró ser una verdadera obra de arte, no solo por su tétrico ambiente, sino también por su sistema de combate, la innovación en la historia y, sobre todo, el misticismo utilizado en el concepto de la muerte.

La trama del juego comienza con la presentación de nuestro personaje, quien está maldito y necesita encontrar transfusiones de sangre para sobrevivir. Una especie de médico nos ayudará a hallar el camino para llegar a nuestra salvación, pero, en el medio, nos encontraremos rodeados de un sinfín de monstruos infectados que acabarán con nuestra vida, ya que no tendremos armas para defendernos.

De esta manera comienza Bloodborne, el juego de rol que nos sumerge en una historia de pesadillas llamada “el sueño del cazador”, que funcionará como nexo entre dos mundos. Si buscás comprender los orígenes de este juego, te recomiendo que juegues la saga entera de Souls.

Sekiro: Shadows Die Twice

Se coronó como mejor juego del año en los premios GOTY 2019.

Desarrollado por FromSoftware en colaboración con Activision, se coronó como mejor juego del año en los premios GOTY 2019. A diferencia de otras entregas de la compañía, en esta ocasión no estamos ante un juego de rol tradicional, sino ante uno en tercera persona que combina la acción, el sigilo y la exploración: todo se centrará en las habilidades de nuestro protagonista para poder afrontar los retos y vencer a los jefes que nos esperan.

La historia nos llevará a un Japón feudal donde manejaremos a un guerrero Shinobi, quien se compromete a proteger a un joven lord descendiente de un antiguo linaje. El joven termina capturado y quedará en nuestras manos encontrarlo para recuperar su honor.

Sekiro: Shadows Die Twice recibió buenas críticas por la estética del juego y, sobre todo, por el alto nivel de dificultad que representa.

Lords of the Fallen

Presenta una aventura de rol un tanto más tradicional.

El juego inspirado en la saga Souls fue un codesarrollo entre Deck13 y CI Games que nos presenta una aventura de rol un tanto más tradicional, pero con un fuerte enfoque en la historia.

En esta ocasión, tomaremos el control de Harkyn, un criminal que fue liberado gracias a una amnistía con el objetivo de que entre todos puedan derrotar a los Rhogar, una especie de seres del inframundo que amenazan a toda la humanidad. Si bien la trama principal no logra ser del todo atractiva, el juego se dota de mayor profundidad con las misiones secundarias. Al mismo tiempo, el enfoque siniestro de la historia será el principal atractivo para los usuarios.

Nioh

El equipo de Team Ninja creó una fantasía que mezcla los mitos de Japón con el viaje del irlandés William. Se trata de un título que utiliza sus propias mecánicas de combate, pero a la vez no pierde la identidad típica de los souls en lo que respecta a la dificultad, los entornos y los enemigos que nos iremos cruzando a lo largo de la trama.

Esta primera entrega del Nioh logró más de 2,5 millones de copias vendidas a comienzos de 2019 y supo crear su propio estilo sin caer de lleno en la imitación de la saga Soul.

Belu Satulovsky