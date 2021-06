Gamers. Qué traerá la Electronic Entertainment Expo este año

Tras un 2020 complicado por razones obvias, este año regresa la Electronic Entertainment Expo, el evento de videojuegos más importante en el mundo, que se organiza en Los Ángeles desde 1995. Será online y gratuito y se llevará a cabo entre el 12 y el 15 de junio.

Con grandes ausentes como Electronic Arts, las presentaciones vendrán de la mano de Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros, Games Koch Media, SEGA, Activision, Bandai Namco Entertainment, Amazon Game Studios, Epic Games, Oculus y Square Enix.

Cabe recordar que Sony ya había abandonado el evento en ediciones anteriores. Seguramente, pronto tengamos novedades sobre los lanzamientos de Ragnarok, Gran Turismo 7 y el Horizon: Forbidden West. En cuanto a Electronic Arts, la empresa planea celebrar EA Play Live 2021, donde presentará el FIFA 2022, Sims 5, Madden NFL 22, Battlefield 6, Skate, Apex Legends (temporada 9), Knockout City, y más.

Presentaciones 2021

Ubisoft Forward

Prince of Persia.

Una de las compañías que más sorpresas prometió, Ubisoft, presentaría más material del Far Cry 6, la remake de Prince of Persia, Rainbow Six Quarantine y la segunda expansión de Assassin’s Creed Valhalla.

Microsoft y Bethesda

Tras la reciente firma de un acuerdo entre ambas compañías, no sabemos cuáles serán las noticias con las que nos sorprendan en el evento. A pesar de ello, se estima que den más detalles sobre el Halo: Infinite, Starfield, el nuevo Forza e incluso el tan esperado The Elder Scrolls VI.

Nintendo

Ya ha confirmado su presencia en el E3 2021, por lo que se presupone que presentarán Splatoon 3, Bayonetta 3, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 y Super Smash Bros Ultimate, entre otros.

Square-Enix

Tras varias idas y vueltas, el jefe de la compañía, Yosuke Matsuda, oficializó su participación en el encuentro, en el cual presentarán títulos como el Forspoken, Final Fantasy XVI, Babylon’s Fall, Life is Strange: True Colors y la remake de Final Fantasy VII, entre otras novedades.

Bandai Namco Next

Si bien mantienen el misticismo sobre sus presentaciones, se estima que Elden Ring hará su aparición en la E3 el día 14 de junio. Además, también podrían dar nuevos detalles de los juegos en desarrollo, como el Tales of Arise o Scarlet Nexus.

Warner Bros

Lego Star Wars.

Cuando hablamos de Warner Bros no podemos dejar de pensar en Harry Potter: Hogwarts Legacy, este mundo abierto que fue anunciado en la PlayStation Showcase el año pasado y que, por complicaciones con su desarrollo, su lanzamiento fue reprogramado para 2022. También tendríamos obras como Gotham Knights, Suicide Squad: Kill the Justice League y LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

Konami

Es muy probable que presente el primer tráiler e informe la fecha de lanzamiento de eFootball PES 2022. Y, si bien no hay anuncios oficiales, dos de los más esperados serían la nueva entrega de Silent Hill y Metal Gear Solid.

Los preferidos de los usuarios

Metroid Prime 4

Star Citizen

Indiana Jones

Hellblade 2

Dying Light 2

Perfect Dark

Super Mario Odyssey 2

KOTOR

Half Life 3

Dragon’s Dogma 2

GTA VI

Silent Hill

Star Wars

Bioshock

Belén Satulovsky