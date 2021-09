Música. Un disco que nos transporta a Joni Mitchell y Carole King

Como muchas de sus contemporáneas, Claire Cottrill pasó de grabar canciones pop en su dormitorio a ocupar un espacio importante en medios de comunicación y en las omnipresentes redes sociales en un lapso de tiempo muy breve. Nacida hace 23 años en Atlanta, Claire empezó a ser Clairo después de aprender a tocar la guitarra con tutoriales de internet y de publicar canciones propias en plataformas como Bandcamp y SoundCloud. También creó un canal de YouTube para subir covers de temas que le gustaban y algunos cortometrajes. Pero esta época plagada de historias de suceso a partir de la iniciativa personal es también la era de los haters, que no tardaron en acusarla de utilizar la influencia de su padre (un ejecutivo de marketing responsable de un programa especial de apoyo a músicos jóvenes de la compañía Converse) para darle impulso a su carrera. Puro espamento: los dos discos de Clairo –Immunity (2019) y el flamante Sling (2021)– no fueron publicados por una poderosa multinacional, sino por Fader, un sello indie cuyo catálogo se nutre de artistas como Matt & Kim, Yuna y Neon Indian, ninguno de escala masiva.

Lo que importa del caso no son las supuestas estrategias familiares entonces, sino la música. Y Clairo ha demostrado en dos discos de características bien diferentes que tiene mucho para decir. Si en el debut –producido por el ex-Vampire Weekend Rostam Batmanglij– las confesiones personales y los dilemas de la sexualidad adolescente flotaban en un ambiente dominado por las pinceladas electrónicas, en Sling el trabajo de orfebrería sonora de Jack Antonoff (socio perfecto de figuras como St. Vincent, Taylor Swift y Lana del Rey) apunta a la evocación de la gran tradición del folk de los años 70 en una clave orquestal muy ambiciosa, con piano, contrabajo, lap steel, Wurlitzer y clavinet. La angustia persiste, como queda claro leyendo algunas de las declaraciones de Clairo en una entrevista a la edición norteamericana de la revista Rolling Stone: “Estuve colgando de un hilo, hoy puedo decirlo con total honestidad. Muy cerca de perder realmente los cabales y de no querer estar más aquí. No veía una razón para seguir”. Lo que notoriamente ha cambiado –y que podría caracterizarse con justicia como evolución– es el estilo interpretativo. Una utilización renovada del vibrato dota de mucha más intensidad a estos relatos que recrean la melancolía profunda del blues y tienden puentes con la obra de dos predecesoras enormes (Joni Mitchell y Carole King) y de un antihéroe trágico (Elliott Smith), cuyo fantasma sobrevuela “Blouse”, el corte del nuevo disco más reproducido en plataformas de streaming.

La fragilidad que Clairo exhibe en sus canciones contrasta con su seguridad en escena.

Y lo mejor es la gama de posibilidades que empiezan a revelarse en su producción musical: más allá de la indudable hondura emocional de sus baladas –un ejemplo acabado es “Just for Today”, una sincera valoración de la ayuda de los demás cuando estamos al borde del colapso–, en Sling también reluce “Amoeba”, adhesivo uptempo con un clavicordio teñido del color del funk que funciona como vidriera de lo que podría tener más desarrollo en el futuro. En todo caso, Clairo ya ha dejado de ser una promesa. Si maneja su carrera con templanza e inteligencia, tiene la chance de ponerse a la altura de sus reverenciadas referentes.