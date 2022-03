Boda cancelada. Silvio Berlusconi no se casa con Marta Fascina, su novia 53 años más joven, por presión de sus hijos

No habrá boda entre Silvio Berlusconi (85) y la diputada Marta Fascina (32), porque los cinco hijos del magnate –Marina y Pier Silvio, fruto de su matrimonio con Carla Dall’Oglio, Barbara, Eleonora y Luigi, de su matrimonio con Verónica Lario– se oponen a la formalización de esa unión por los problemas que puede generar en el futuro reparto del patrimonio de su padre. Pero sí habrá un “matrimonio simbólico”, sin valor jurídico, que se celebrará el próximo 19 de marzo. Una “fiesta del amor”, a la que asistirán los hijos y los quince nietos del quinto hombre más rico de Italia (con una fortuna valuada en 6700 millones de euros según la revista Forbes) junto con sus amigos más íntimos. Como lo anunció el propio Berlusconi, quien aspiraba a casarse por tercera vez con la mujer con la que mantiene un vínculo amoroso desde hace dos años: “La relación de amor, estima y respeto que me une a la señora Marta Fascina es tan profunda y sólida que no hay necesidad de formalizarla con un matrimonio”. Licenciada en Filosofía en la Universidad La Sapienza de Roma, Marta Fascina trabajó en la oficina de prensa del Milan cuando el equipo de fútbol era propiedad del empresario, y en 2018 fue elegida diputada por Forza Italia, el partido de Il Cavaliere. Dueña del corazón de Berlusconi, no se mueve de su lado desde que el tres veces primer ministro de Italia sufriera Covid. Él, a través de sus redes sociales, enviaba señales de un posible matrimonio, con fotos que los muestran muy enamorados el día de San Valentín o en el cumpleaños de ella. Sin embargo, la boda de la que los medios italianos venían hablando desde hace semanas quedó en stand by, y todo se reducirá a una grandiosa fiesta, con el sello de Berlusconi.

La pareja celebró el día de San Valentín con una torta alegórica.

Eleonora, Luigi y Barbara Berlusconi con sus respectivas parejas.

Pier Silvio, el mayor de los hijos varones de Berlusconi, junto a su padre. Getty Images

Il Cavaliere junto a su hija Marina.