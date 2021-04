Carlos Felipe de Suecia. ¿Por qué su hijo recién nacido no es Alteza Real?

Son tiempos de alegría en Suecia. El 26 de marzo nació el tercer hijo de Carlos Felipe y Sofía de Suecia –pesó 3,220 kilogramos y midió 49 centímetros– y, el domingo 28, fue el rey Carlos Gustavo quien dio a conocer el nombre del bebé: Julian Herbert Folke. Ese mismo día se celebró un tedeum en su honor en la iglesia del Palacio Real. El lunes 29, los flamantes papás dieron a conocer a su heredero con una foto tomada por el propio Carlos Felipe. El octavo nieto de los reyes Carlos Gustavo y Silvia de Suecia recibió el título de duque de Halland, y ocupará el séptimo puesto en la línea de sucesión al trono, por detrás de su tía Victoria de Suecia, sus primos Estelle y Oscar, su padre y sus hermanos mayores, Alexander y Gabriel.

El príncipe Julián es el primer miembro de los Bernadotte que al nacer no es Alteza real debido a que, desde 2019, el Rey decidió hacer cambios y mediante un comunicado oficial explicó que seguirán siendo miembros de la familia del Rey. De esta manera, seis de los ocho nietos del monarca no tienen los mismos derechos ni los mismos deberes reales que sus primos Estelle y Oscar, los hijos de la heredera. Ellos no percibirán una asignación del erario público y serán libres para trazar su propio futuro. Alexander, el mayor de los herederos de Carlos Felipe y Sofía, se mostró muy entusiasmado con el nacimiento y dijo presente en el tedeum de agradecimiento. La ceremonia, a puertas cerradas, fue oficiada por monseñor Johan Dalman y Michael Bjerkhagen, pastor de Kungl, y allí también dijeron presente algunos familiares de Sofia de Suecia, como sus padres Erik y Marie Hellqvist, y su hermana mayor, Lina.

La primera foto del principito kungahuset.se

Los reyes Carlos Gustavo y Silvia de Suecia junto a su hijo Carlos Felipe y su nieto mayor Alexander, durante el tedeum realizado para celebrar el nacimiento de Julián Herbert Folke kungahuset.se

La tapa de esta semana de revista ¡Hola! Argentina Gtres / Grosby Group

