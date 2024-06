Carola Del Bianco: A los 47 volvió a su primer amor y asegura: “Me resultó como un juego”

Escuchar

La noticia fue una sorpresa para sus seguidores, incluso para ella también. Hace unos meses, Carola Del Bianco (47) recibió una propuesta para protagonizar una campaña de la marca de ropa Heidi Clair y, si bien hacía tiempo estaba alejada de las pasarelas y las fotos para dedicarse de lleno a su vida junto a su marido Francisco Mayorga (53) y sus cuatro hijos, Maia (17), Elisa (15), Isabel y Francisco “Paquito” (8), dijo que sí. “Hacía años que no trabajaba como modelo y volver a hacerlo me encantó, me pareció su - perdivertido. Siempre que participé en campañas, las disfruté un montón. Sé también que ya estoy grande y hoy tengo la mirada puesta en otras cosas, pero así y todo, y a pesar de que pasó tanto tiempo, sigo teniendo muy incorporado cómo posar frente a la cámara… Creo que por eso el proceso me resultó tan natural”, cuenta entusiasmada a ¡HOLA!

Carola posa espectacular y juega con la cámara. “No está en mis planes seguir trabajando de modelo, salvo alguna propuesta esporádica”, dice, hoy dedicada tiempo completo a sus cuatro hijos Maia, Elisa, Isabel y “Paquito” Mayorga. Foto: Heidi Clair

La ex modelo es muy deportista y disciplinada con el cuidado físico y mantiene una dieta equilibrada. Foto: Heidi Clair

"La cocina es algo que me sigue apasionando. Ahora estoy más focalizada en armar comidas más sanas, tratando de cocinar con productos de mi huerta, de buena calidad", dice. Foto: Heidi Clair

–¿Y qué te pasó cuando te viste en las fotos? ¿Te reconociste?

–¡Sí! Yo siempre hice fotos muy distintas a lo que era mi vida fuera de cámara, creo que es una de las cosas más divertidas de esta carrera… Las chicas de la producción se reían porque decían que en las fotos pasé de ser derrotera a angelical. Hoy la crianza de los chicos, mi trabajo en la huerta y esa conexión constante con el aire libre y la naturaleza son parte de la vida que amo llevar. Volver a posar me resultó como un juego.

–Tu hija mayor Maia hizo fotos para una colección de vestidos de 15, ¿ella o alguno de tus otros chicos quiere seguir tus pasos?

–No, por ahora ninguno. [Se ríe]. De hecho, Maia ya terminó el colegio y va a estudiar Medicina. Aún no tiene definida la especialidad, pero va por ese camino. La realidad es que mis hijos todavía son chicos y tienen sueños que van cambiando con el tiempo. A mí me gusta acompañarlos y estar para ellas, para Paquito, verlos crecer con sus ideales, gustos y proyectos. Sea lo que sea que ellos quieran ser, los apoyo.

“La crianza de los chicos, mi huerta y esa conexión constante con la naturaleza son parte de la vida que amo llevar. Sin embargo, volver a posar también me pareció increíble, muy divertido", explica. Foto: Heidi Clair

–Si te propusieran volver a desfilar, ¿lo harías?

–[Lo piensa unos segundos]. La verdad es que no pensé en volver a trabajar y no está dentro de mis planes… Me divierte hacer algo esporádico, pero nada más. •