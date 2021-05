De gala. Valeria Mazza fue nombrada embajadora del turismo mundial en Madrid

Siempre fui embajadora de mi país y del turismo sin título, pero ahora ya es oficial”, dice Valeria Mazza desde Madrid, adonde viajó junto con su marido, Alejandro Gravier, para recibir la distinción de embajadora de la Organización Mundial del Turismo, organismo internacional y agencia de Naciones Unidas que tiene como propósito promover el turismo. En la ceremonia, celebrada en el Teatro Real el miércoles 19 y en el marco de la feria internacional de turismo Fitur, Diego Simeone –entrenador del Atlético de Madrid– también fue nombrado embajador de la OMT y recibió el honor en compañía de su mujer, la modelo Carla Pereyra.

Valeria y el Cholo fueron los grandes protagonistas de esta velada entre amigos, con mucho acento porteño. “Es un nuevo desafío: promocionar la industria del turismo de todo el mundo y, particularmente, la de mi país, Argentina. Genera muchos puestos de trabajo, potencia la economía y une culturas”, explica Valeria. “Yo empecé a viajar cuando era muy joven por mi profesión. Los viajes me enseñaron mucho”, dice la modelo, que lleva trabajando desde los 17 años, triunfando en todas las grandes capitales de la moda: Milán, Nueva York, París…

Hoy, a punto de cumplir 50, Valeria, madre de cuatro adolescentes –Bathazar (21), Tiziano (19), Benicio (16) y Taína (13)–, es toda una personalidad internacional. Sin embargo, nunca olvida su infancia en Paraná, ni el viaje que le cambió su vida para siempre.

–Valeria, con 17 años dejaste tu casa y eso cambió tu vida…

–Fue el gran cambio, llegar a Buenos Aires, la gran ciudad. Yo nací en Rosario, pero crecí en Paraná, Entre Ríos. Llegar a la capital fue el primer gran cambio de mi vida. Al año ya estaba trabajando en Europa y, poco después, en Estados Unidos. Los viajes fueron mi escuela: me enseñaron a no juzgar a los demás. Cuando viajás, ves que todos somos diferentes y que el lugar donde crecés te marca.

–¿Cuál fue tu primer viaje profesional importante?

–Milán. Cuando llegué, pensaba que me iba a entender fácilmente con los italianos. No entendía nada, me costó adaptarme al idioma y a su estilo de vida. Después me fue muy bien y hoy los italianos son como mi familia.

–¿Y el más importante de toda tu carrera?

–Cuando llegué a Japón, que fue como llegar a otro mundo. Ahí todo es diferente: la gente, el idioma, la arquitectura, las reglas, la limpieza y la pulcritud. Fui por unos días y me quedé dos meses y medio. Otro viaje que me marcó mucho fue a África, a Tanzania, con Unicef. Me invitaron a participar en una campaña de vacunación. Conocí una realidad tan diferente y aprendí que para ser feliz se necesita muy poco.

–Formás parte de la generación de supermodelos de los años 90. ¿Hoy las influencers sustituyeron a las top models?

–Yo no hablaría de sustitución. En los 90, las modelos y la moda estaban “de moda”. Las modelos salieron de las revistas y las pasarelas y empezaron a ocupar otros lugares: el cine, la televisión, la música. Yo era de la época de los paparazzi, que te perseguían para saber de tu vida. Hoy, todo es a través de las redes sociales y cada uno es su propio paparazzi. Yo a las influencers las llamo “fashion victims”, porque mueren por la moda. Les encanta la moda, lo comparten todo y se hacen tan famosas que los diseñadores las buscan para hacer publicidad de sus productos. No lo juzgo, es la realidad. Si hoy querés estar en el mercado, lo primero que te preguntan los clientes es cuántos seguidores tenés en las redes.

–¿Sentís presión por tener seguidores?

–Me cuesta mucho porque yo estoy acostumbrada a los paparazzi. Me cuesta eso de mostrar mi vida privada. Además, soy un poco vanidosa y tengo que estar mínimamente presentable para compartir una foto. La foto de “buenos días” en la cama no es para mí.

–¿Tu hija Taína quiere ser modelo o influencer?

–Mi hija es muy artista, le encanta la música, cantar, tocar instrumentos, hacer comedia musical y le gusta mucho ese mundo. Veremos qué le depara el destino.

–Naomi Campbell acaba de ser madre…

–¡Sí! Estoy feliz por Naomi, la tengo que felicitar. Me parece una gran noticia. Si tenía el deseo de ser madre, me encanta que lo haya cumplido.

–¿Seguís en contacto con algunas de las supermodelos?

–Sí, sigo en contacto con Eva Herzigova, con Naomi Campbell y con Claudia Schiffer. Con Carla Bruni nos intercambiamos mensajes de vez en cuando. Cada una sigue con su vida, pero tenemos muy buenos recuerdos y seguimos en contacto.

–Argentina sigue cerrada al turismo por la pandemia. ¿Cómo viviste estos últimos meses?

–Mi familia y yo estuvimos casi un año encerrados en casa, en Argentina, y yo no tengo recuerdo de algo así en mi vida. Fue muy pesado. Tuvimos un confinamiento larguísimo. A fin de año nos fuimos a nuestra casa de Punta del Este, y ahora estamos en Europa porque mis hijos son esquiadores profesionales y entrenan acá. Aunque ahora en Argentina está todo cerrado, ver lo que está pasando en Europa da esperanza: si se hacen las cosas bien, y llegan las vacunas, se puede salir de la pandemia.

–Tus hijos están repartidos por el mundo. ¿Cómo te organizás?

–Intentamos estar todos juntos. Ahora, nos fuimos los seis a Miami y estuvimos tres semanas allá y los chicos siguieron estudiando online. Van y vienen, vamos y venimos. La prioridad es estar todos juntos y organizamos la agenda para estar poco tiempo separados.

–¿Cómo sigue tu agenda?

–Vamos a volver a Marbella, al Festival Starlight. También tengo una propuesta en Italia, para el mes de julio.

–En febrero cumplís 50 años. ¿Da vértigo la cifra?

–No. No lo puedo creer. Aunque estoy cerca de los 50, yo me siento de 20. Cuando era chica, pensaba en una mujer de 50 y me imaginaba a una anciana. Pero no tengo problema con ese número o con cumplir años. Vivo feliz lo que siempre soñé: tengo la familia y el trabajo que quiero.

Valeria Mazza y Carla Pereyra en un encuentro de modelos y amigas. Las argentinas cautivaron con sus looks: Valeria optó por el negro con un elegante vestido de Carolina Herrera, y Carla lució un traje de saco y pantalón. Javier Alonso

Zurab Pololikashvili, secretario general de la OMT, junto a los nuevos embajadores del organismo: Valeria Mazza, Diego Simeone (y en la fila de abajo) el chef Ramón Freixa, Alejandro Bulgheroni y el empresario de República Dominicana Frank Rainieri, presidente y CEO de Grupo Puntacana. Javier Alonso

Valeria Mazza junto a Sandra García Sanjuán –fundadora y presidenta del grupo Starlite– y la soprano española Ainhoa Arteta.

Simeone y Pereyra junto a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid. Javier Alonso

Alejandro Bulgheroni, presidente de Pan American Energy, y su mujer Bettina estuvieron presentes en el evento, ya que el empresario también fue nombrado embajador de la OMT Javier Alonso

La tapa de la revista ¡Hola! Argentina de esta semana. Gabriel Machado

LA NACION

