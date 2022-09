Del real state al teatro. Florencia Masri nos abre las puertas de su fabulosa casa de Barrio Parque

La empresaria Florencia Masri (49) va de una conversación a otra, de grupos de chat a otros, de un idioma a otro sin confundirse, sin perder el hilo, el entusiasmo, la paciencia ni tampoco la sonrisa. “Puedo ponerme el sombrero de productora y, en un segundo, el del real state… Fluyo de un tema a otro”, admite. Florencia es presidenta de Falcon Properties, una empresa inmobiliaria con base en Manhattan, Estados Unidos, que creó su padre hace 40 años y que administra edificios y desarrolla proyectos inmobiliarios. Desde 2018, Florencia es, además, el timón de Rimas Producciones, la compañía artística que nació cuando ella y su hijo Alejandro Zaga Masri se asociaron con el director teatral y coreógrafo Ricky Pashkus. Además, maneja otro trust: su gran familia. Es madre de Sofía (25), Alejandro (23) –hijos de su matrimonio con el empresario mexicano David Zaga)–, Paloma (14) –que tuvo con el abogado franco-americano Marc Rossell–, Mateo (10) y los gemelos Felipe y Tomás (7) –frutos de su actual historia de amor con el financista argentino Juan Martín Molinari–.

Mientras construyen su casa definitiva, Florencia Masri y su marido, Juan Martín Molinari, viven en un piso con vista hacia Plaza Alemania. Aquí, junto con Sofía y Paloma, dos de los seis hijos de la empresaria. Pilar Bustelo

MANDATOS Y SUEÑOS

Ser actriz y cantante era el sueño que Florencia tenía de chica. Hoy, cuenta: “Mi mamá [María Carmen Pascual; murió en 2009], que había sido bailarina, me anotó en ballet, y yo no tenía ninguna aptitud para la danza. Quería participar en comedias musicales o en Festilindo. Pero mis padres no lo consideraban ni apropiado ni correcto”. Florencia no logró convencerlos ni siquiera por ser hija única.

–¿Y qué querían tus padres para vos?

–Mi camino era ser empresaria y seguir los pasos de mi papá, Elías Masri [murió en 2020 por Covid]. A fines de la década de los 70, él apostó al mercado inmobiliario de Manhattan y fundó Falcon Properties. Fue un visionario.

–Fue imposible conmover a tu mamá...

–Es que el mandato era continuar la compañía familiar porque, fundamentalmente, yo era hija única. Cuando tenía 15 años, nos mudamos a Nueva York. Salvo por algunos pocos años en los que volví a Buenos Aires, mi base ha sido Estados Unidos. Allí, trabajé en la empresa familiar, tuve a mis hijos y estudié. Hice Artes y Ciencias, en la Universidad de Columbia, con un major en Estudios Franceses, no Economía, como papá hubiera querido. [Se ríe]. Creo que él estaba convencido de que lo mío con los escenarios era un hobby, un capricho, y que, cuando me enfocara en lo importante, se me iba a pasar.

–¿Cómo desembarcaste acá y te asociaste con Ricky Pashkus?

–Antes de la pandemia, una amiga mía presentó a Alejandro [Zaga Masri, su hijo] con Ricky. Alejandro es actor de comedia musical [cursó, entre otros lugares, en el se sin tanto dinero, pero con talento y mínimas condiciones técnicas. Otros requieren un gasto más importante en equipo artístico, escenografía, vestuario, coreografía, guion... La inversión la hacemos desde Falcon Properties. Es un riesgo, pero tanto en la primera como en la segunda puesta de Kinky Boots nos fue muy bien.

Florencia, Ricky Pashkus y Alejandro Zaga Masri en la inauguración del Instituto Argentino de Musicales (IAM).

–¿Cuál fue tu mayor desafío en este rol de empresaria artística?

–Soy tan apasionada como metódica. Aprendí eso de papá, que fue mi maestro más sabio, pero también el más exigente. Él estaba pendiente de cada cosa, controlando todo. Así como digo que es difícil convivir con alguien así, digo que yo también aprendí naturalmente a controlar mi entorno. Entonces, he tenido que trabajar mucho en soltar, especialmente a mis hijos. Alejandro decidió venir a trabajar conmigo en Rimas, pero, para mí, fue importante que tuviera la libertad para elegir.

–Vas y venís entre Nueva York, Madrid y Buenos Aires. ¿Repercute eso en la pareja?

–Cuando conocí a Juan Martín, él vivía en Argentina y yo, en Nueva York. Estuvimos saliendo a la distancia. ¡La nuestra es una historia de amor con muchas millas! Como yo, él tiene tres hijos de otro matrimonio [Brenda, 26; Milagros, 19; y Juan Pablo, 16]. Nos casamos en 2010 en Nueva York e hicimos otra celebración en 2011 para amigos, que vinieron de diferentes partes del mundo. Cuando nació Mateo, nuestro primer hijo, él empezó a organizar su trabajo para instalarse en Nueva York. Mudarse es un término relativo para nuestra familia. Tenemos las valijas siempre listas. Ahora estamos organizando un viaje a Mendoza para probar uvas para un proyecto de vinos que armamos juntos.

Los vinos, una pasión de la pareja Masri-Molinari. Empezaron cultivando uvas en Tempus Alba, una bodega en Mendoza de unos amigos, y, desde 2015, se lanzaron con un proyecto propio de varias hectáreas en Alto Agrelo, también en Mendoza. Pilar Bustelo

–¿El celular es un problema para la relación?

–Juan Martín dice que él puede desconectarse más que yo. Pero, lo cierto es que, si tenés negocios para hacer, tenés que involucrarte.

–¿Cómo hacen con tantos hijos?

–A veces, cuando estamos en Buenos Aires, somos tantos que hemos tenido que alquilar un departamento porque todos juntos, acá, no entramos. La logística requiere energía y concentración. Tengo un chat con David, mi ex marido, para hablar de temas vinculados con Alejandro y Sofía. Pero ellos ya están más grandes. Tengo otro con Marc, el papá de Paloma. Con mis hijos más chicos, llevo una agenda con Juan Martín; y otra con la niñera y el chofer. Mis viajes de trabajo nunca duran más de cinco días. ¡A mí me gusta estar y no perderme nada de ellos! Ayer llevé a los tres más chicos y algunos amigos a futbol y, mientras tanto, hice llamadas de trabajo en el auto. Me gusta buscarlos en el colegio, llevarlos a los cumpleaños, alentarlos en los partidos de hockey sobre hielo. Para mí, es importante tener una relación con cada uno de ellos, como si fueran hijos únicos. Primero, soy madre; después, empresaria.

Una foto de la gran familia ensamblada de Florencia y su marido en la última Navidad. “A veces, somos tantos que hemos tenido que alquilar un departamento temporario cerca porque todos juntos no entramos”, dice.

Libros y objetos que Flor, detallista y sofisticada, trajo de Nueva York y que conviven con obras de Mariana Villafañe y Raúl Falco. Pilar Bustelo

Sofía (experta en cosplay de costumes y en efectos especiales), la hija mayor de la empresaria, delante de un par de sillones de Laura O. Y, entre ellos, un León Ferrari. Pilar Bustelo

El azul –color favorito de Flor (es el que eligió para el logo de Falcon Properties)—domina el comedor. Las mesas fueron recicladas por Vanesa Gervasini, de Sin Almidón, que también se ocupó de las sillas. En la pared del fondo, un cuadro de la artista Mariana Sissia. En la pared de la izquierda, fotos de Mathias Mahling. Pilar Bustelo

En esta vista, desde el living hacia el comedor, una escultura de Mariana Villafañe delante del espejo circular. Sobre la mesa de arrime de la izquierda, un cuadro de Carlos Paez Vilaró. Pilar Bustelo

Paloma, en una de las habitaciones para los chicos (la mesa de luz es de Talleres Sustentables; y la cama, de Noel Oliveira). Pilar Bustelo

La habitación de Mateo y de los gemelos, con el sello de Klaun, by Caro de Marzi en los muebles y las cortinas, de Amalia Tedín. Pilar Bustelo

En la habitación de la pareja, un colorido cuadro de Carolina Antonadis sobre la cama. Pilar Bustelo

El baño, full white, con una alfombra de Rugit. Pilar Bustelo

Reunión de mujeres. Flor, con sus hijas Paloma (sentada) y Sofía (parada, detrás) toman el desayuno en la cocina. “Para mí, es importante tener una relación con cada uno de mis hijos, como si fueran hijos únicos. Primero, soy madre; después, empresaria”. Pilar Bustelo

En el dormitorio de nuestra anfitriona y su marido, una mesa de Eugenio Aguirre, con la intervención de Vanesa Gervasini, de Sin Almidón; el sillón, retapizado por las decoradoras Tedín y Guerrico. El cuadro es de Guillermo Roux. Pilar Bustelo