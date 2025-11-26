Delfina Blaquier y Nacho Figueras debutaron como embajadores de Audi en el lanzamiento del nuevo Q5

El lujo contemporáneo se expresa a través de propuestas precisas, bien ejecutadas y capaces de generar experiencias memorables. En ese marco, Audi ratifica su concepto de calidad basado en tecnología integrada, elegancia, confort y soluciones inteligentes que acompañan los distintos estilos de vida.

Con este espíritu, Audi Argentina realizó el lanzamiento del nuevo Q5 en cinco versiones y anunció a Delfina Blaquier y Nacho Figueras como representantes de sus valores en el país. El evento combinó test drives, espacios de diseño y un recorrido por las principales capacidades del modelo, en un entorno creado para vivir una experiencia premium centrada en el producto.

“La nueva generación del Audi Q5 representa un salto tecnológico y emocional para Audi en todo el mundo, especialmente para nuestros clientes. Ellos valoran los atributos que siempre caracterizaron a este modelo y hoy la variedad de la gama. Con este lanzamiento, reafirmamos nuestro compromiso con la innovación, el diseño y la excelencia en cada detalle” resumió Conrado Wittstatt, gerente General de Audi Argentina.

La presentación se desarrolló entre Audi Lounge y Figueras Polo Stables, donde los invitados pudieron conocer en detalle las nuevas funcionalidades del Q5 y disfrutar de propuestas gastronómicas y actividades especialmente pensadas para explorar la identidad de la marca.

Los nuevos embajadores de Audi junto a Conrado Witsstatt, gerente general de Audi, Manuel Gonzalez Quesnel, gerente de Marketing de Audi, y Soledad Cena, PR de Audi Argentina.

Delfina Blaquier y Nacho Figueras: los nuevos representantes de Audi en Argentina

Como anfitriones del encuentro en Figueras Polo Stables, Blaquier y Figueras acompañaron la introducción del nuevo Q5 desde un rol que refuerza los valores que representan: diseño, performance, innovación y una mirada global sobre el estilo de vida contemporáneo.

Figueras Polo Stables en General Rodriguez.

Figueras es una de las figuras más reconocidas del polo y Blaquier es ex atleta, fotógrafa y diseñadora, con una trayectoria vinculada al diseño, la imagen y la cultura visual.

“Es un placer para nosotros iniciar esta alianza con Audi, una marca que expresa precisión, diseño e innovación, atributos que resuenan tanto en mi carrera deportiva como en el universo creativo en el que Delfina se destaca”, expresó Nacho.

Nuevo Audi Q5.

Juntos, y junto a sus cuatro hijos, representan un estilo de vida global con vínculos sólidos con Argentina, alineado a los valores de innovación y visión de largo plazo que la marca promueve.

Audi Q5: una nueva generación que redefine el segmento premium

Audi Argentina anunció la llegada oficial de la tercera generación del Audi Q5, uno de los SUV más relevantes del segmento premium, con más de 15 años de trayectoria.

El line up del nuevo Audi Q5.

La nueva gama completa incluye cinco variantes:

Q5 Advanced

Q5 Advanced Plus

Q5 Sportback Advanced

Q5 Sportback S line

SQ5 Sportback

El nuevo Q5 incorpora avances técnicos, mayor eficiencia y un diseño renovado que refuerza su carácter deportivo.

Nuevo Audi SQ5 Sportback.

Toda la línea Q5 se produce, para todo el mundo, desde la planta de San José Chiapa, en México, bajo la estrategia 360factory, centrada en eficiencia, innovación y sostenibilidad. Este complejo industrial es el primero en el mundo en ser certificado por la Alliance for Water Stewardship (AWS) por su gestión responsable del agua. Entre sus iniciativas se destacan el uso de ósmosis inversa, la recolección de agua de lluvia, un ahorro anual de 150.000 m³ —equivalente a 60 piletas olímpicas—, el reciclado de más del 90% de los residuos y la reducción sistemática de plásticos de un solo uso. La planta avanza además hacia una producción neutra en emisiones de CO₂.

Motorizaciones

200 CV para la versión Advanced.

para la versión Advanced. 272 CV para Advanced Plus y Sportback S line.

para Advanced Plus y Sportback S line. 367 CV para SQ5 Sportback con motor V6 3.0 TFSI.

Todas las versiones cuentan con tracción integral quattro® y transmisión automática S tronic de 7 velocidades.

Interior digitalizado: un nuevo entorno tecnológico

Toda la gama Q5 incorpora el concepto Digital Stage, con un ecosistema 100% digital:

Audi virtual cockpit de 11,9”

Pantalla táctil MMI de 14,5”

Pantalla opcional para el acompañante de 10,9”

Iluminación interior con luz de interacción dinámica

El sistema de infotainment utiliza Android Automotive OS, que ofrece operación intuitiva, actualizaciones optimizadas e integración plena con el ecosistema digital del usuario.

Tecnología, confort y sustentabilidad

El Q5 estrena un diseño trasero tridimensional con banda luminosa continua. Las versiones 272 CV y SQ5 permiten elegir entre 8 firmas lumínicas digitales en los faros Matrix LED.Las luces traseras LED Pro (Q5) y OLED (SQ5) incorporan funciones dinámicas: Coming Home / Leaving Home y proyección de luz en el spoiler trasero.

La gama Q5 suma además una dotación completa de sistemas de seguridad y asistencia a la conducción orientados a mejorar el confort y la experiencia diaria. Entre ellos se destacan el control crucero adaptativo con función de esquive, el frenado automático de emergencia, el asistente de cambio y salida involuntaria de carril, los sensores delanteros y traseros, el asistente de estacionamiento automático, las cámaras Top View en las versiones de 272 CV y el Head-Up Display configurable disponible en las variantes 272 CV y SQ5. De forma opcional, es posible incorporar paquetes adicionales con funciones extendidas.

En términos de confort y personalización, toda la familia Q5 ofrece carga inductiva refrigerada para celulares, asientos eléctricos con memoria para el conductor y diferentes opciones de tapizados, que varían entre cuero sintético o microfibra/cuero según la versión. Las llantas oscilan entre 19” y 21”, con diseños exclusivos Audi Sport. La paleta exterior incluye colores sin costo como Blanco Arkona, Rojo Granadina, Azul Navarra, Gris Tambora y Verde Distrito, junto con tonos exclusivos para SQ5 y Sportback S line como Azul Ultra y Dorado Sakhir.

Los nuevos Audi Q5 ya están disponibles en toda la red oficial de concesionarios del país, reforzando la presencia de la marca en Argentina y consolidando al modelo como uno de los referentes del segmento premium.

SQ5 Sportback: la máxima expresión deportiva

Con aceleración de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos, escape cuádruple, suspensión neumática adaptativa y elementos exclusivos de la línea S, el SQ5 Sportback representa la máxima performance dentro de la familia Q5.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.