Delivery fashion. El diseñador Fabián Zitta entrega sus vestidos en bicicleta

La clave del éxito es la organización y él lo sabe. Anestesiólogo de mañana, jurado de un reality de tarde y diseñador prêt-à-couture de noche, Fabián Zitta avanza por su ajetreada vida con la puntualidad de un reloj suizo. Y sin perder el humor ni la alegría. Fiel a ese núcleo de clientas a quienes mimó con una colección “pandémica”, es habitual ver al médico y designer repartiendo sus creaciones en bicicleta por la Recoleta. “Antes les mandaba las cosas en taxi, pero me parece más rápido y divertido hacerlo yo. Me gusta sorprender a mis clientas más queridas con el servicio puerta a puerta”, se ríe el jurado de Corte y confección, tras ser capturado por la cámara de ¡HOLA! a bordo de una bicicleta inglesa de Libertad Cycling. “Con esto del nuevo confinamiento, hay que ver si voy a poder continuar. Espero que sí, porque me venía bien hacer el delivery y de paso, moverme un poco”, resume Zitta, que esta semana planea inaugurar su boutique online. “Hasta el viernes pasado, podía recibir en el atelier, con protocolos. Por suerte, las nuevas medidas me encuentran con la tienda online casi lista. Unos últimos retoques de programación y estamos”, cuenta, entusiasmado con la idea de vender en línea.

–¿Cómo vas a enfrentar este nuevo encierro?

–Abierto a las oportunidades, con buena energía y tranquilidad; y con fe de que, como todo en la vida, esto también va a pasar.

