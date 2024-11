Diosas en palenques. Con María Vázquez y Mia Cambiaso, la cuarta fecha del Abierto fue una auténtica pasarela de moda

La cancha 1 llena, las fanfarrias de las bandas militares y la posibilidad de ver a Adolfo Cambiaso y su team, La Dolfina, enfrentarse a otro team de la misma organización, Cría La Dolfina, convirtieron a la cuarta fecha del 131° Abierto de Palermo en una cita impostergable.

Sin perder atención en el juego, las mujeres, hermanas y novias de los polistas dieron su propio espectáculo con sus looks y se llevaron gran parte de las miradas. María Vázquez, first lady del polo, elevó la vara una vez más y acertó con su elección para alentar a su marido y a su hijo: un vestido en rosa pálido de El Camarín (la firma de su íntima amiga Yanina Solnicki, que la viste en los palenques de Palermo) al que le sumó un abrigo tipo teddy bear blanco cuando el viento empezó a soplar fuerte. Mia Cambiaso entonó su outfit con el de su madre y dejó claro que no sólo es una polista de elite, sino que heredó por rama materna el espíritu fashionista.

María Vázquez apostó a un vestido de inspiración lencera con encaje de El Camarín, la firma de su amiga Yanina Solnicki, que cada año la viste durante el Abierto de Palermo.

Con camisa blanca, chaleco bordado jeans cargo y minicartera de rafia de Céline, Mia Cambiaso alentó a su papá, Adolfo, y a su hermano, Poroto.

Un detalle de la cartera de Mia, que próximamente volverá a ponerse la camiseta de La Dolfina para jugar el Abierto Femenino de Polo.

Josefina Aldanondo aplaudió a su marido, Juan Martín Nero, con un top de cuero con breteles cruzados en la espalda de Rocío G, jeans Oxford y sandalias con plataforma. foto: Tadeo Jones

Sofía Boismenu, la mujer de Jejo Taranco, en el palenque de Cría La Dolfina. foto: Tadeo Jones

Tierno, Poroto Cambiaso se subió al carrito que lo llevó al podio y llevó en su falda a Victoria, una de las hijas de Juanma Nero. foto: Tadeo Jones

Lara Tarlowski, la novia de Poroto Cambiaso: en total jean, con pantalón recto y chaqueta XL, top y culotte de encaje que se asoma. foto: Tadeo Jones

Cuando empezó a refrescar, María sumó un abrigo peludo, todo un must. foto: Tadeo Jones

Sus anteojos estaban decorados con un corazón de strass.

María José Vercellino, junto a uno de sus hijos, alentó a su marido, Pelón Stirling. foto: Tadeo Jones

Milagros Vicente alentó a su marido, Diego Cavanagh, acompañada por su suegra, Mariana Moyano. foto: Tadeo Jones

Los colores claros, los tierra, los sombreros y boinas y las sandalias planas forman parte del dress code no escrito en La Catedral foto: Tadeo Jones

Josefina Aldanondo con sus hijas. foto: Tadeo Jones

La Dolfina ganó 20 a 10 a Cría La Dolfina. foto: Tadeo Jones

Dos bellezas, dos estilos. Mia y María, rumbo al podio. Madre e hija tenían looks engamados. foto: Tadeo Jones

María José Vercellino se acerca a ver como está su marido, Pelón Stirling. Por suerte, fue sólo un susto. foto: Tadeo Jones

Lucila Olivera Por