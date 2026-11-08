El “Oscar de la moda”: las estrellas y los looks más fabulosos de la entrega de los CFDA Awards en Nueva York

Celebridades, actrices, diseñadores, músicos y deportistas de elite… Nadie faltó a la cita de los CFDA Fashion Awards 2026, una de las galas más esperadas del año. En esta 45ª edición, que fue conducida por la actriz y cantante Keke Palmer, el glamour convivió con la experimentación. La majestuosidad del dorado, la inesperada irrupción del jean y el rescate de piezas de archivo fueron tan sólo tres de las tendencias que dominaron esta noche, conocida por todos como los “Oscar de la Moda”.

Isabella Damon, que fue a la gala acompañando a su padre Matt, eligió un vestido tejido, con entramado geométrico y flecos de la colección primavera 2027 de la firma Luar The Hapa Blonde - GC Images

La hija de Ewan McGregor, Esther, fue el centro de todas las miradas con una impresionante propuesta de Thom Browne con una falda exageradamente acampanada. La actriz, además, eligió peinarse con una trenza, como Violet Sorrengail, la protagonista de Alas de sangre, la saga de Rebecca Yarros Taylor Hill - FilmMagic

A diferencia de la gala del Met o de las glamorosas entregas de premios de cine como los Oscar, este encuentro celebra la moda desde su núcleo: es la propia industria la que premia a sus pares. Entre los reconocimientos clave, Anna Wintour distinguió a Tory Burch con el Premio al Cambio Positivo, mientras que Rachel Scott y Ralph Lauren se llevaron los galardones en Moda Femenina y Masculina. El gran triunfador de la noche fue Anthony Vaccarello: el director creativo de Saint Laurent se alzó con el premio al Diseñador Internacional del Año.

La diseñadora uruguaya Gabriela Hearst, directora creativa de Chloe, llevó un conjunto sastrero realizado a partir de materiales reutilizados y adornado con espejos de la India (shisha) cosidos a mano Taylor Hill - FilmMagic

La modelo Stella Hanan llevó un strapless con flecos tubulares de la colección Resort 2027 del diseñador neoyorquino Jonathan Simkhai TheStewartofNY - GC Images

La top Adriana Lima, con un diseño vintage de Donna Karan de 2006 XNY/Star Max - GC Images

Tras nueve años sin asistir a estos premios, Hailey Bieber hizo su regreso con gloria con un diseño ceñido de Anthony Vaccarello, de Saint Laurent, de inspiración barroca; las joyas, de Jessica McCormack TheStewartofNY - GC Images

La hija del cantante Lenny Kravitz, Zoë, eligió un vestido sin mangas de lamé de Saint Laurent; los stilettos también tenían un toque dorado Dimitrios Kambouris - Getty Images North America

Elle Fanning apostó a los contrastes, al combinar un vestido lencero y romántico de satén by Coach con un abrigo de cuero largo TheStewartofNY - GC Images

Lili Reinhart, la protagonista de la serie Riverside, apostó a un diseño con lentejuelas, asimétrico y con flecos de la colección PrimaveraVerano 2027 de Monse. El collar –una pieza valuada en 107 mil dólares– era de diamantes de talla trillion de más de 26 quilates TheStewartofNY - GC Images

Nicky Hilton apostó por una propuesta de la colección primavera-verano 2027 de Alice + Olivia: un minivestido con bordados florales con una larga cola Gilbert Carrasquillo - GC Images

La actriz Julia Fox eligió un diseño de archivo de Miss Claire Sullivan que parecía estar hecho con un mapa Raymond Hall - GC Images

Demi Moore, con uno de los looks más disruptivos de la gala: un equipo diseñado por Zac Posen para GapStudio de corset y falda íntegramente realizado en jean TheStewartofNY - GC Images