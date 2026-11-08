El “Oscar de la moda”: las estrellas y los looks más fabulosos de la entrega de los CFDA Awards en Nueva York

El Museo de Historia Natural fue sede oficial de esta esperada gala
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Celebridades, actrices, diseñadores, músicos y deportistas de elite… Nadie faltó a la cita de los CFDA Fashion Awards 2026, una de las galas más esperadas del año. En esta 45ª edición, que fue conducida por la actriz y cantante Keke Palmer, el glamour convivió con la experimentación. La majestuosidad del dorado, la inesperada irrupción del jean y el rescate de piezas de archivo fueron tan sólo tres de las tendencias que dominaron esta noche, conocida por todos como los “Oscar de la Moda”.
A diferencia de la gala del Met o de las glamorosas entregas de premios de cine como los Oscar, este encuentro celebra la moda desde su núcleo: es la propia industria la que premia a sus pares. Entre los reconocimientos clave, Anna Wintour distinguió a Tory Burch con el Premio al Cambio Positivo, mientras que Rachel Scott y Ralph Lauren se llevaron los galardones en Moda Femenina y Masculina. El gran triunfador de la noche fue Anthony Vaccarello: el director creativo de Saint Laurent se alzó con el premio al Diseñador Internacional del Año.
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