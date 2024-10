Empezó a diseñar por disconformidad, estuvo en el Fashion Week de NY, vistió a la prima del rey Carlos y dice “Nada me quedaba bien”

Escuchar

Sus diseños tenían que estar en los grandes museos contemporáneos, como el MoMa. Eso dijo décadas atrás The New York Times sobre las creaciones de la diseñadora Jazmín “Min” Agostini (53), que venía de causar sensación en los Fashion Week de Nueva York y de México. Al poco tiempo, algunas de sus piezas únicas se exhibieron en la vidriera de Harrod’s de Londres. Arquitecta de profesión y especializada en indumentaria en el Instituto Marangoni de Milán y en el Instituto Europeo de Diseño, esta entrerriana –nació en la ciudad de Colón– se hizo un lugar entre los 100 mejores diseñadores de moda contemporánea del mundo, un título que diarios como el inglés The Independent y la revista Forbes, entre otras publicaciones, confirmaban cuando veían sus creaciones volumétricas, teatrales y escultóricas. “Desde hace años, trabajo sin parar en el desarrollo de técnicas y de procesos constructivos. Todo es el resultado de experimentación sobre experimentación. Soy como un laboratorio andante”, dice Min a ¡HOLA Argentina! rescatando el “Min Agostini en Obra”, que fue el nombre de la exhibición que presentó en la 25a edición del Designers BA, en el Museo MACBA. En la retrospectiva, se mostraron veinte piezas: algunas de archivo, otras inéditas, pero todas definidas por su característico cruce con el arte.

“Elegí cada objeto y todas las obras de arte de mi casa”, cuenta Min, con una camisa Salvatore y pantalón desmembrado “Z”, en el comedor de su casa. La mesa –al igual que varios otros muebles de estilo– perteneció a su familia, que es de Colón, Entre Ríos. Tanto las tres fotos sobre la pared como la lámpara fueron realizadas por ella. Tadeo Jones

–Hay artistas que sólo se visten con tus diseños. ¿Cómo surge tu vinculación con la gente del arte?

–Marta Minujín fue una de las primeras. En 2006, la encontré en un café y le dije que me encantaría vestirla. “¿Vos hacés eso?”, me dijo señalando el saco plisado que yo llevaba. “Quiero. Anotá mi teléfono”. A partir de entonces construimos una gran amistad. Para ella diseñé overalls y vestidos, como los Antibeso y Antiabrazo que llevó a varios eventos. Cuando Victoria Noorthoorn [directora del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires] viaja al exterior le armamos equipos con géneros que no se arruguen en la valija y que puedan usarse hasta de ocho maneras distintas. Mis prendas son versátiles y perdurables en el tiempo: se las pasan de madres a sus hijas. Fomento el consumo lento y consciente. Mis prendas Con Mari Carmen Ramírez [curadora del Museo de Arte de Houston, Texas], hacemos zoom: me pruebo yo las prendas y le voy mostrando a través de la cámara qué podemos hacer. Siempre trabajé sin moldería, haciendo construcciones al cuerpo: me envuelvo en la tela y dejo que el material –con su textura, brillo, color y peso– me vaya guiando.

La diseñadora, con un equipo de blusa y pantalón de seda natural gessato, posa al lado de una obra de Rogelio Polesello. En el piso, a la derecha, una creación de Min. "Cada objeto de mi casa está para apreciarse, pero, por sobre todo, puede tocarse e, incluso, puede cambiar de lugar: cuando Cay era más chica y venía a casa con sus amigas, corríamos todo de lugar para que pudieran jugar. Es una casa móvil", dice. Tadeo Jones

–Además de cantantes líricas internacionales, como Nadine Sierra, vestís a royals, como la británica Gabriella Windsor, prima segunda del rey Carlos III.

-Ella [así llaman a Gabriella de Windsor] además de ser mi clienta es mi amiga. La conocí a través de la baronesa alemana Gudrum “Dudú” von Thielmann. Una de las veces que Ella estuvo de visita en Buenos Aires, le propusieron hacer una nota para la edición francesa de Vogue y me pidió que la vistiera con mis piezas. Nos frecuentamos desde entonces. La última vez que vino, en 2023, hicimos un montón de planes juntas y me pidió que la acompañara a San Antonio de Areco, donde grabó un disco. Nos divertimos muchísimo.

–Tener ese target de clientas, ¿te pone en un lugar de diseñadora cara e inalcanzable?

–Ni mis piezas son económicamente inalcanzables ni están pensadas para un cuerpo determinado. Diseño para mujeres de todas las edades, desde los 15 hasta los 80, y mis creaciones –con cortes simples, cómodos y que no están atadas a la moda- son muy sentadoras. Yo empecé a diseñar para mí porque me sentía disconforme con mi propio cuerpo: desde los 14 años, comencé a subir y bajar de peso; sentía que todo me quedaba mal. Muchas mujeres creen que soy extremadamente alta y flaca y no es así. Desde que soy chica vengo haciendo una profunda interpretación de los cuerpos. Sé cómo destacar la figura desde un lugar amable.

Dos meses antes del nacimiento de su hija Cayetana, Min se mudó a este lugar. Tras remodelarlo de a poco, mudó sus muebles y obras de arte. "Ubiqué esta day bed de Mies Van der Rohe en un lugar protagónico: fue un regalo de cumpleaños que me hizo mi mamá", cuenta. Tadeo Jones

La diseñadora, en la cocina de su casa. "Yo estaba muy ansiosa por terminar la casa, pero justo acababa de tener a Cayetana. Por suerte, conté con la ayuda de mi amiga Laura Achile, que es arquitecta como yo", cuenta Min. Tadeo Jones

–Tu hija, Cayetana [tiene 8 años y es fruto su relación con su exmarido, el empresario Francisco Lynch, con quien estuvo nueve años], ¿se viste con tu onda?

–Cuando era más chica, sí. Pero ahora, que es más grande, usa sólo jeans y remeras. Obvio que la dejo: sería tremendo para ella que yo le dijera qué tiene que ponerse. Además, lo tomo como una manera natural de separarse de mí: con Cay [así le dice] somos muy unidas, todo el tiempo abrazadas, pegoteadas.

–¿Cómo cambió tu vida la maternidad?

–¡180 grados! Antes de ser madre, diseñar era toda mi felicidad. Marta [Minujín] vivía diciéndome que yo tenía que ser madre. Pero yo tenía miedo. Cuando me casé con Francisco [desde hace 4 años ya no están más juntos], todo cambió, pero lo que sucedió fue que no podía quedar embarazada. Durante cinco años, hice tratamientos y, a la par, bajé mi ritmo de trabajo. “Si no frenás, no vas a quedar embarazada”, me decía él. Tenía razón: yo era muy workaholic. Mis prioridades se modificaron por completo cuando nació Cay. La tuve a los 44 años. No imagino mi vida sin ella.

Esculturas de Marta Minujín, un cuadro de Hoffman y obras de Nora Iniesta, en su habitación, que mira a una encantadora calle de San Telmo. Tadeo Jones

–Contaste que, de chica, la pasaste mal con el tema de la ropa. ¿Cómo lo manejás con tu hija?

–Sé cómo se siente la presión de los estereotipos de belleza y de los ideales vinculados a la delgadez. Cuando yo era chica, los comentarios y las miradas de los otros te condenaban aun si tenías dos kilos de más. Eso todavía persiste en la sociedad. Soy exigente con el trabajo y, al mismo tiempo, trato de ser muy cuidadosa con Cay. Cuando la ropa comercial te queda mal, como me pasaba a mí, vivís insatisfecha y ¡hasta la postura del cuerpo lo refleja! Llevo más de cuarenta años diseñando para cuerpos reales; y, aunque hoy esa frase ya suene trillada, creo en eso.

En el living de su casa, con una capa arquitectónica plegada y pantalón desmembrado “Zeta”. Tadeo Jones

–¿Qué proyectos tenés?

–Muchísimos, pero enfocarme ha sido uno de mis grandes desafíos. Tengo trastorno por déficit de atención (TDAH), un diagnóstico que me dieron en 2000 después de mucho deambular por diferentes consultorios, cuando todavía no había tanta información disponible con internet, como existe en la actualidad. Contar con esa información fue un alivio para mí: me permitió conocerme mejor, tenerme más paciencia –¡era demasiado exigente!– y adquirir todas las herramientas a mi alcance para aprovechar de manera positiva mi forma de pensar y de crear. A veces, la gente deja de hacer cosas por un diagnóstico: se instala un “no vas a poder” que paraliza. En cambio, a mí, tener ese diagnóstico me potenció: en todos estos años, mi lenguaje visual y técnico ha ido evolucionando, como lo ha hecho mi marca. Mi presente es muy prometedor. Ahora estoy muy entusiasmada con el lanzamiento de la edición Hits en la tienda virtual que acabamos de crear: que hoy mis piezas lleguen a un público más amplio me da mucha felicidad.

"Además de ser clienta mía, es mi amiga", dice Min sobre Ella de Windsor, que es prima del rey Carlos III. Y agrega: "Nos conocimos una de las veces que ella estaba de visita en Buenos Aires y la vestí para la edición francesa de Vogue. Nos frecuentamos desde entonces. La última vez que vino nos divertimos mucho, hicimos una sesión de fotos en San Antonio de Areco, donde grabó un disco". En la foto, Ella vestida por Min.

Para Minujin, a quien conoció en 2006, Min realizó varias piezas, que lució en diferentes eventos. Inspirándose en la famosa serie de colchones eróticos que realizó la artista plástica, Min realizó la cartera "Codarte".

Victoria Noorthoorn, directora del Museo de Arte Moderno (MAMBA) y Marta Minujín, ambas con diseños de Min Agostini.

El showroom de Min Agostini en San Telmo, una síntesis de su trabajo atravesado por la creatividad y el arte: una silla de Marta Minujín, las carteras Codarte y, en primer plano, el vestido Capón. La diseñadora cuenta con dos grandes líneas: una, más experimental, conformada por piezas más escultóricas y volumétricas; y otra, para fiesta y diseños diarios. Próximamente, lanzará Hits -piezas con precios accesibles- a través de su e-commerce. Tadeo Jones

Cinco años tardó Min en dar con el lugar en el cual instalar su showroom y atelier. "Estaba en los últimos meses de mi embarazo de Cayetana y no encontraba el sitio que quería. Pero cuando descubrí este lugar, me enamoré. Era una vieja imprenta de San Telmo que, en la planta alta, tenía un hostel ", cuenta ella. Después de una larga remodelación, instaló ahí "su laboratorio" y también su casa. En esta foto, rodeada por la obra de la artista plástica Sarana Vadearte, y con sus elementos de trabajo: alfileres y centímetros. Además de recibir dos veces el premio la Tijera de Plata (en 2007 y en 2011) por parte de la Cámara Argentina de la Moda, Min Agostini fue galardonada en 2007 con el Premio Puro Diseño de Oro a la Mejor Diseñadora. Tadeo Jones

