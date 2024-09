En fotos: De la “nueva” sonrisa de Mariah Carey y el éxito de la hija de Bono a las vacaciones top de Cristiano Ronaldo

Escuchar

HEREDERA DE UN ROCKSTAR

Siempre estuve convencida de que iba a ser solista en una banda… Al final resultó que yo no cantaba tan bien”, contó entre risas Eve Hewson (33) cuando le preguntaron si había heredado el talento de su padre, Bono (64), el líder de U2. Lejos de construir una carrera musical, la hija del cantante irlandés y de la activista y socióloga Alison Stewart (63) –también padres de Jordan (35), Elijah (25) y John (23)– dejó sus clases de piano y batería para dedicarse de lleno a la actuación.

Con un vestido rosa en forma de tulipán de la colección primavera 2025 de la firma francesa Jean Patou, Eve Hewson dijo presente en el estreno de la miniserie de Netflix, "Pareja perfecta". Getty Images

Hoy, su performance en la miniserie La pareja perfecta, protagonizada por Nicole Kidman (57), acapara la atención de críticos y público. “Fue una de las mejores experiencias de mi vida”, contó entusiasmada tras el estreno. La joven actriz, que estudió teatro e interpretación durante tres años en la Universidad de Nueva York, ya adelantó que en unos meses comienza a filmar una nueva película junto a George Clooney y Adam Sandler. “Papá ahora es mi mayor fan. Cada vez que salimos a cenar y me presenta a alguien, le recita los títulos de todas mis películas y series de principio a fin. Es adorable”, reveló.•

Eve Hewson con su padre, Bono, en el after party organizado por la revista Vanity Fair tras la entrega de los premios Oscar de 2013. Getty Images

MARIAH CAREY VOLVIÓ A SONREÍR

Es un momento sumamente difícil para Mariah Carey (55), quien sufrió una doble pérdida: su madre, Patricia (87), y su hermana Alison (63), murieron el mismo día, el anteúltimo fin de semana de agosto, según confirmó la artista con mucho dolor a través de un comunicado. Ahora, a casi un mes del peor momento de su vida, la cantante está volviendo de a poco a sus actividades y reapareció en las redes sociales con una sonrisa. La intérprete de “All I Want for Christmas Is You” retomó su gira internacional y se mostró feliz un día antes de sus conciertos en China dando un paseo por la Gran Muralla China junto a sus hijos, los mellizos Monroe y Moroccan, de 13 años. “¡Realmente, es genial!”, escribió en su Instagram donde compartió con sus seguidores las fotos de esta aventura en familia.

Después de perder a su madre, Patricia, y a su hermana Alison el 27 de agosto pasado, la cantante recuperó su sonrisa con un viaje muy especial.

Carey con los mellizos Monroe y Moroccan, nacidos de su anterior relación con el rapero Nick Cannon.

LA ESCAPADA ROMÁNTICA DE RONALDO

La última escapada de Cristiano Ronaldo (39) y Georgina Rodríguez (30) a bordo de su su yacht de lujo Ayla tuvo como escenario las paradisíacas playas de la Riviera francesa. La pareja –que el año pasado había elegido las islas Baleares para descansar en familia junto a sus hijos, Cristiano Jr. (14), los mellizos Eva y Mateo (7), Alana Martina (6) y Bella Esmeralda (2)–, esta vez organizó un viaje para ellos dos solos a Saint-Tropez.

El astro del fútbol y su mujer disfrutan de Ayla, un crucero del astillero italiano Azimut, modelo Grande 27 Metri, de 26,78 metros de eslora, con cuatro camarotes y cinco baños. Photone

El futbolista portugués – que se luce como delantero del club saudí Al Nassr– fue sorprendido hace unos días mientras disfrutaba de una romántica tarde en altamar con Gio, su gran amor desde hace ocho años, quien, además, está a punto de lanzar la tercera temporada de su docuserie en Netflix, “Soy Georgina”.

Cristiano aprovechó al máximo sus días de mar. Photone

Saltos desde la popa, mimos y mucha complicidad fueron los ingredientes de las minivacaciones a bordo del fabuloso barco (construido por el astillero italiano Azimut), un Grande 27 Metri que Cristiano compró en 2020 y cuyo precio estimado hoy es de 6,8 millones de dólares. El crucero de 26,78 metros de eslora se destaca por sus cubiertas en diferentes niveles y muebles de diseño firmados por Achille Salvagni. Tras su paso por SaintTropez, Cristiano y Georgina desembarcaron en Italia para vivir otro capítulo en su historia de amor.

El futbolista, con un estado físico impresionante, se ducha para sacarse la sal, mientras Georgina lo mira. Ella, de bikini blanco, se bañó en el mar con un impactante collar de diamantes. The Photone

LA ÚLTIMA COMPRA DE NICOLAS CAGE

Fue amor a primera vista. Nicolas Cage (60) quedó flechado con una espectacular casa de 365 metros cuadrados frente al mar, de cuatro plantas, y no pudo evitar comprarla por 10,5 millones de dólares. Se trata de una propiedad ubicada en plena playa, en Sea Level Drive, Malibú, con un estilo moderno y minimalista. ¿La particularidad? Grandes ventanales en todos los ambientes que permiten sentirse entre las olas y disfrutar de la compañía del sol en los atardeceres, como en el dormitorio principal, que además de paredes de vidrio tiene una imponente terraza y chimenea propias.

El actor adquirió su fabulosa propiedad por 10,5 millones de dólares.

Al igual que el resto de los ambientes, las paredes vidriadas de la sala principal exhiben la imponente vista panorámica de Malibú.

El área del bar, con una barra de diseño curvo, hogar y un gran balcón.

La mansión cuenta con otras tres habitaciones y seis baños, en la planta superior posee un jacuzzi, y una impactante vista no sólo del mar, sino a las montañas de los alrededores de Los Ángeles, California.

La gran terraza, en la cual se pueden apreciar el jacuzzi y las comodidades del spa.

La cocina mesadas de granito negro, electrodomésticos de acero inoxidable, y un amplio ventanal para apreciar el paisaje.

La habitación principal, con una decoración sofisticada en blanco y color agua, está alfombrada y tiene chimenea y terraza.

BORIS BECKER Y SU TERCERA APUESTA AL AMOR

Eterno romántico, Boris Becker (56) volvió a apostar al amor. El sábado 14 de septiembre, el ex tenista se casó en terceras nupcias con su analista financiera, Lilian de Carvalho (34), después de cuatro años de relación. “Ella me salvó y nunca la olvidaré por eso. ¡Es la mujer de mi nueva vida!”, dijo emocionado el tres veces campeón de Wimbledon tras dar el “sí, quiero” en una íntima ceremonia celebrada en la costa italiana de Portofino, ante ochenta y cinco invitados.

Boris posa con su flamante mujer, Lilian de Carvalho, analista financiera e hija del ex Ministro de Defensa de Santo Tomé y Príncipe, África.

Este es un momento especial para el ex número uno de tenis del mundo. Después de haber pasado ocho meses en prisión por ocultar su patrimonio, declararse en bancarrota y no pagar sus deudas en 2022, Becker está listo para dar vuelta la página. “Me siento muy bien. Sólo podés valorar la libertad si alguna vez estuviste encarcelado. Es un estilo de vida diferente, un mundo diferente. Si me preguntan, estoy contento de estar vivo”, reveló en aquel entonces el deportista alemán.

El campeón alemán junto a Barbara Feltus, la primera mujer, con quien tuvo a sus dos hijos mayores, Noah y Elias. Getty Images

Con su segunda ex mujer, Sharlely Lilly Kerssenberg, madre de su hijo Amadeus. Getty Images

Feliz con su nuevo presente, Boris hoy vive en Milán junto a Lilian, nacida en Santo Tomé y Príncipe, África. Antes estuvo casado con Barbara Feltus, con quien tuvo dos hijos, Noah Gabriel (29) y Elias Balthasar (24); y con la ex modelo Sharlely Lilly Kerssenberg, madre de su hijo Amadeus (13). El ex tenista también tiene una hija Anna (23), nacida de una breve relación con la modelo rusa Angela Ermakova.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana Cordon Press