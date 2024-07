En fotos: Esther Cañadas, Alessandra Ambrosio y Naomi Campbell en Ibiza, Will Smith volvió a la música y un Grimaldi modelo

Escuchar

LAS REINAS DEL MEDITERRÁNEO

Ibiza sigue siendo uno de los destinos favoritos de las celebridades. Así como hace unos días desfilaron por la isla balear Michael Jordan, la princesa Olympia de Grecia y Chino Darín con Úrsula Corberó, entre otros, en los últimos días fueron las top models Esther Cañadas (47), Alessandra Ambrosio (43) y Naomi Campbell (54) quienes atrajeron todas las miradas durante su paso por esas playas.

“Mi lugar feliz”, escribió Ambrossio tras compartir las primeras instantáneas de sus vacaciones en Ibiza.

Una divertida salida en barco con amigos. Esther Cañadas junto al modelo Jon Kortajarena, la actriz Michelle Rodríguez, el productor de cine Mohammed Al Turki, Naomi Campbell y la periodista Afef Jnifen.

Al Turki, Kortajarena y Cañadas también organizaron una fiesta en Pachá, la icónica disco.

“Mi lugar feliz”, escribió la brasileña Ambrosio tras publicar su primera postal frente al mar. La modelo se reencontró con su amiga española Esther Cañadas, y juntas compartieron una tarde en las paradisíacas playas de Cala Jondal, el spot más elegido por el jet set. Naomi Campbell también recaló en la zona y disfrutó de una fabulosa travesía en barco junto a Cañadas, el modelo Jon Kortajarena y la actriz Michelle Rodríguez.

Cañadas y Ambrosio compartieron en sus redes sociales, la primera selfie del reencuentro.

¡FIN A LOS RUMORES DE CRISIS!

A un año de que se conociera su dolorosa separación de Raw Alejandro (31) –con planes de boda y un nuevo nido de amor incluido–, Rosalía (31) volvió a cantarle al amor de la mano de Jeremy Allen White (33). Cuando todo indicaba que el romance entre ambos no había prosperado, la artista catalana y el actor reaparecieron el domingo pasado en Los Ángeles (no se los veía juntos desde fines de enero) y echaron por tierra los rumores que circulaban sobre su ruptura.

Rosalía y Jeremy comparten un helado en la zona de West Hollywood. El actor lleva un delantal en la mano al igual que Carmy, su personaje en The Bear, porque había estado en un evento preparando los mismos sándwiches que hace en la serie. The Grosby Group

En esta ocasión, la pareja fue captada por los paparazzi en las afueras del local pop up que Mr. Beef (de Chicago) montó en Uncle Paulie’s, en West Hollywood, donde Jeremy estuvo preparando el famoso sándwich de carne italiano cubierto con giardiniera que hace su personaje en la exitosa serie The Bear. Durante la cita, disfrutaron de una rica comida y una entretenida charla, y luego se llevaron un helado italiano de Coco’s to Go-Go (hechos por la productora culinaria de la serie, Courtney Storer), que compartieron mientras caminaban rumbo a la casa de Rosalía. Relajados pese a la presencia de los fotógrafos, que los siguieron todo el trayecto, la “motomami” y el “oso” no se preocuparon por ocultar sus gestos de cariño y miradas cómplices, propios de una pareja que avanza a paso firme. Después de acompañar a su enamorada, el actor se subió a su auto (que estaba estacionado en la puerta de la casa de la cantante) y regresó al local de comida, donde también estaba su compañero de elenco Lionel Boyce.

Con looks en sintonía, la pareja camina hacia la casa de la cantante. The Grosby Group

A VEINTE AÑOS DE SU ÚLTIMO DISCO

Más de 3,7 millones de personas siguieron de cerca el regreso de Will Smith (55) a los escenarios. Fue el sábado 13 durante “La velada del año IV”, el evento organizado por el popular streamer español Ibai Llanos, que fusiona boxeo y shows musicales. El actor, quien en los inicios de su carrera se destacó como cantante de rap, interpretó su nuevo tema, You Can Make It, junto a su hijo Jaden Smith (26). “Ibai, hermano, gracias por invitarme”, dijo en español la estrella de Hollywood.

Will Smith interpretó su nueva canción, "You Can Make It",ante más de 85 mil personas.

El sábado 13 de julio, Jaden Smith compartió escenario por primera vez con su padre.

El show marcó la vuelta de Smith tras dos años de silencio. En 2022, el actor protagonizó un incidente con Chris Rock en la entrega de los premios Óscar 2022 –le dio una cachetada al comediante luego de que este hiciera un chiste sobre su mujer, Jada Smith (52)–, y eso lo obligó a sumergirse en un retiro temporal hasta hoy.

Will y su hijo sorprendieron en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Por estos días, Smith está a full con su agenda. Además de haber estrenado su última película, Bad Boys: Ride or Die, anunció la salida de Dance in Your Darkest Moments, el nuevo disco que lanza a casi veinte años de su último trabajo discográfico.

EL DESEO DE UNA GUERRERA

Shannen Doherty (53) murió el sábado 13, después de pelear por años contra el cáncer de mama. Aún sabiendo que el final de su vida estaba cerca, quiso demostrarles a sus fans que podía actuar y, además, tener su revancha con el programa de televisión Charmed, del cual había sido desafectada en el año 2000 al terminar la tercera de las ocho temporadas debido a un conflicto con Alyssa Milano, su compañera de elenco.

Shannen murió el pasado 13 de julio tras una larga lucha contra el cáncer de mama. Getty Images

El elenco de "Charmed", la serie que Doherty protagonizó hasta el año 2000 junto a Alyssa Milano –con quien estaba enfrentada– y Holly Marie Combs. Getty Images

Unos días antes de su partida, la actriz había firmado un contrato para revivir los mejores momentos de la serie a través de un podcast titulado The House of Halliwell: A Charmed Rewatch, en el que esperaba lucirse como copresentadora, pero no pudo... “Aún no terminé de vivir. No me quiero morir”, reveló Doherty en una reciente entrevista con la revista People. En sus últimos días, ya consciente del estado avanzado de su enfermedad, tomó decisiones radicales: además de firmar los documentos de divorcio con su exmarido, Kurt Iswarienko (lo hizo un día antes de morir), de quien se había separado tras once años de matrimonio, Shannen organizó su propio funeral y le entregó a su amigo Chris Cortazzo una lista de las personas que no quería que asistieran a su último adiós.

En 2016 con su entonces marido, Kurt Iswarienko, de quien se divorció formalmente un día antes de su muerte. Getty Images

“Hay mucha gente a la que no le agrado. Tienen sus razones, pero no quiero que estén ahí. La despedida tiene que ser un festival de amor, no de hipocresía”, dijo en su podcast Let’s be Clear.

LA MODA SIGUE UNIENDO A LA FAMILIA GRIMALDI

Desde que Alexandre Grimaldi (20), el segundo hijo del príncipe Alberto de Mónaco (66) –fruto de su relación con la ex azafata Nicole Coste (nacida en Togo, África–, pasa más tiempo en el principado, el vínculo con sus primos –los hijos de las princesas Carolina y Estefanía– es mucho más cercano y afectuoso.

Pauline Ducruet convocó a su primo, Alexandre Grimaldi para protagonizar la nueva campaña de verano de su marca Alter.

Como lo demuestra el hecho de que se haya convertido en el modelo de Alter, la etiqueta de moda de Pauline Ducruet (30): debutó la temporada anterior, cuando protagonizó la campaña de invierno, y ahora brilló en el shooting con el que la marca comunica su propuesta de verano, imágenes que la propia Pauline –es hija de Estefanía y Daniel Ducruet– publicó en sus redes sociales, y que los muestran divirtiéndose mientras trabajan en la playa.

Alexandre, segundo hijo del príncipe Alberto de Mónaco que nació de la relación de su padre con la ex azafata Nicole Coste, posa con un conjunto de pantalón corto y estampado a rayas frente al Mar Mediterráneo.

“Mi padre es príncipe y jefe de Estado, por lo que no me veo desfilando en una pasarela –confió Alexandre sobre su futuro en la moda–. Sin embargo, si una marca prestigiosa me pide que sea su embajador y su imagen se ajusta a la mía, ¿por qué no?”. Mientras tanto, Alexandre vive en Nueva York, estudia Administración de Empresas y, desde hace poco más de un año, está de novio con Savannah Hennessy (20), heredera del imperio de lujo LVMH.

La tapa de ¡Hola! Argentina de esta semana. getty

LA NACION