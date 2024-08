En fotos. La comida privada de bienvenida a Ágatha Ruiz de la Prada

Escuchar

Es tan burbujeante como sus coloridos diseños y, además una invitada ideal: Ágatha Ruiz de la Prada (64) desgranó anécdotas divertidas y habló de sus proyectos en el ámbito íntimo de una comida en la que fue homenajeada a su llegada a Buenos Aires, la noche del lunes pasado. Convocada por la empresaria y mecenas Carminne Dodero y su socio, Darío Campidoglio, para que exponga en el Centro Cultural Recoleta sesenta bocetos y dieciséis textiles suyos nunca antes vistos, Ágatha está feliz de regresar a la Argentina.

Darío Campidoglio y Carminne Dodero, organizadores de la visita de Ágatha, y Juan Fernando Cavalieri –el anfitrión– posaron con la diseñadora al comienzo de la noche. Alejandro Fiore

La cita fue en el departamento de Juan Fernando Cavalieri y Mariana Folkenand, que dispusieron una mesa con porcelana, cristalería y platería antigua que fue el comentario de Ágatha y de los otros asistentes a la velada, como el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y su mujer, la periodista María Belén Ludueña, Roberto García Moritán y Julieta Kemble.

Los anfitriones, Juan Cavalieri y Mariana Folkenand, y la homenajeada, junto al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y la periodista María Belén Ludueña. Alejandro Fiore

El presidente del Banco Comafi, Guillermo Cerviño, con su mujer, Maricel. Alejandro Fiore

“Esta exposición es muy importante para mí porque llevo soñando con ella veinte años, y por pereza o por otras cosas, no la he hecho nunca. Soy muy amiga de Carminne, que me ha apoyado mucho en esto. Cuando ella vino a vivir a Madrid, estuvo en la casa de una mujer que trabajaba conmigo que tenía una pared entera llena de bocetos míos. Ella me dijo de hacer una exposición. Va a ser de telas y dibujos, y es un hit de mi vida porque creo que empieza aquí y lo podemos mover por el mundo entero. Exponer en la Recoleta es uno de mis sueños”, dice Ágatha, entusiasmada, a ¡HOLA! Argentina.

El sitio de la diseñadora española en la mesa, en a que se lució la porcelana de Compañía de Indias y las copas de cristal de Murano. Alejandro Fiore

María Belén Ludueña y Ágatha Ruiz de la Prada conversaron sobre arte y moda. Alejandro Fiore

El ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires (y marido de Pampita Ardohain), Roberto García Moritán, junto a Carminne Dodero y el empresario español Juan Ignacio Bueno Aguilera. Alejandro Fiore

Hasta que fueron llamados a la mesa, los presentes disfrutaron de los cócteles –negroni y gin tonic– que se sirvieron en el living, endivias con queso azul y nueces picadas, y bocados de paté de ganso y uvas. Pasadas las diez, se sirvió la entrada, un exquisito borsch –una típica sopa ucraniana–, seguida del plato principal: medallón de lomo con tortilla de papas, un guiño español para la homenajeada. Todo, acompañado de vino blanco y tinto.

La ex modelo Julieta Kemble se destacó como una diosa dorada. Alejandro Fiore

La empresaria Carminne Dodero, íntima amiga de la diseñadora española y organizadora de su exposición en el Centro Cultural Recoleta. Alejandro Fiore

Mientras disfrutaba de un gin tonic, Ágatha Ruiz de la Prada se puso al día con Felipe Durán, CEO de Isla El Descanso. Alejandro Fiore

De pie, de izquierda a derecha: Juan Ignacio Bueno Aguilera, Guillermo Cerviño y su mujer, Maricel, Felipe Durán, Mariana Folkenand, Carminne Dodero y Darío Campidoglio. Sentados: Francisco Rouillon, Ágatha Ruiz de la Prada, Juan Fernando Cavalieri y Julieta Kemble. Alejandro Fiore

Juan Fernando Cavalieri y Mariana Folkenand, los anfitriones de la noche. Ella, a tono con Ágatha, lució un equipo muy colorido. Alejandro Fiore

A la hora del postre, se sirvieron membrillos en almíbar con crema. Para cerrar una noche estupenda, hubo un brindis con champagne y muchas risas. Ágatha no sólo se dedicó a hablar de sus proyectos de moda, sino también de lo mucho que le gusta Argentina: “Esta semana tengo muchos planes, uno de ellos es ir a bailar tango. Llevo todo el año tomando clase con un profesor particular. Estoy deseando ir a una milonga, me encanta. Es tan bonito y emocionante. Vengo siempre a Buenos Aires, porque cada día que pasa me gusta más todo. Tengo cada vez más amigos, estoy totalmente argentinizada”.

El empresario español Juan Ignacio Bueno Aguilera es presidente de Eurolatam, una empresa de energía y real estate. Alejandro Fiore

Ágatha Ruiz de la Prada con un colorido vestido de su autoría que acompañó con medias magenta y zapatos anaranjados. Alejandro Fiore

Julieta Kemble y Felipe Durán. Alejandro Fiore

Al final de la velada, los invitados posaron juntos y divertidos. Alejandro Fiore

"Tenemos el honor de tenerte acá, Ágatha. Sembraste tu semilla en Buenos Aires, que va a hacer que esta semana quede para el futuro y sea una oportunidad para todos los argentinos", fueron las cálidas palabras que le dedicó García Moritán a la diseñadora. Alejandro Fiore

Ágatha compartió con Carminne Dodero, Juan Fernando Cavalieri y Mariana Folkenand divertidas anécdotas de su vida y su carrera. Alejandro Fiore