En fotos: La conexión de Kim Kardashian con Lady Di, Angelina Jolie, ¿enamorada? y Shakira entre los músicos récord

ESTRELLAS RÉCORD

El libro de los Récord Guinness no sólo muestra las hazañas y los hitos más extraños alrededor del mundo, también registra los logros de los número uno del espectáculo y del deporte, entre otras temáticas. Un ejemplo claro en la industria de la música es Julio Iglesias, quien dejó su huella en el famoso compendio por ser el artista latino que más discos vendió en el mundo: más de 300 millones de copias en 12 idiomas. “Quizá yo ya no esté de moda en ningún país del mundo y no brinde un show ante treinta mil personas como solía hacerlo en un momento… Pero he cantado toda mi vida y esto lo refleja”, dijo el español tras recibir el trofeo en 2013.

Madonna es la cantante femenina que más discos vendió en la historia: superó los 400 millones de unidades.

En 2023 Beyoncé se convirtió en la artista femenina que ganó más Premios Grammy en un solo año (4), para sumar 32 megáfonos a su galería de trofeos.

Taylor Swift rompió el récord de recaudación durante una gira: con The Eras World Tour, la artista de 34 años cosechó más de 1000 millones de dólares en ganancias.

En 2022, el hitazo de Harry Styles “As It Was” fue la canción más escuchada a nivel global, con 1800 millones de reproducciones.

Otros músicos que figuran en las páginas de la publicación son Ed Sheeran, Taylor Swift, Harry Styles, Madonna, Shakira y Ariana Grande. En el caso de esta última, en 2021 fue reconocida por tener cinco canciones que debutaron en el número uno en el Billboard Hot 100. “Lo que hace que su récord sea tan extraordinario es que ella es actualmente la única artista que lo logró en la historia”, explicaron desde la página oficial de Guinness World Records. En esta lista repasamos algunas de las estrellas más reconocidas por Guinness.

Entre otros hitos alcanzados, en 2014, Shakira fue la primera persona en tener 100 millones de fans en Facebook.

Ariana Grande registró 20 récords en el Libro Guinness, entre ellos, tener el mayor número de suscriptores para una cantante femenina en YouTube: 41,1 millones de seguidores.

Julio Iglesias recibió un Disco de Diamante, el reconocimiento creado especialmente para él por ser el primer artista latino en vender más de 300 millones de copias de sus álbumes en 12 idiomas.

Ed Sheeran conquistó 16 Guinness World Records, uno de ellos por su álbum ÷, que se convirtió en el más buscado en Spotify en 2017, con 12.835 millones de reproducciones. En la foto, con la placa que recibió cuando su hit “The A Team” superó las mil millones de reproducciones en esa plataforma.

NUEVO LOOK… ¿NUEVO AMOR?

Aocho años de su tormentosa separación de Brad Pitt y a pesar de querer mantener su vida sentimental en un riguroso bajo perfil, parece que el amor volvió a tocar la puerta de Angelina Jolie (49). Los rumores aseguran que la actriz está en pareja con el rapero Kingslee James McLean Daley, más conocido como Akala (40), y las versiones cobran más fuerza desde que él y la actriz coincidieron en varios eventos recientes, en distintas ciudades.

Rulos y labios rojos que enmarcan una sonrisa feliz. Así se la vio a Angelina en Los Ángeles.

En el Festival de Cine de Venecia se los vio juntos y a solas el backstage de La Mostra –fuera de las actividades oficiales–, y los dos asistieron – aunque entraron por separado– a las premières de la película Maria –la biografía de María Callas que tiene a Jolie como protagonista– tanto en Londres como en Nueva York.

La actriz captó todas las miradas en la red carpet con su pelo ondulado y su vestido satinado.

El 26 de octubre pasado Angelina apareció en la red carpet del AFI Fest, en Los Ángeles, con un look mucho más sexy y salvaje de lo habitual (pelo ondulado y con volumen) y una sonrisa feliz que muchos atribuyeron a la nueva ilusión que tiene en su vida. Si bien Akala no es parte del glamour de Hollywood, comparte con Jolie otro de sus grandes intereses: ambos participan en eventos solidarios y en causas humanitarias. El músico británico es, además, periodista, poeta y activista en contra del racismo y en favor de los derechos laborales.

El rapero Akala en Londres, invitado especial al estreno de la película Maria, que protagoniza Jolie.

UNA ALHAJA CON HISTORIA

Primero fue el vestido de Marilyn Monroe que lució en la Met Gala de 2022 y ahora su último capricho es la famosa cruz Attallah de Lady Di. Kim Kardashian es una apasionada por los objetos que pertenecieron a mujeres icónicas de la historia y no duda en pagar lo que sea necesario para hacerse de ellos.

Kim Kardashian lució la joya en medio del infartante escote de su vestido blanco de Gucci.

El sábado 2 de noviembre, la modelo e influencer desfiló por la alfombra roja de la Gala LACMA con una joya histórica del cofre de la princesa de Gales que compró por casi 200 mil euros en una subasta de Sotheby’s en 2023. Se trata de una cruz creada en 1920 y confeccionada con diamantes y amatistas de 5,25 quilates que Diana llevó en 1987 en un evento benéfico en Londres.

Lady Di con la cruz sobre un vestido de terciopelo violeta de Catherine Walker, en 1987.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana FOTO: Matías Salgado

