En su campo de Lincoln. Polito y Mónica Ulloa, anfitriones de una auténtica fiesta de doma y tradiciones

Fue una excusa perfecta para reunir a la familia, a los amigos y a todos los que, como ellos, aman los caballos. El fin de semana del 29 de agosto al 1 de julio, en Lavinia, su campo de Lincoln, Polito Ulloa, reconocido como el mejor domador de caballos de polo de Argentina, y su mujer, Mónica Isla, fueron los anfitriones de la sexta edición de la prueba de doma Bien Montados, una fiesta de argentinidad y tradición que Ulloa soñó alguna vez junto a su amigo cordobés Sergio Magrini.

Mónica Isla junto a sus nietas, Lavinia y Ámbar.

El polista Camilo “Jeta” Castagnola fue parte del jurado que evaluó las diferentes pruebas. En la foto posa junto a Matías Machado y el también polista Hilario Ulloa, hijo de los dueños de casa.

Acompañados por dos de sus cuatro hijos, Hilario (polista de elite, tiene nueve goles de handicap y su propia organización, La Hache) y Salvador (también juega al polo y es criador), y varios de sus nietos, dieron la bienvenida a más de doscientos domadores llegados de distintos puntos del país (muchos con gran trayectoria, y otros dando sus primeros pasos), recibieron a los mejores haras de cría de raza Polo Argentino y también al jurado que evaluó las distintas pruebas propuestas durante los dos primeros días hasta llegar a la final.

Hilario Ulloa posa con su mujer, Clara Ferraiuelo, sus hijas, sobrinos e hijos de amigos.

Polito creó su propio método de trabajo, y por sus manos pasaron ejemplares espectaculares, como La Cuartetera, la yegua insignia de Adolfo Cambiaso.

Mónica Ulloa, con boina de Las Vascas, posa con una de sus nueras, la polista Clara Cassino.

“Con Polito nos casamos hace cuarenta y dos años y desde el principio soñábamos tener hijos que amen los caballos. Y se nos dio: Salvador, Hilario, Carlos María (lo llaman “Toly”) y Esmeralda –los tres varones son polistas y criadores, y Esme está casada con Francisco Elizalde, también participante de la Triple Corona– viven para los caballos, así que nuestro sueño se cumplió”, le cuenta a ¡HOLA! Argentina Mónica. Y sigue: “Toda nuestra vida gira alrededor de los caballos, siempre estamos tratando de hacer cosas diferentes, a través del juego y la diversión, que entusiasme también a nuestros nietos. Aparentemente ellos también se engancharon, así que estoy muy contenta”.

En el picadero, la adiestradora de caballos Ailin Wegrzyn da muestra de su destreza con los caballos.

Martín Barrantes, que trabaja en una empresa dedicada a la biotecnología reproductiva de caballos de polo, fue uno de los muchos que dijeron presente.

Salvador Ulloa, que también juega al polo y es criador, al frente de su tropilla.

Hilario Ulloa galopa detrás de su hija mayor, Lavinia.

Los alumnos y ex alumnos de la escuela de doma de Polito armaron un espectáculo para contar la historia de la doma.

La adiestradora de caballos Ailin Wegrzyn fue premiada tras su performance.

Más allá de la prueba en sí misma, este año Polito, que alguna vez contó que heredó el amor por los caballos y las tradiciones de su madre, Mercedes Perkins, y de sus tías, quiso hacer un poco de historia. Así, los alumnos y ex alumnos de su escuela de doma montaron un espectáculo contando cómo fueron los inicios de este arte (Polito creó su propio método, y por sus manos pasaron ejemplares como La Cuartetera, la yegua insignia de Adolfo Cambiaso). El acting arrancó con indias e indios, siguió con el trabajo de los percherones tirando de los cañones en tiempos de guerras, después vinieron las tropillas cuando no había ni alambrados, y el último cuadro cerró con la majestuosidad de los caballos hoy día en el polo. “Fue lindísimo. Entre otros estuvieron Martín Tata, de la escuela de Moneta, y Ailin Wegrzyn, que la descubrí este año en las redes y me quedé impactada con la dulzura y suavidad que trata a los caballos, muchos rescatados, además de a otros animales”, cierra Mónica.

