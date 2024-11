“Estoy solo”. Roberto García Moritán: las fotos con su hija Ana, mientras Pampita está en Europa por trabajo

Son las 8.30 de la mañana del jueves 7 de noviembre y Roberto García Moritán (49) sale de su casa de Palermo con su hija Anita (3) en brazos. Las idas y vueltas al colegio, las tardes de juegos en la plaza y las dos clases semanales de ballet de la princesa de la familia se convirtieron en el centro de gravedad de la rutina que el ex ministro de Desarrollo Económico porteño tiene mientras su ex mujer, Carolina “Pampita” Ardohain (46), está de viaje en Europa. Y así como la modelo y conductora recuperó la ilusión en los brazos del polista Martín Pepa, el círculo íntimo de Moritán asegura que él también está cada día mejor, enfocándose en sus nuevos proyectos laborales (asumió la presidencia de Asociar, la ONG que fundó en 2017, y está trabajando en una consultora de desarrollo de inteligencia artificial), aunque sin apuro para volver a apostar al amor.

¡HOLA! Argentina encontró al economista cuando llevaba a su hija menor al jardín. foto: Matías Salgado

El círculo íntimo de Moritán asegura que él está cada día mejor, enfocándose en sus nuevos proyectos laborales. foto: Matías Salgado

“Estoy solo y voy a estar solo todo el tiempo que lo sienta. Ojalá encuentre a alguien que me vuelva a entusiasmar como lo hizo Caro en su momento”, fueron las palabras con las que Roberto definió su presente sentimental en diálogo con el programa Intrusos. “No voy a hablar de Caro, no tiene ningún sentido. Ella es una mujer adulta, responsable e inteligente, y decide qué hacer con su vida. A mí no me queda más que respetar”, agregó cuando fue consultado por el incipiente romance de Pampita, con quien estuvo casado cinco años.

Este fin de semana, Moritán estuvo con Anita en la casa de su otra ex mujer, Milagros Brito, con quien tuvo a Santino y a Delfina. En la foto, la heredera del economista y Pampita se divierte en la pileta junto a Francesca, la hija que Mili tuvo con el empresario Agustín Garavaglia.

Delfina García Moritán junto a sus hermanas: (de izquierda a derecha) Francesca Garavaglia, Anita y Asia Borges.

Tras el escándalo que se generó en torno a su separación, el economista decidió internarse en el centro adventista Vida Sana, en la localidad de Libertador San Martín, Entre Ríos, para refugiarse del acecho de los medios. “Abatido no, pero sí un poco abrumado. Sentí que era demasiado, era una obviedad que no tenía ganas de hablar”, sostuvo sobre ese momento de crisis. “Yo era un Pyme, un laburante, fundador de una ONG. De un día para el otro fui diputado, casado con Caro, ministro. Dicen que cuando subís rápido, bajás rápido. Pero para mí es un desafío más, uno de los tantos que tuve en mi vida...”, concluyó García Moritán, dispuesto a dar vuelta la página.

El miércoles pasado por la noche, Roberto fue a comer con Anita y con su madre, Lucila Fernández Llanos.

El sábado 26 de octubre compartió una jornada de fútbol con dos de sus herederas, Anita y Delfina.

LA NACION