Franco Colapinto habla de su futuro en la F1 y el apoyo del público argentino: “Me da un montón de fuerza para seguir progresando”

Después del receso de casi un mes tras el Gran Premio de Singapur, Franco Colapinto (21) está listo para seguir demostrando sus habilidades en la pista, en la que será su cuarta carrera en la Fórmula 1. Este miércoles, en la previa a su debut en el GP de Estados Unidos en Austin, Texas, el joven pilarense, integrante del equipo Williams, se tomó quince minutos de su cargada agenda para una breve ronda de preguntas con algunos medios -entre los que estuvo ¡HOLA! Argentina-, donde habló sobre los preparativos para la carrera de este fin de semana en el Circuito de las Américas, su futuro en la máxima categoría y el apoyo incondicional del público argentino.

Con el termo bajo el brazo y la muñeca envuelta en las pulseras que le regalaron sus fans, Franco Colapinto fue de los primeros en llegar este jueves al Circuito de las Américas. Song Haiyuan/MB Media - Getty Images North America

-Tu desempeño en tus primeras tres carreras en la F1 sorprendieron al mundo entero. ¿Cómo lograste adaptarte tan rápido?

-Desde chico tuve una adaptación rápida, nunca tuve test previos en ningún auto de los que manejé en ninguna categoría, ni momentos para acostumbrarme al auto como los demás. Creo que es una cualidad que tuve siempre y que fui mejorando. Si bien prácticamente no tuve kilómetros en F1 antes de mi debut en Monza, estaba bastante preparado mentalmente. Todo el trabajo que hicimos con mi equipo y con la gente que me rodea fue para estar lo más listo posible. Fue difícil, pero cuando me subí demostré que estaba preparado. Ese era el objetivo, si llegaba la chance en cualquier momento debía estar listo.

La sesión de fotos que Franco Colapinto protagonizó desde España para ¡HOLA! Argentina en 2023, cuando todavía corría en la F3. BRUTUS MEDIA

“Como deportista, me tomo muy en serio el entrenamiento físico”, había dicho el piloto a este medio. También le gusta jugar al paddle y andar a caballo. BRUTUS MEDIA

-¿Qué te gustaría lograr en la máxima categoría?

-Siento que llegué para quedarme. Obviamente, estoy contento de estar en donde estoy, pero no sé a dónde llegaremos el año que viene y es algo que está manejando mi equipo. Se ve que está complicado, que no hay espacio en la F1 para el 2025. No sé qué voy a hacer, pero siento que es una buena oportunidad para demostrar que merezco un asiento. Estoy tratando de demostrar eso de a poco; quiero ganar y ser campeón.

Pese a sus habilidades y un futuro prometedor, todavía no está confirmada la presencia de Colapinto en la Fórmula 1 para el próximo año. Su equipo, Williams, contará con el tailandés Alex Albon y el español Carlos Sainz. BRUTUS MEDIA

-¿Qué te genera el apoyo del público argentino, que te sigue a todos lados?

-Lo vivo con mucha alegría, me encanta que haya tanta gente de Argentina que me esté apoyando, contenta por mis éxitos y por lo que estoy consiguiendo, disfrutando tanto como yo el hecho de estar acá. Es algo muy lindo, creo que ningún piloto de F1 tiene tanto apoyo como el que tengo yo, y es algo que estoy disfrutando más que nada. Me da un montón de fuerza para seguir progresando, para conseguir buenos resultados. Para nosotros, los argentinos, a veces es difícil ir a las carreras y demás, pero el apoyo se siente de todos lados, de las redes sociales, de todos los que están mirando desde sus casas. Siempre estaré agradecido y obviamente que la exposición es mayor en la F1, pero es algo que estoy manejando bien y por ahora no me está perjudicando en nada.

"El apoyo de los argentinos me da un montón de fuerza para seguir progresando, para conseguir buenos resultados", aseguró Franco en diálogo con ¡HOLA! Argentina antes de la carrera de este fin de semana en Estados Unidos. BRUTUS MEDIA

-Los pilotos de F1 suelen ser más fríos, pero vos te mostrás muy cálido y honesto con la gente y con los medios.

-Habrán visto que me manejo muy parecido a como lo hacía antes. Es parte del proceso, recién estoy metiéndome en este mundo. Es complicado estar tan expuesto, supongo que me iré adaptando de a poco. Hay muchas cosas que tendré que aprender a manejar mejor, pero por ahora me sigo manejando igual que al principio. Obviamente, eso va a ir cambiando de a poco con lo que me pida el equipo y con la experiencia que vaya adquiriendo.

"La exposición es mayor en la F1, pero es algo que estoy manejando bien y por ahora no me está perjudicando en nada", agregó sobre los desafíos de esta nueva etapa. BRUTUS MEDIA

-¿Cómo te preparás para este fin de semana?

-Estuvimos trabajando mucho con el equipo en cuanto al set up del auto porque sólo va a haber una práctica libre. Creo que estoy preparado para la carrera, obviamente que va a ser difícil porque es algo nuevo, tanto el circuito como la carrera Sprint [le toca correrla por primera vez], pero estoy contento de tener este momento y esta experiencia.