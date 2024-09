“Fue aterrador”. Lottie, la hermana de Kate Moss, contó su calvario por consumir Ozempic para adelgazar

Escuchar

“Fue la peor decisión de mi vida y una de las cosas más aterradoras que me han pasado”. Así resumió Lottie Moss (26) -la hermana de la supermodelo británica Kate Moss (50)-, el calvario que vivió después de usar Ozempic para perder peso. La droga, que en realidad debe aplicarse bajo control médico para tratar la diabetes, se volvió una moda entre los que buscan adelgazar en poco tiempo, incluso, en Argentina. Lo que pocos tienen en cuenta son los efectos adversos del medicamento, algunos de los cuales Lottie –que es modelo, como su hermana- sufrió en carne propia.

En su cuenta de Instagram donde tiene 600 mil seguidores, la modelo compartió un video contando su traumática vivencia al inyectarse Ozempic y escribió: "Esta es una tendencia en este momento y las celebridades y los medios de comunicación han normalizado tomar este medicamento, así que creo que es importante compartir mi experiencia". Grillo Maria (Redaccion)

En las últimas horas, ella habló de su traumática experiencia en un episodio de su podcast Dream On: “Hace unos meses, no me sentía contenta con mi peso. Una amiga me dijo que podía ayudarme. Pero no fue como cuando vas al consultorio de un médico y te lo receta, te toma la presión arterial y te hace pruebas, que es lo que necesitarías si tomás algo como Ozempic. La cantidad que yo tomaba era para personas que pesan 100 kilos o más, aunque yo estoy en el rango de los 50. Te lo inyectan en la pierna”, contó la modelo.

Moss en las calles de Londres, en agosto de 2023. La modelo llegó a consumir la dosis de Ozempic recomendada para un adulto que pesa 100 kilos, cuando ella pesaba poco más de 50, solo porque estaba disconforme con su imagen y sometida a las presiones del mundo de la moda. Ricky Vigil M / Justin E Palmer - GC Images

Muy angustiada, reveló que lo consumió durante dos semanas y que perdió 7 kilos, pero que a medida que le provocaba el efecto deseado, fue aumentando la dosis: “Terminé en cama durante dos días, me sentía muy mal. No fue una pérdida de peso saludable”. Después, todo empeoró rápidamente: Lottie no podía parar de vomitar y tuvo que ser internada de urgencia en una clínica por deshidratación, donde sufrió convulsiones.

Las hermanas Moss, que se llevan 24 años de diferencia, siguieron un mismo camino: el modelaje. Lottie, que hoy tiene 26, empezó a sus 16 años y Kate, que actualmente tiene 50, a los 14. David M. Benett - Getty Images Europe

EL PELIGRO DETRÁS DE UNA PROMESA

La presión por tener un cuerpo magro y tonificado no distingue ni edades ni géneros, aunque suelen ser las mujeres –y en particular las famosas- las que más se exponen en un mundo lleno de pantallas, en redes sociales, en pasarelas, en eventos sociales o en estudios de cine y de televisión. En una entrevista en 2022, Lottie aseguró haber caído en depresión debido a la presión impuesta por “la tóxica industria de la moda”: “No quería ir a trabajar, no podía. Y me culpaban por eso. ‘Otras chicas morirían por estar en tu posición’, me decían mis agentes. ‘Eres muy desagradecida’”.

Cada tanto, el mercado anuncia una solución mágica para perder peso, y en los últimos años, esa promesa de un “cuerpo perfecto sin esfuerzo” lo ha representado Ozempic, un medicamento fabricado por el laboratorio danés Novo Nordisk que fue creado para bajar los niveles de azúcar en sangre en pacientes diabéticos y que, como efecto secundario, reduce el peso corporal.

Lottie Moss fue solo una más de los famosos que lo usaron. Kim Kardashian, Lady Gaga, Oprah Winfrey, Amy Schumer y Elon Musk están también en la lista de los famosos que supuestamente lo consumen.

“PUEDE CAUSAR DAÑOS GRAVES E IRREVERSIBLES”

Ignacio Stoppani, el médico cirujano plástico y miembro de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires, habló en marzo de este año con La Nación sobre los efectos adversos del Ozempic: “Puede acarrear graves consecuencias para la salud, especialmente, en términos estéticos. La pérdida de volumen en áreas clave del rostro, la delgadez excesiva de la piel y la aparición prematura de arrugas y líneas de expresión son algunos de los efectos estéticos negativos que pueden resultar por el uso indebido de medicamentos inyectables para perder peso. Estas drogas no están recomendadas ni aprobadas para la pérdida de peso en personas que no padecen diabetes. Su uso inadecuado puede causar daños graves e irreversibles en la salud”. Por otro lado, en un informe da la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), en Estados Unidos, se indicaron los efectos adversos de dicho fármaco: náuseas seguidas de vómitos y desnutrición, dolor abdominal, desmayos, pancreatitis aguda y cálculos biliares.

Lottie Moss en marzo de este año. La modelo pasó de pesar 60 kilos a 53 inyectándose Ozempic, y tras terminar hospitalizada afirmó: "Nunca me he sentido tan enferma en mi vida". Dave Benett - Getty Images Europe

