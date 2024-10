Las fotos de las mujeres de Jorge Lanata en la clínica Santa Catalina

Escuchar

Pasaron casi cuatro meses desde que Jorge Lanata quedó internado en el Hospital Italiano tras sufrir una descompensación al momento de someterse a un estudio de rutina y casi un mes desde que lo trasladaron a la clínica de rehabilitación Santa Catalina, en el barrio de San Cristóbal. Allí, el reconocido periodista recibe la visita y cuidado permanente de su núcleo más cercano, que está pendiente y se turna para que no esté solo. Así sucedió el pasado sábado, cuando lo visitaron su mujer, la abogada Elba Marcovecchio (se casaron en abril de 2022), sus hijas, Bárbara y Lola, y sus ex parejas (y madres de sus hijas), la periodista Andrea Rodríguez y la artista plástica Sara Stewart Brown. Elba (que no tiene diálogo con el resto de las partes) llegó al centro de rehabilitación de la calle Catamarca, en su auto y luciendo un cap.

Por la tarde, en tanto, se la vio a Sara, que luego de visitarlo se dirigió a un café ubicado a pocas cuadras de la clínica y donde, poco a poco, se fueron sumando su hija Lola, Bárbara y Andrea. A las 20, partieron en el mismo auto.

La visita se dio después de una semana muy tensa entre Elba y las hijas de Jorge, que hicieron una presentación judicial pidiendo tener injerencia en las decisiones médicas que se toman en relación con la recuperación y el patrimonio de su padre. En el escrito, además, acusaron a Marcovecchio de llevarse algunas pertenencias del departamento de Lanata y presentaron unos videos a modo de prueba. Guadalupe Guerrero, abogada de Marcovechhio, negó las acusaciones. Por otra parte, el Juzgado Nacional en lo Civil N°8 levantó el bozal legal que se había dispuesto para prohibir la difusión de toda información que involucrara a Lanata. La jueza civil Lucila Córdoba aseguró que habló con el periodista y le consultó su voluntad “en cuanto a que se brinde información respecto de sus circunstancias de salud y familiar”. Según el escrito, la respuesta del conductor de PPT fue: “Uno siempre puede salir a responder”.

