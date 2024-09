Marcela Tinayre abrió su álbum personal para celebrar a dos de los hombres más importantes de su vida

Escuchar

Con apenas un día de diferencia, Marcela Tinayre celebró a dos de los grandes hombres de su vida: su ex marido, Ignacio Viale del Carril, y su padre, Daniel Tinayre. Primero fue el turno de Ignacio, quien el 13 de septiembre cumplió 80 años, y luego, el de su papá, que el 14 hubiera cumplido 114. “Mi primer marido, el padre de mis dos hijos mayores, es mi mejor amigo”, dijo Marcela cuando estaba al frente de la conducción de Polémica en el bar y así dejo en claro la excelente relación que mantienen. “Todos tenemos un muerto en el ropero. Todos tenemos cosas para echarnos en cara, pero hay que hacerlo en su momento. No envejecer con estigmas que te estén torturando el alma, el corazón y el cerebro. Hay que tener las cosas clases y ser amiga. Una, a medida que va creciendo, quiere vivir más liviana, y vivir años de oro significa sacar de lado los disgustos, las cuentas pendientes”, aseguró la hija de Mirtha.

Marcela e Ignacio posan a bordo de una moto, una de las grandes pasiones de él, que aún hoy suele hacer viajes de muchos kilómetros en dos ruedas con sus hijos Nacho y Matías.

Marcela e Ignacio estuvieron casados 14 años. Se divorciaron en 1987.

Ignacio junto a su hijo Nacho.

Una tierna foto vintaje junto a su hija Juana.

Otra imagen con Juanita.

"¡Feliz cumple Igna! Una bella vida rodeado de amor y buenos recuerdos. ¡Y vamos por mucho más"!, escribió Marcela en su Instagram pasar saludar a su ex marido.

Para su padre, Marcela también tiene las palabras más cálidas y emotivas cada vez que se refiere a él. “Fue un hombre extraordinario. Yo recuerdo que éramos muy cómplices y muy amigos. Desde que murió papá, siento a veces que me quedé sin techo, nunca más nadie me volvió a abrazar como él, nunca más. Nos llevábamos bárbaro, nos divertíamos. Un tipazo, un tipo que me sostuvo siempre”.

"Feliz cumple, papá amado donde estés volando… Este himno (por La marsellesa) es por el amor que me inculcaste a la vida, todas las enseñanzas de respeto, libertad, hermandad y fraternidad. Cuidar y cuidarme, amar hasta lo más pequeño, lo importante, la familia, los amigos, el trabajo y saber disfrutar cada instante (...) Gracias, te extraño (...) Nos faltó un poco más de tiempo", escribió Marcela en su Instagram.

Daniel Tinayre y Mirtha Legrand junto a su hija de bebé.

El día de su boda, Marcela entró del brazo de su padre.

Daniel Tinayre posa junto a su nietos, Juana y Nacho Viale.

Un festejo familiar: Daniel Tinayre, una impecable Mirtha Legrand y Nacho Viale. Juanita ayuda a su querido abuelo a cortar la torta.

