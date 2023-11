escuchar

Cientos de miles de personas marcharon en la 32° Marcha del Orgullo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que se realizó el pasado sábado 4 de noviembre. El encuentro comenzó en la Plaza de Mayo y luego se dirigieron hacia el Congreso. Fue una jornada en donde los integrantes de la comunidad LGBTIQ+, así como otros sectores de la sociedad que las apoyan, salieron a las calles para celebrar la diversidad y elevar reclamos conjuntos.

¿Cuáles fueron los reclamos de este año?: como lo indicó la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo (COMO) a través de sus redes sociales, en esta oportunidad se marchó por el siguiente lema: “Ni un ajuste más, ni un derecho menos. ¡Ley Antidiscriminatoria, ley Integral Trans ya! ¡Frenemos a les anti derechos!”.

Comprometidos con la comunidad LGBTIQ+

Jean Paul Gaultier se ha caracterizado por su compromiso con la inclusión y la diversidad desde siempre. Es así como por segundo año consecutivo y bajo el lema “Get used to it”, la marca se hizo presente en la Marcha del Orgullo LGBTQ+ de Buenos Aires (la celebración más importante de la comunidad en Argentina, junto a la Asociación de Políticas Públicas).

La carroza de Jean Paul Gaultier.

El bus de la marca de moda y perfumes marchó junto a celebrities referentes de la comunidad LGBTQ+ como Moria Casán, Flor de la V, Miuka, Evelyn Botto, Grego Barrios, Federico Popgold, Lizardo Ponce y Santi Talledo, entre otros. Ellos fueron las figuras más destacadas de la carroza y quienes más arengaban el lema de la marca “Libertad, igualdad, sexualidad”. Durante todo el recorrido, los DJs Rama x Coll y Fede Orgam marcaron el ritmo de la marcha para bailar por un mundo más inclusivo y libre. También, la artista musical Taichu realizó una performance en vivo en la carroza de Jean Paul Gaultier.

Moria Casán se hizo prensete en la Marcha del Orgullo 2023 de la mano de Jean Paul Gaultier.

Flor de la V pisó fuerte en la Marcha del Orgullo.

El bus terminó siendo una muestra de arte colectiva, ya que mientras aguardaba la salida de la caravana el artista Nicolas Dominguez Nacif pintó uno de los laterales, convertido en mural, e invitó a los asistentes a la marcha a dejar sus dibujos y mensajes de amor.

Los presentes tuvieron la oportunidad de intervenir libremente la carroza de Jean Paul Gaultier.

Una fragancia de edición limitada que apoya a la diversidad e inclusión

Desde sus inicios, Jean Paul Gaultier apoya activamente la diversidad y la inclusión y apoya al movimiento LGBTQ+ y, además, colabora con diversas organizaciones que luchan por los derechos de las personas LGBTQ+.

“Get used to it!” es el mensaje de la nueva edición limitada PRIDE, un perfume con los colores del arcoíris para todos y todas, que celebra todas las pieles y seduce a todos los géneros.

La fragancia es un eau de toilette para todos y todas, que une y amalgama. De familia floral amaderada, la fragancia refresca con sus toques cítricos y de yuzu y toma la sensualidad de su flor de naranjo, bajo la forma del neroli. Basta con un simple spray en el cuello, en la muñeca, o en la camiseta, para reivindicar nuestra verdad.

Los frascos son cuerpos monocromáticos que se adornan con una visión inspirada en los archivos de la firma: un estampado presente en las camisetas de la colección Street Art primavera/verano 1994, que lucían el furioso eslogan. El mensaje “Liberté, égalité, sexualité” del año pasado se moderniza y da paso ahora a uno más actual: “Get Used to It.” (¡acostúmbrate!).

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.