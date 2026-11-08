Mauricio Macri y Lola Teuly sumaron una nueva cita compartida y volvieron a mostrase muy enamorados

Mauricio Macri (67) y Lola Teuly (46) siguen sumando citas sociales a su agenda compartida. La semana pasada, la pareja dijo presente en una exclusiva reunión en Casa Caradonti, la casa-estudio que las hermanas Agustina (48), Lola (51) y Paz Caradonti (50) tienen en Palermo, y se convirtieron en unos de los invitados más fotografiados.

Las hermanas Paz, Lola y Agustina Caradonti, anfitrionas del evento Alejandro Fiore

Los novios en una postal repleta de complicidad Alejandro Fiore

De izquierda a derecha: María Perazzo, Cinthia Rched (artista de la muestra), Daniela Rovere, María José Dibetto, Cecilia Perazzo, Soledad Dibetto y Felicitas Barbosa Alejandro Fiore

Mauricio Macri y Grace Gold Alejandro Fiore

María Perazzo, las hermanas Lola y Agustina Caradonti y Cecilia Perazzo Alejandro Fiore

Cómplices y relajados, compartieron la velada con referentes del arte, la arquitectura y el diseño, en medio de una agenda social que en las últimas semanas los llevó a la inauguración de Casa FOA, la Gala del Hospital de Clínicas y a una fiesta organizada por Alejandro Roemmers en Vicente López.

Helena Ayerza y Enriqueta Márquez Alejandro Fiore

Guadalupe Posse, Caro Storni, Cris Hoyos, Paz Caradonti y Angie Tanoira Alejandro Fiore

Paz Caradonti, Fernando de Andreis, Caro Storni y Elena Bordeu Alejandro Fiore

El encuentro en Casa Caradonti tuvo como marco la presentación de “Rosa Piel”, la muestra de la artista Cinthia Rched con curaduría de Cristina Querol, y el lanzamiento de Identidad, la nueva colección de alfombras de las hermanas junto a El Espartano. Entre tragos, vinos, tablas de quesos y bombones, los invitados también recorrieron una selección de obras curada por Guadalupe Posse y una exhibición de mobiliario de exterior de la firma francesa Fermob.

Agustina y Lola Caradonti, Nuria Kehayoglu, dueña de El Espartano, y Paz Caradonti Alejandro Fiore

María José y Soledad Dibetto y Felicitas Barbosa Alejandro Fiore

Grace Gold y Cristina Querol, curadora de la muestra Cortesía Hermanas Caradonti

Paz Caradonti, una de las anfitrionas, junto a Mauricio y Lola, que lució top lencero, camisa de encaje de Marcelo Giacobbe y pantalones de cuero (asesorada por la estilista Vicky Miranda) Alejandro Fiore

Diego Padilla, Arturo Grimaldi y Fernando de Andreis Alejandro Fiore

Paula Cabral, Lola Caradonti y Fernando de Andreis Alejandro Fiore