Mauricio Macri y Lola Teuly sumaron una nueva cita compartida y volvieron a mostrase muy enamorados

La pareja se mostró cómplice e inseparable en una noche de arte y diseño en Palermo
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Mauricio Macri (67) y Lola Teuly (46) siguen sumando citas sociales a su agenda compartida. La semana pasada, la pareja dijo presente en una exclusiva reunión en Casa Caradonti, la casa-estudio que las hermanas Agustina (48), Lola (51) y Paz Caradonti (50) tienen en Palermo, y se convirtieron en unos de los invitados más fotografiados.
Cómplices y relajados, compartieron la velada con referentes del arte, la arquitectura y el diseño, en medio de una agenda social que en las últimas semanas los llevó a la inauguración de Casa FOA, la Gala del Hospital de Clínicas y a una fiesta organizada por Alejandro Roemmers en Vicente López.
El encuentro en Casa Caradonti tuvo como marco la presentación de “Rosa Piel”, la muestra de la artista Cinthia Rched con curaduría de Cristina Querol, y el lanzamiento de Identidad, la nueva colección de alfombras de las hermanas junto a El Espartano. Entre tragos, vinos, tablas de quesos y bombones, los invitados también recorrieron una selección de obras curada por Guadalupe Posse y una exhibición de mobiliario de exterior de la firma francesa Fermob.
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