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Mauricio Macri y Lola Teuly sumaron una nueva cita compartida y volvieron a mostrase muy enamorados

La pareja se mostró cómplice e inseparable en una noche de arte y diseño en Palermo

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Mauricio Macri, Paz Caradonti y Lola Teuly
Mauricio Macri, Paz Caradonti y Lola TeulyAlejandro Fiore

Mauricio Macri (67) y Lola Teuly (46) siguen sumando citas sociales a su agenda compartida. La semana pasada, la pareja dijo presente en una exclusiva reunión en Casa Caradonti, la casa-estudio que las hermanas Agustina (48), Lola (51) y Paz Caradonti (50) tienen en Palermo, y se convirtieron en unos de los invitados más fotografiados.

Las hermanas Paz, Lola y Agustina Caradonti, anfitrionas del evento
Las hermanas Paz, Lola y Agustina Caradonti, anfitrionas del eventoAlejandro Fiore
Los novios en una postal repleta de complicidad
Los novios en una postal repleta de complicidadAlejandro Fiore
De izquierda a derecha: María Perazzo, Cinthia Rched (artista de la muestra), Daniela Rovere, María José Dibetto, Cecilia Perazzo, Soledad Dibetto y Felicitas Barbosa
De izquierda a derecha: María Perazzo, Cinthia Rched (artista de la muestra), Daniela Rovere, María José Dibetto, Cecilia Perazzo, Soledad Dibetto y Felicitas BarbosaAlejandro Fiore
Mauricio Macri y Grace Gold
Mauricio Macri y Grace GoldAlejandro Fiore
María Perazzo, las hermanas Lola y Agustina Caradonti y Cecilia Perazzo
María Perazzo, las hermanas Lola y Agustina Caradonti y Cecilia PerazzoAlejandro Fiore

Cómplices y relajados, compartieron la velada con referentes del arte, la arquitectura y el diseño, en medio de una agenda social que en las últimas semanas los llevó a la inauguración de Casa FOA, la Gala del Hospital de Clínicas y a una fiesta organizada por Alejandro Roemmers en Vicente López.

Helena Ayerza y Enriqueta Márquez
Helena Ayerza y Enriqueta MárquezAlejandro Fiore
Guadalupe Posse, Caro Storni, Cris Hoyos, Paz Caradonti y Angie Tanoira
Guadalupe Posse, Caro Storni, Cris Hoyos, Paz Caradonti y Angie TanoiraAlejandro Fiore
Paz Caradonti, Fernando de Andreis, Caro Storni y Elena Bordeu
Paz Caradonti, Fernando de Andreis, Caro Storni y Elena BordeuAlejandro Fiore

El encuentro en Casa Caradonti tuvo como marco la presentación de “Rosa Piel”, la muestra de la artista Cinthia Rched con curaduría de Cristina Querol, y el lanzamiento de Identidad, la nueva colección de alfombras de las hermanas junto a El Espartano. Entre tragos, vinos, tablas de quesos y bombones, los invitados también recorrieron una selección de obras curada por Guadalupe Posse y una exhibición de mobiliario de exterior de la firma francesa Fermob.

Agustina y Lola Caradonti, Nuria Kehayoglu, dueña de El Espartano, y Paz Caradonti
Agustina y Lola Caradonti, Nuria Kehayoglu, dueña de El Espartano, y Paz CaradontiAlejandro Fiore
María José y Soledad Dibetto y Felicitas Barbosa
María José y Soledad Dibetto y Felicitas BarbosaAlejandro Fiore
Grace Gold y Cristina Querol, curadora de la muestra
Grace Gold y Cristina Querol, curadora de la muestraCortesía Hermanas Caradonti
Paz Caradonti, una de las anfitrionas, junto a Mauricio y Lola, que lució top lencero, camisa de encaje de Marcelo Giacobbe y pantalones de cuero (asesorada por la estilista Vicky Miranda)
Paz Caradonti, una de las anfitrionas, junto a Mauricio y Lola, que lució top lencero, camisa de encaje de Marcelo Giacobbe y pantalones de cuero (asesorada por la estilista Vicky Miranda)Alejandro Fiore
Diego Padilla, Arturo Grimaldi y Fernando de Andreis
Diego Padilla, Arturo Grimaldi y Fernando de AndreisAlejandro Fiore
Paula Cabral, Lola Caradonti y Fernando de Andreis
Paula Cabral, Lola Caradonti y Fernando de AndreisAlejandro Fiore
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