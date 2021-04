Miguel Ángel Silvestre. Ahora también triunfa como empresario de la construcción

Sus aspiraciones no conocen límites. Luego de probar el modelaje, estudiar fisioterapia y triunfar como actor en numerosas películas y series de televisión, Miguel Ángel Silvestre (38) se anima a dar sus primeros pasos en el mundo de la construcción. Según trascendió, el 10 de febrero el actor español inauguró la empresa Tres Gotas de Mar S.L, que ofrece todo tipo de locales, terrenos y viviendas. De esta manera, el artista –destacado a nivel internacional por su papel en Sense 8 y Sky Rojo– no sólo triunfa en la pantalla, sino también como empresario. Por el momento, de lo que no se sabe nada es de su situación sentimental, pero todo indicaría que sigue soltero y, como él es muy celoso de su vida privada, resulta difícil confirmar si su corazón tiene dueña o no.

El backstage de una de las escenas de Sky Rojo, la serie que protagoniza con Lali Espósito

A pesar de que circularon versiones de que los actores estarían comenzando un romance, los dos se encargaron de desmentirlo

La tapa de esta semana de revista ¡Hola! Argentina Gtres / Grosby Group

