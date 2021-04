Palenques de moda. Los emprendimientos fashion de las mujeres del polo en Palm Beach

Un atardecer soñado y las típicas palmeras de Palm Beach, al norte de Miami, se convirtieron en el escenario perfecto de una cumbre de mujeres emprendedoras y talentosas, relacionadas con el mundo del polo, que presentaron sus diseños ante un público ávido de novedades. A cielo abierto, como dictan los tiempos del Covid-19, en el jardín de Isabel Obregón, dueña de la marca de accesorios Jesusa, se armaron una serie de stands, con arcones antiguos y baúles donde se desplegaron prendas artesanales, accesorios, ropa de lino para grandes y chicos y velas, entre otros artículos.

“No es la primera vez que sucede. Todos los años hay algún tipo de evento que alguna de nosotras gestiona, aporta el lugar y convoca a todas las emprendedoras de la zona. Yo, por ejemplo, armé una feria el año pasado con Chufy (Sofía Sánchez de Betak). También hice algo en el club de polo Grand Champions, los fines de semana. Después, la gente se entera por el boca a boca”, le contó a ¡HOLA! María Vázquez, quien acompaña a su marido, Adolfo Cambiaso y a su familia en sus compromisos deportivos (el domingo, el recordman y Poroto, de 15 años, ganaron el US Open defendiendo la camiseta de Scone) sin descuidar sus proyectos. La modelo dijo presente con Lanhtropy, la marca de ropa de lino con base en Key Biscayne a la que se asoció después de haber sido su embajadora y de diseñar varias cápsulas; y con Rokkus, una propuesta de accesorios en oro y plata en la que también es socia y que la llevó, incluso, a tomar clases de joyería.

De este dream team de creadoras también fue parte Clara Ferraiuelo. “El año pasado, cuando volví de Inglaterra, me convocó Clara Forno, a quien yo ya le había comprado anillos y collares. Me propuso promover sus joyas en el exterior y me pareció divertido relacionarme con algo que realmente me gusta. Y unimos fuerzas”, contó la mujer de Hilario Ulloa.

A pocos metros paseaban, mientras tanto, sus compañeras de palenque en Ellerstina, Agustina Wernicke (casada con Facundo Pieres) y Ángeles Pedreira (su marido es Nicolás Pieres), a quienes se les sumó la escritora e influencer Rosario Oyhanarte (casada con el también polista Alejandro Novillo Astrada). Había mucha pilcha para probarse.

Siempre canchera, María Vázquez fue la modelo perfecta de sus marcas: llevó un top de breteles finitos y una mini cruzada y con volado de Lanhtropy, y accesorios de Rokkus

Los accesorios de Rokkus

Agustina Wernicke se animó a posar para su cuñada, Ángeles Pedreira, con un colgante de Clara Forno.

Clara Ferraiuelo, que está casada con el jugador de Ellerstina Hilario Ulloa, presentó lo nuevo de Clara Forno, la marca a la que se unió el año pasado.

“Todos los años hay algún tipo de evento que alguna de nosotras gestiona, aporta el lugar y convoca a todas las emprendedoras de la zona” (María Vázquez)

Rosario Oyhanarte (casada con Alejandro Novillo Astrada) revisó con detenimiento cada uno los percheros.

Clara Ferraiuelo junto a Agustina Wernicke, Ángeles Pedreira y Rosario Oyhanarte

Una selfie divertida de María Vázquez antes de que llegara la gente.

Todas las participantes prestaron sus alfombras, almohadones y objetos personales para ayudar con la puesta en escena.

La tapa de esta semana de revista ¡Hola! Argentina Getty Images