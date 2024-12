¿Qué es de la vida de Lola Ponce? En Milán, donde vive, posa en exclusiva con su familia

Hubo un momento que la vida de Lola Ponce (42) dio un giro de 180 grados y su camino de éxito en Europa empezó a trazarse. “Yo estaba promocionando mi primer álbum en España y el compositor Riccardo Cocciante me vio cantando en la TV, escuchó mi música y me invitó a una audición. ¡Y me eligieron! A mis 20 años me contrataron para hacer la primera ópera moderna en Italia, Notre Dame de París, que revolucionó los live shows europeos con más de 11 millones de espectadores en vivo a largo de estos años. Realmente me cambió la vida”, cuenta la cantante nacida en Rosario desde Milán, donde se instaló con su pareja, el actor mexicano Aarón Díaz (42), y sus hijas Erin (11) y Regina (10). “Después llegaron películas, discos, programas de TV, ganar el Festival de San Remo y de ahí jamás me dejaron ir. Si bien vivimos en Estados Unidos desde hace doce años y pasamos mucho tiempo en México, Italia siempre tiene grandes proyectos para mí. Aunque no niego que me costó mucho trabajo, sacrificio y disciplina. Dejar mi país y mi familia no fue fácil”, asegura.

–¿Cuánto hace que se instalaron en Milán y cuál fue la razón de la mudanza familiar?

–Llegamos aquí a mediados de octubre. Vine a grabar un programa para la TV, Io Canto Generation, y a presentar mi nueva música. Esta vez elegimos estar en la parte más moderna de Milán, Piazza Gae Aulenti. Nos encantó, es perfecto para las niñas y además está en el corazón de la ciudad. Vinimos en familia porque siempre nos acompañamos con Aarón en nuestras actividades. Ese es el secreto que hace que todo funcione. Además, tenemos muchos proyectos juntos, más allá de como artistas, como productores. Vamos a presentar muy pronto una docuserie de mi último tour por Italia por los 20 años de la ópera Notre Dame de París. Fueron nueve meses de gira por 23 ciudades italianas, con 200 shows sold out y más de 600 mil espectadores.

Junto a su amor, el actor mexicano Aarón Díaz, y sus hijas Erin (11) y Regina (10) durante un paseo por Piazza Gae Aulenti, en la zona más moderna de Milán.

–¿Costó la decisión de mudarse?

–Para nada. Nos encanta tener posibilidad de viajar a lugares divinos a hacer proyectos maravillosos. Sabemos que somos muy afortunados y lo vivimos con mucha gratitud. Las niñas además aman viajar y pasar tiempo en diferentes lugares, culturas, idiomas… Su sistema educativo en el Colegio Newland les permite estudiar desde donde estén. Dominan perfecto el inglés, español y ahora el italiano.

–¿Cómo es ser una figura reconocida en Italia?

–Es algo que me hace muy feliz, estoy muy agradecida. La gente y la industria de la música me dan amor y me respetan mucho desde hace años. El prestigio es algo que se mide con el tiempo y ellos valoran mi profesionalismo a la hora de trabajar. Soy una privilegiada, pero también sé que soy una trabajadora inagotable en lo que amo. Digamos que me merezco lo que me pasa.

–¿Te saludan y te piden fotos por la calle?

–Sí, y siempre con mucho respeto.

–¿Cómo te presentarías a alguien que no conoce nada (absolutamente nada) de tu vida?

–¡Hola! ¡Ciao! ¡Hello! Mi nombre es Lola y vine a este mundo a llenarlo de música, amor y energía. Amo la vida, ser artista y quiero hacer los proyectos más bellos que pueda.

Lola y Aarón llevan más de diez años de amor. “Soy apasionada, romántica, leal… No tengo grises”, asegura la rosarina.

Con su hija Erin con el Bosco Verticale como telón de fondo, dos torres de departamentos ubicadas el barrio milanés de Porta Nuova con más de 15 mil plantas y más de 90 especies diferentes de árboles, arbustos y flores.

–¿Cómo imaginás que hubiera sido tu carrera si te quedabas en la Argentina?

–No sé, nunca me lo cuestioné. Siempre dejé que la vida me sorprenda y gracias a Dios, él tenía un buen plan para mí. Igual te digo algo, Rosario siempre estuvo cerca… Argentina está siempre en mi corazón y llevo nuestra bandera en todas las cosas maravillosas que me pasan. Agradezco siempre a mi familia, que no sólo me dio las herramientas para poder hacerlo, sino que también me acompañó y me acompaña. Eso me hizo invencible.

–¿Cómo es la rutina familiar en Italia?

–¡Cada día es un aventura! Hacemos todo en familia y nos turnamos para que cada uno también tenga su espacio. Aarón se despierta y entrena, después arranca con reuniones y proyectos que ya está produciendo. Visitamos museos, las chicas me acompañan a todas las presentaciones… ¡En este viaje cantaron por primera vez en la televisión italiana! En el prime time estas chiquitas revolucionaron todo haciendo una canción de Raffaella Carrà.

–O sea que ya se perfilan como artistas…

–Las dos aman actuar y cantar. A Regina le encanta hacer fotos, pero no los paparazzi. Les saca la lengua si los ve. [Se ríe].

–¿Cómo te reconocés en tu rol de mamá?

–Ser mamá es mi prioridad. Estoy muy presente, al igual que me educaron a mí.

–¿Quién pone los límites?

–Nos turnamos. Hay veces que le toca a Aarón y otras a mí. La educación de un niño es de a dos.

–¿Cuál es el secreto para más de una década de amor con Aarón?

–El amor, el respeto y la admiración. Tenemos además siempre nuevos proyectos juntos. Somos dos almas creativas que van de la mano. Nos divertimos mucho y nos elegimos cada día.

“Con Aarón somos dos almas creativas que van de la mano. Nos divertimos mucho y nos elegimos cada día”, asegura Lola.

Este mes Lola viajará a la Argentina con su familia para pasar las fiestas. "Durante esos días haré un concierto muy especial en Chateau d’Ancon, en Mendoza", nos adelanta desde Milán.

La familia Díaz-Ponce visita la Galleria Vittorio Emanuele, que tiene tiendas de lujo, como Prada, Gucci y Louis Vuitton.

–¿Vivieron alguna gran crisis?

–Jamás gracias a Dios. Trabajamos mucho para este amor. La felicidad no es un regalo, la felicidad se construye.

–¿Qué te sigue enamorando de él?

–Me conmueve ver cómo trata a las niñas, cómo cuida de mí. Es un hombre maravilloso, un espléndido de verdad aparte de lo guapo que es. Siento mucha gratitud por este hombre que Dios puso en mi camino, lo cuido y lo admiro. Digamos que me saqué la lotería, el Quini 6 y el Powerball, todo junto. [Se ríe].

–¿Cómo te definirías en el amor?

–Soy apasionada, romántica, leal… No tengo grises.

–¿Cómo enfrentás la exigencia de tener que verte siempre bien?

–Siempre llevé una vida saludable. No fumo, me alimento bien y tomo sólo muy buenos vinos. [Se ríe]. Entreno dos o tres veces por semana. Y el trabajo me mantiene siempre activa, cantar es mi entrenamiento favorito y bailar, por supuesto.

–¿Cuál es tu mayor sueño a nivel artístico?

–Seguir cantando en los mejores escenarios del mundo.

El 6 de noviembre, Lola recibió el Premio Croce Rossa Italiana por su compromiso con las personas más vulnerables.

“Stelle Cadenti”, el single que adelantó la salida de su nuevo álbum.

Agradecimientos: Luca Noto (fotos posadas), Daniele Venturelli (foto evento), Stella McCartney y Chloé

Sebastián Fernández Zini Por