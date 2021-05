Reina Letizia. Celebró el Dia de la Madre con plan familiar y cultural

En Día de la Madre merece ser celebrado fuera de casa. Vale para los ciudadanos de a pie y también para los royals, aunque su hogar no sea una casa, sino un palacio. El domingo 2, el rey Felipe (53) y sus herederas, la princesa Leonor (15) y la infanta Sofía (14), sorprendieron a la reina Letizia (48) con un plan cultural. Aprovecharon que el lunes era feriado en la Comunidad de Madrid (y que las chicas no tenían que madrugar para ir al colegio) para disfrutar los cuatro juntos de una agradable “noche de ópera”.

La cita tuvo lugar en el Teatro Real, donde vieron todos juntos Peter Grimes, una ópera de 1945 escrita por el compositor británico Benjamin Britten. Fue la primera salida cultural de la familia real española del año (la última había sido en junio de 2020, cuando festejaron el sexto aniversario de la coronación del Rey viendo la obra de danza Fandango Avenue) y tenía, además, un misión especial: apoyar la cultura ibérica, que, como la gastronomía, fue uno de los sectores de la economía más castigados por la pandemia del Covid-19.

El comentario de la noche, sin embargo, no abrevó tanto en la loable iniciativa de la familia, sino en la Reina, sus hijas y sus looks. Teenagers las dos, tanto la princesa de Asturias como su hermana menor dejaron en claro que ya no son niñas y que están listas para tomar sus propias decisiones en materia fashion.

Domingo 2. La familia real española festejó el Día de la Madre yendo a ver la ópera Peter Grimes. Leonor estrenó corte de pelo (un “midi” muy popular entre las chicas de su edad) y tomó prestado un vestido con efecto óptico de Letizia (el modelo es de Hugo Boss), que combinó con una chaqueta de cuero y borcegos. Su hermana Sofía, en tanto, hizo twinning con su mamá (ambas llevaron pantacourt y chatitas) y recurrió al ropero de su hermana mayor para tomar prestado un saco príncipe de Gales EFE

La tapa de revista ¡Hola! Argentina de esta semana. Chris Floyd / Camera Press

LA NACION