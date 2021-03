Sofía Sarkany. Así se presentaba como artista en su primera entrevista en 2015

Aunque su apariencia transmite templanza, su cabeza no deja de “trabajar”. A los 25, Sofía Sarkany se divide entre su rol de diseñadora y empresaria –tiene su propia línea de zapatos e indumentaria desde 2012 en Ricky Sarkany, la marca de su papá– y su faceta de artista plástica. Mientras se ocupa de la creación de su nueva colección y planea la apertura de su propio local en Alcorta Shopping, Sofi tiene un gran desafío para fin de año: el artista plástico Eugenio Cuttica la convocó para exhibir en su galería de arte, ENSÕ, ubicada en Recoleta. “Admiro a Eugenio desde hace mucho. Tenemos una relación que va más allá del tiempo y de la edad, es una amistad única. No podía resistirme a su invitación”, confiesa en su estudio de Palermo, donde se “refugia” para terminar los dieciocho retratos que colgará.

–Entonces, sos amiga de tu ídolo.

–La obra de Eugenio la descubrí en el verano de 2012, antes de viajar a Londres [donde cursó programas de arte en la prestigiosa escuela Central Saint Martins]. Estaba en la casa de una amiga en Punta del Este y me topé con un libro de Cuttica donde se veía su serie de fotos llamada “New Yorkers”. Me encantó. En ese instante me volví fanática y empecé a estudiarlo. Además, fui a sus charlas, aunque nunca me animé a acercarme a él.

–¿Cómo se conocieron?

–Cuando arranqué con mi línea dentro de Sarkany hice varios reportajes donde conté por qué estaba fusionando arte y diseño y hablé mucho sobre mi admiración por Eugenio. Un día, en 2013, estaba en la oficina y me llamó su mujer, Ruth. Quedé en shock. Me contó que estaba en Buenos Aires –gran parte del año viven en Nueva York– y que Eugenio quería conocerme. Me invitaron a su taller, en el edificio Central Park, en Barracas, y cuando llegué empezamos a hablar con total naturalidad. A los diez minutos se nos cayeron a los dos las lágrimas. Eugenio es una persona supergenerosa y le encanta conectarse con los jóvenes. El año pasado abrió su galería en Buenos Aires y en la inauguración me invitó a exponer ahí con su curaduría... No podía creer lo que me estaba pasando.

–Mientras tanto, te fuiste a vivir sola. ¿Cómo reaccionaron tus padres?

–Cuando empecé a buscar departamento, papá estaba copado. Pero cuando encontré el lugar, mamá me ayudó mucho mientras que a papá le agarró el bajón...

–¿Estás de novia?

–Corté hace dos meses y medio. Estuve poquito, desde julio del año pasado. Fue una relación linda, de compañeros, pero no funcionó. Me costó el desapego, porque si bien soy sociable, son pocas las personas con las que de verdad me abro y puedo ser yo. Ahora estoy disfrutando de mi soledad y de mi tiempo. Sé que mi apellido tiene peso propio, pero yo estoy haciendo mi camino sola y me encanta lo que me está tocando. Mi frase de cabecera es “el presente es perfecto”.

–¿Tenés algún sueño por cumplir a largo plazo?

–Algún día me encantaría formar una familia. Pero mis deseos son las cosas que estoy haciendo. Tengo proyectos, quisiera abrir un restaurante con mi hermana Josefina... Me están pasando muchas cosas en muy poquito tiempo y quiero disfrutarlas. Recién el año pasado me comprometí con mi arte, así que no quiero engancharme ni aferrarme a algo.

En su estudio de Palermo, se preparaba para exponer en la galería de Eugenio Cuttica. Tadeo Jones

Había estudiado con Ernesto Paige, Ariel Mlynarzewicz y Roberto Scafidi, hizo la carrera de Historia del Arte en el Museo Nacional, y estudió Ilustración Digital, Maquillaje Artístico y Fotografía. Tadeo Jones

En el 2015 contaba que los últimos años fueron una gran “revolución”. Además de dejar la casa de sus padres en Pacheco y mudarse sola a Capital, se había separado hace dos meses y medio de su novio Tadeo Jones

Félix, su legado de amor: Sofía murió a los 31 años, una semana después del nacimiento de Félix, a quien pudo conocer y tener en brazos.

La tapa de esta semana de revista ¡Hola! Argentina Gtres / Grosby Group

LA NACION