Su madre es argentina. Nació en París, vivió varios años en Buenos Aires y se ganó un lugar en una serie éxito de Netflix

Su padre es francés y su madre, argentina. Anaïs Weill sabe lo que es mudarse y cambiar de continente desde chica. Nació en París en 1993, a los 12 se instaló con su familia en Buenos Aires, siete años después regresó a la capital francesa y luego le siguieron Inglaterra –más precisamente Londres– y Estados Unidos. Desde hace dos años, su base está en Madrid.

"La diferencia entre trabajar con una producción chica y una superproducción como Netflix es que detrás de la cámara no son diez, sino 100. Uno siente que no hay espacio para cometer ningún error", aseguró la actriz en una entrevista con ¡HOLA!.

Fue en Argentina, mientras estudiaba en el Liceo Francés, donde encontró al amor de su vida, Lucas Dubois. “Nos conocimos a los 14 y a los 18 empezamos a salir, pero al terminar el Liceo, yo me fui a estudiar a Francia y él se quedó”, le contó la actriz a ¡HOLA! Estuvieron separados siete años hasta que Lucas viajó a la Ciudad Luz para seguir escribiendo esta historia de amor digna de una serie romántica.

2023, Anaïs y su novio Lucas Dubois participaron de la 34° edición de Las 1000 Millas Sport en la Patagonia a bord

En un alto de Las 1000 Millas, la pareja disfruta de una copa de vino en un paisaje patagónico de ensueño.

Fanáticos de la celeste y blanca. Con el Obelisco como testigo, Anaïs y su novio festejaron el triunfo de Argentina en el Mundial de Francia, en 2022.

Y si de series hablamos, Emily in Paris fue un antes y un después en la vida de Anaïs. Si bien hizo un casting para un personaje que finalmente no entró en la historia, tuvo una pequeñísima participación –en el rol de Margaux– en la primera temporada. Lo bueno fue que, para la segunda, su personaje tomó mayor relevancia. “Lily es increíble, un amor de persona, supersimpática, muy profesional”, confió sobre cómo fue trabajar con Lily Collins, la protagonista de Emily in Paris. En un futuro, a Anaïs le gustaría instalarse en Nueva York junto a su novio, a quien define como “el hombre perfecto para mí, un aventurero que dice ‘adonde vayas, voy con vos’”.

Dos imágenes de la actriz en la primera temporada de Emily in Paris.

