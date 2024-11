Tiene 26 años. Es hija de una famosa actriz, sigue sus mismos pasos y asegura: “Soy tan perseverante como mi mamá”

Antes, mucho antes de animarse a la actuación, Sofía Anka (26) probó otros caminos. “No quería saber nada con la idea de ser actriz como mamá. Estudié Psicología y Trabajo Social como para distraer un poco la cabeza y, en el mientras tanto, empecé a trabajar como asistente en sus obras de teatro. Todo ese mundo dentro y fuera del escenario me encantó… En realidad, siempre me había gustado, sólo que llegué a un punto en que decidí no escaparle más a ese deseo y me inscribí en la Escuela Metropolitanta de Arte Dramático”, cuenta la hija de Nancy Anka (54).

Sofía está a punto de recibirse y su tesis es la obra "Obituario", basada en la popular serie "Six Feet Under", que por estos días presenta en las salas de la EMAD. Soledad Rubio

Con su madre, Nancy Anka. “Qué lindo vínculo hemos construido entre las dos, hija hermosa”, escribió la actriz de "¡Grande Pa!" tras compartir esta imagen en sus redes.

−¿Qué te pasa cuando estás arriba del escenario?

−Vivo algo muy lindo. ¿Viste cuando te duelen los cachetes de tanto sonreír? Bueno, a mí me pasa eso cuando actúo. Es transitar otro estado de felicidad y de placer absoluto.

−¿Qué descubriste de esta carrera?

−Creo que es una profesión que hay remarla, sostenerla, militarla. Es una carrera en la que también estás muy abrazada a la frustración.

−¿Qué recuerdos tenés de tu mamá artista?

−Muchos tienen que ver con todo lo que hizo en teatro y de los viajes que compartimos con los elencos de cada una de las obras. Esa vida de camarín, de ir de gira en gira, de convivir durante horas con otros actores y técnicos generó en mí mucha magia. Por eso creo que disfruto tanto del trabajo colectivo.

“Amo la actuación, pero es una carrera que hay remarla, sostenerla, militarla… Estás muy abrazada a la frustración”, confiesa. Soledad Rubio

−¿Cuál es tu mayor fantasía como actriz?

−Me encantaría poder vivir de esta profesión, eso ya es un sueño loco. [Se ríe]. También me gustaría tener la oportunidad de filmar alguna peli, irme afuera a trabajar…

−Tal como vos lo mencionaste hace unos minutos, el camino de la actuación también tiene una gran carga de frustración…

− Un montón, pero ¿sabés qué? Soy tan perseverante como mi mamá, no me rindo tan fácil. Todos los días ella me enseña a seguir luchando por lo que quiero. En estos veintiséis años que la conozco −dice riendo− nunca renunció a sus sueños, siempre la vi pelearla. Nunca intentó seguir otra cosa o buscar otro trabajo.

−”Ser la hija de…”, ¿abre puertas?

−Mi vieja labura desde los 12 años y se metió de lleno en la televisión. Yo, en cambio, creo que estoy haciendo otro recorrido, como al costado y en puntitas de pie. A veces me da la sensación de que no tomo real consciencia sobre quién es mi mamá. Sé que es una grosa y me da mucho orgullo cuando me preguntan si soy su hija.

"Mamá mantiene una gran amistad con las chicas de ¡Grande Pa!, son mi familia de corazón. De hecho a María (Leal) le digo ‘abuela’"

−Me imagino que en algún momento viste ¡Grande Pa!

−¡Sí! Si bien no llegué a vivir el auge de la telenovela, mi abuelo me hizo ver todos los capítulos que había grabado en video cassette. Ya pasaron más de treinta años de ¡Grande Pa! y mamá se sigue viendo con María (Leal), Julieta (Fazzari) y Gabi (Allegue). Para mí ellas son mi familia de corazón. De hecho, a María le digo abuela.

−¿Cuál fue el mejor consejo de tu mamá?

−Hay algo que ella me repitió toda la vida y es que nunca deje de ser fiel a mí misma. Cuando era chica, me dijo: “Mirá, Sofi, vos me vas a amar no porque soy tu madre sino por todo lo que construya con vos”. Ahora entiendo todo.•

Pelo y maquillaje: Joaquina Espínola

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana FOTO: Matías Salgado

Jacqueline Isola Por