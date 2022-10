Un nuevo comienzo. Separada de Jean Paul Bondoux, Silvia Paiva debutó en una aplicación erótica

Son tiempos de cambios para la enfermera y repostera uruguaya Silvia Paiva. Después de una breve relación con el reconocido chef Jean Paul Bondoux –a quien visitaba seguido en su casa de Punta del Este, y donde a principios de año posó para ¡HOLA! –, la relación llegó a su fin. Se habían conocido a mediados de 2021, cuando ella participó del reality televisivo Bake Off Uruguay y él oficiaba de jurado. “Nos separamos hace cinco meses. Se fueron sumando cosas negativas que no ayudaron a que prosperara la relación”, le confirma a ¡HOLA! Silvia, que además de dar un giro en lo sentimental, también hizo un cambio drástico desde lo laboral: acaba de debutar en la plataforma erótica Divas Play.

Un recuerdo de la producción que hizo para ¡HOLA! en abril de este año junto a Jean Paul Bondoux, cuando llevaban seis meses saliendo. foto: Juana Mauri

“Al volver a Montevideo las cosas no prosperaron normalmente desde lo laboral. Busqué distintos trabajos relacionados con lo que hago, pero no tuve suerte. Un día, charlando con una persona del medio, le comenté por lo que estaba pasando y que me urgía trabajar porque tengo dos hijas. Esta persona me comentó acerca de esta aplicación, donde aparentemente se puede sacar un monto sustentable y si me animaba a probar. No lo dudé, me puse en contacto con un representante y así comenzó mi nueva faceta”, dice.

Según comenta Silvia, sus hijas supieron todo desde el principio. “Siempre les voy con la verdad, una vez que averigüé todo les comenté a mis hermanos y a ellas que si en el correr de los días no había cambios, iba a tomar esa decisión. No es algo con lo que estén contentos, pero como familia me apoyan en mis decisiones”, dice. Por supuesto, su amor por la repostería sigue intacto y a la espera de una buena oportunidad. “La repostería es algo que nunca voy a dejar, tuve que armar otro Instagram para no mezclar ambas cosas. Soy una mujer multifacética y si hoy tengo que hacer este trabajo para salir adelante, que así sea”, concluye Paiva del otro lado de la línea.

La tapa de la revista ¡Hola! de esta semana. Pilar Bustelo

